रेलवे ने ग्रुप बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइंस में कोई तय बर्थ लिमिट नहीं
रेलवे ने बल्क और ग्रुप टिकट बुकिंग के पुराने नियम बदलने के साथ बुक की जाने वाली बर्थ की अधिकतम सीमा खत्म कर दी है.
Published : November 20, 2026 at 3:00 PM IST
हैदराबाद : ट्रेन से काफी लोगों का यदि एक साथ सफर करने की योजना है तो उनको अब काफी सहूलियत होगी. क्योंकि जब लोग बड़ी संख्या में रेल टिकट बुक कराते हैं तो इसमें कई बार उन्हें सीट नहीं मिलने की परेशानी भी उठानी पड़ती थी. भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन (SWR) ने बल्क और ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
नए नियम के मुताबिक अब ग्रुप रिजर्वेशन में एक साथ बुक की जाने वाली बर्थ की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं होगी. इस निर्णय से शादी में जाने वाली बारात, तीर्थयात्रियों, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स टीम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले ग्रुप को राहत मिल सकती है.
ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में क्या बदलाव हुआ ?
दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बल्क और ग्रुप रिजर्वेशन को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. इनका मकसद शादी, धार्मिक यात्रा, शैक्षणिक टूर के लिए एक साथ ट्रेन में टिकट बुक कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना है. इस बदलाव में अब ग्रुप बुकिंग के लिए बर्थ की कोई तय अधिकतम संख्या तय नहीं होगी. अर्थात पूर्व की तरह अलग-अलग अफसरों के लिए बर्थ की संख्या के आधार पर तय सीमा लागू नहीं रहेगी. नए नियमों के तहत चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (CRS) और स्टेशन मैनेजर (SM) को ग्रुप बुकिंग की अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है. वे यात्रियों की जरूरत और आवेदन की जानकारी के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकेंगे.
South Western Railway Simplifies Rules for Bulk / Group Booking ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಗುಂಪು ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಸರಳೀಕರಣ https://t.co/F5Y02AzNdW— South Western Railway (@SWRRLY) November 19, 2026
रेलवे के नए नियम का किन लोगों को मिलेगा फायदा?
- तीर्थयात्री: धार्मिक यात्रा के अलावा किसी तीर्थ स्थान पर जाने वाले ग्रुप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
- शादी में जाने वाले लोग: यदि किसी परिवार को शादी या बारात के लिए काफी संख्या में रिश्तेदारों की टिकट बुक करानी है तो वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
- स्टूडेंट्स: स्कूल और कॉलेज के शैक्षणिक टूर के लिए एक साथ टिकट बुक कराने की सुविधा मिलेगी.
- सांस्कृतिक ग्रुप: सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है.
- स्पोर्ट्स टीम: किसी टूर्नामेंट या खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही टीम ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आवेदन कर सकती है.
हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस सुविधा का प्रयोग ग्रुप यात्रा के लिए ही किया जाना चाहिए. इसका उद्देश्य कुछ लोगों को बड़ी संख्या में सीटें या बर्थ जमा करने की छूट प्रदान करना नहीं है.
सुबह 9 बजे से ग्रुप बुकिंग की सुविधा
नए नियमों के अनुसार ग्रुप टिकट बुकिंग के समय को लेकर भी बताया गया है. दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रमुख रिजर्वेशन केंद्रों पर ग्रुप बुकिंग सुबह 9 बजे से शुरू होगी. यह समय सामान्य यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन खुलने के एक घंटे बाद का है. अर्थात जिस दिन किसी ट्रेन के लिए एडवांस रिजर्वेशन की शुरुआत होती है, उस दिन ग्रुप बुकिंग के लिए सुबह 9 बजे से आवेदना किया जा सकेगा.
ग्रुप टिकट के लिए इन लोगों की डिटेल देना जरूरी
ग्रुप बुकिंग की सुविधा का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए रेलवे ने कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं. आवेदन करते समय यात्रियों को यात्रा का स्पष्ट कारण बताना होगा. इसके अलावा ग्रुप में शामिल सभी यात्रियों की जानकारी प्रदान करनी होगी. इसमें ये विवरण शामिल हैं.
- सभी यात्रियों का पूरा नाम
- प्रत्येक यात्री की उम्र
- सभी यात्रियों का जेंडर
- यात्रियों का पता
- यात्रा करने का उद्देश्य
यदि आवेदन में यात्रा का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है या यात्रियों की जरूरी जानकारी नहीं दी गई है तो रेलवे की अनुमति नहीं मिलेगी.
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