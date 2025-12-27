ETV Bharat / bharat

प्रयाग माघ मेले में स्टॉफ के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए रेलवे ने शुरू की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग

माघ मेले के लिए रेलवे कर्मचारियों और वॉलंटियर्स को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जैसे-जैसे रेलवे माघ मेला-2026 के लिए लाखों भक्तों और तीर्थयात्रियों के स्वागत की तैयारी कर रहा है. उसका फोकस प्लेटफॉर्म, ट्रैक और टाइमटेबल से कहीं आगे जा रहा है. इस साल, यात्री की यात्रा को आकार देने वाले इंसानी एहसास पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे फ्रंटलाइन कर्मचारियों को ऑपरेशनल नॉलेज और लोगों पर ध्यान देने वाली स्किल्स दोनों से लैस करके यात्री सेवाओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दौरान अलग-अलग रेलवे डिपार्टमेंट और उसके स्टॉफ के बीच “कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन” बनाने के मकसद से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बड़ी भीड़ के दौरान कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में फर्क होता है. इसी मकसद से, रेलवे कर्मचारियों और वॉलंटियर्स को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे अलग-अलग डिपार्टमेंट यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए तालमेल से काम कर सकें. ट्रेनिंग सेशन में सब्र से परेशानियां सुनने, तुरंत सॉल्यूशन देने, भारी भीड़ और लंबे समय तक काम करने के बावजूद मोटिवेटेड रहने और प्रेशर में समय पर, सोच-समझ कर फैसले लेने की कला पर ज़ोर दिया जाता है. इस पहल के पीछे यह मानना ​​है कि शांत शब्द और ध्यान से सुनना उतना ही जरूरी हो सकता है जितना कि बड़ी भीड़ के दौरान ट्रेन का अच्छा ऑपरेशन. वॉलंटियर्स और रेलवे कर्मचारियों को सही कपड़ों और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से लेकर यात्रियों के साथ साफ, हमदर्दी वाली बातचीत तक, हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है. रेलवे का मकसद यह पक्का करना है कि माघ मेले के दौरान, यात्रियों को न सिर्फ एक अच्छा सिस्टम मिले, बल्कि उनकी यात्रा के हर कदम पर एक सपोर्टिव और भरोसा दिलाने वाला माहौल भी मिले. देश के कोने-कोने से भक्तों के आने की उम्मीद है, इसलिए रेलवे आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ अलग-अलग भाषाओं के लिए भी तैयारी कर रहा है. यह अंदाजा लगाते हुए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर साफ बातचीत बहुत जरूरी है, स्टेशनों पर भाषा वाले सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि आने वाले लोग बिना किसी रुकावट के जानकारी और मदद ले सकें.