प्रयाग माघ मेले में स्टॉफ के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए रेलवे ने शुरू की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग

रेलवे कर्मचारियों और वॉलंटियर्स को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे अलग-अलग डिपार्टमेंट यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए तालमेल करेंगे.

Magh Mela
माघ मेले के लिए रेलवे कर्मचारियों और वॉलंटियर्स को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है. (ETV Bharat)
Published : December 27, 2025 at 5:05 PM IST

नई दिल्ली: जैसे-जैसे रेलवे माघ मेला-2026 के लिए लाखों भक्तों और तीर्थयात्रियों के स्वागत की तैयारी कर रहा है. उसका फोकस प्लेटफॉर्म, ट्रैक और टाइमटेबल से कहीं आगे जा रहा है. इस साल, यात्री की यात्रा को आकार देने वाले इंसानी एहसास पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है.

इसे ध्यान में रखते हुए, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे फ्रंटलाइन कर्मचारियों को ऑपरेशनल नॉलेज और लोगों पर ध्यान देने वाली स्किल्स दोनों से लैस करके यात्री सेवाओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दौरान अलग-अलग रेलवे डिपार्टमेंट और उसके स्टॉफ के बीच “कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन” बनाने के मकसद से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बड़ी भीड़ के दौरान कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में फर्क होता है. इसी मकसद से, रेलवे कर्मचारियों और वॉलंटियर्स को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे अलग-अलग डिपार्टमेंट यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए तालमेल से काम कर सकें.

ट्रेनिंग सेशन में सब्र से परेशानियां सुनने, तुरंत सॉल्यूशन देने, भारी भीड़ और लंबे समय तक काम करने के बावजूद मोटिवेटेड रहने और प्रेशर में समय पर, सोच-समझ कर फैसले लेने की कला पर ज़ोर दिया जाता है.

इस पहल के पीछे यह मानना ​​है कि शांत शब्द और ध्यान से सुनना उतना ही जरूरी हो सकता है जितना कि बड़ी भीड़ के दौरान ट्रेन का अच्छा ऑपरेशन. वॉलंटियर्स और रेलवे कर्मचारियों को सही कपड़ों और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से लेकर यात्रियों के साथ साफ, हमदर्दी वाली बातचीत तक, हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है.

रेलवे का मकसद यह पक्का करना है कि माघ मेले के दौरान, यात्रियों को न सिर्फ एक अच्छा सिस्टम मिले, बल्कि उनकी यात्रा के हर कदम पर एक सपोर्टिव और भरोसा दिलाने वाला माहौल भी मिले.

देश के कोने-कोने से भक्तों के आने की उम्मीद है, इसलिए रेलवे आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ अलग-अलग भाषाओं के लिए भी तैयारी कर रहा है. यह अंदाजा लगाते हुए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर साफ बातचीत बहुत जरूरी है, स्टेशनों पर भाषा वाले सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि आने वाले लोग बिना किसी रुकावट के जानकारी और मदद ले सकें.

इसके अलावा, अलग-अलग जोन के रेलवे स्टॉफ को समय से पहले रिजर्व में रखा जाएगा, जिससे एक मल्टीलिंगुअल सपोर्ट नेटवर्क बनेगा, जो भाषा से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर सकेगा.

माघ मेले से पहले, जहां भारत और विदेश से लगभग 12 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अमित कुमार सिंह ने ETV भारत को बताया, “यह सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग स्टाफ को अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बनाने के लिए दी जा रही है. भक्त अलग-अलग जगहों से आएंगे, इसलिए स्टॉफ को सॉफ्ट स्किल के जरिए अच्छी तरह तैयार करने की जरूरत है.”

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशनों से गुजरने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है. CCTV कैमरे लगातार नजर रखते हैं, जबकि पूरे इलाके में आसान आवाजाही और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त 6,000 रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे.

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: पिछली तैयारियों को देखते हुए, रेलवे ने इस साल की शुरुआत में खत्म हुए महाकुंभ मेले के दौरान पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया था और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार किया था, इस इवेंट में 5 करोड़ से ज़्यादा विजिटर आए थे.

ड्रोन कैमरों से निगरानी: भीड़ बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए, रेलवे एक मल्टी-लेयर्ड सिस्टम लगा रहा है. CCTV नेटवर्क और ड्रोन कैमरे कड़ी नजर रखेंगे. UTS टिकटिंग सुविधाओं से आना-जाना आसान हो जाएगा, जबकि साफ तौर पर बताए गए एंट्री और एग्जिट रूट, इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए खास होल्डिंग एरिया, और सुरक्षा कर्मियों की मजबूत तैनाती से स्टेशनों पर आसानी से और सुरक्षित आना-जाना पक्का होगा.

3 जनवरी से 15 फरवरी तक छह बड़े पवित्र स्नान: तीर्थयात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए, कोचिंग और कैटरिंग सर्विस को अपडेट किया जा रहा है और उन्हें और आसान बनाया जा रहा है, ताकि सभी यात्रियों को ज़्यादा आराम और सुविधा मिले, क्योंकि 6 बड़े पवित्र स्नान के दिन हैं. पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, और महाशिवरात्रि और लाखों तीर्थयात्री और भक्त पवित्र स्नान करेंगे और अपने देवी-देवताओं की पूजा करेंगे.

विजिटर्स के लिए सुविधाएं: टूरिज्म इंफ्रॉस्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बड़ी कोशिश में, रेलवे ने प्रयागराज आने वाले घरेलू और विदेशी भक्तों के लिए आसान पहुंच और आरामदायक यात्रा पक्का करने के लिए कई सुधार किए हैं. खास स्टेशनों प्रयागराज, नैनी, प्रयागराज छोकी, सूबेदारगंज, झूसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग और फाफामऊ को तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नया बनाया गया है.

RAILWAYS IN MAGH MELA
RAILWAYS ROLLS OUT SOFT SKILLS
MAGH MELA 2026
RAILWAY
MAGH MELA

