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रेलवे ने ग्रुप बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइंस में कोई तय बर्थ लिमिट नहीं

रेलवे ने ग्रुप बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव ( Getty Images )

हैदराबाद : ट्रेन से काफी लोगों का यदि एक साथ सफर करने की योजना है तो उनको अब काफी सहूलियत होगी. क्योंकि जब लोग बड़ी संख्या में रेल टिकट बुक कराते हैं तो इसमें कई बार उन्हें सीट नहीं मिलने की परेशानी भी उठानी पड़ती थी. भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन (SWR) ने बल्क और ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

नए नियम के मुताबिक अब ग्रुप रिजर्वेशन में एक साथ बुक की जाने वाली बर्थ की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं होगी. इस निर्णय से शादी में जाने वाली बारात, तीर्थयात्रियों, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स टीम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले ग्रुप को राहत मिल सकती है.