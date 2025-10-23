रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में तैयारियों की समीक्षा की, रेल मंत्री ने वॉर रूम का लिया जायजा
छठ पूजा के लिए तीन स्तरीय वॉर रूम की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा स्टेशन स्तर पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं.
Published : October 23, 2025 at 5:46 PM IST
नई दिल्ली: भैयादूज और आगामी छठ पूजा त्योहार के कारण यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रेलवे अधिकारी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा उपायों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. उच्च अधिकारियों ने तैयारियों का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो का दौरा किया है और स्टेशन निगरानी फीड और सीसीटीवी नेटवर्क से एकीकृत नियंत्रण कक्षों के माध्यम से यात्री घनत्व की रीयल-टाइम ट्रैकिंग जैसे कई अन्य उपाय करने पर जोर दिया है.
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी के साथ-साथ वाणिज्यिक कर्मचारियों को भी शिफ्ट में ड्यूटी पर लगाया गया है. अतिरिक्त भीड़ और यात्री सुविधाओं से निपटने की तैयारियों के बारे में बताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल भवन में कहा, "छठ पूजा के लिए तीन स्तरीय वॉर रूम की व्यवस्था की गई है, पहला डिवीजनल स्तर पर, दूसरा जोनल और तीसरा रेलवे बोर्ड में, इसके अलावा स्टेशन स्तर पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो स्टेशनों की रियल टाइम स्टेट्स और ट्रेनों की उनकी जरूरत पर नजर रखते हैं."
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रिजर्व कैटेगरी में रखा है. जब भी किसी विशेष स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, तो अधिकारी अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों को उन स्टेशनों की ओर तैनात करते हैं. अतिरिक्त यात्री की बढ़ोतरी से निपटने के लिए 10,700 ट्रेनों को रिजर्व कैटेगरी की ट्रेनों में रखा गया और लगभग 3000 ट्रेनों को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है."
#WATCH | Delhi: Railways Minister Ashwini Vaishnaw visited the War Room at Rail Bhavan today.— ANI (@ANI) October 23, 2025
He interacted with officials and took stock of the railway's preparations ahead of Chhath Puja.
(Source: Railways) pic.twitter.com/YbS4S8Itab
रेलवे की तैयारियों की मॉनिटरिंग करते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने, मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली अनुमानित वृद्धि के मद्देनजर, तैयारियों और यात्री सुविधाओं की समीक्षा हेतु गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. क्षेत्र के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक, यह स्टेशन प्रतिदिन लगभग 48,970 यात्रियों का आवागमन करता है और यहां से प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रेनें चलती, समाप्त होती या गुजरती हैं. व्यस्त सीजन में यहां प्रतिदिन लगभग 65,000 यात्री आते-जाते हैं.
श्रीवास्तव ने रेलवे द्वारा अपनाई गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी और पूरे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षित, कुशल और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता और टीम वर्क की आवश्यकता पर बल दिया. स्टेशनों पर ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, स्टेशन मॉनिटरिंग फीड से इंटिग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से यात्री घनत्व की रियल टाइम ट्रैकिंग, सीसीटीवी नेटवर्क आदि जैसे कई अन्य उपाय किए गए हैं. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कमर्शियल कर्मचारियों के साथ-साथ अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी को शिफ्ट ड्यूटी पर तैनात किया गया है. आरपीएफ द्वारा ड्रोन और सेगवे स्कूटर का उपयोग सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, साथ ही स्टेशन परिसर में 24x7 भीड़ की निगरानी के लिए डिवीजनों और मुख्यालयों में वॉर रूम भी बनाए गए हैं.
इसी प्रकार पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने स्टेशनों का निरीक्षण किया और बताया कि टिकटिंग में आसानी के लिए मोबाइल यूटीएस सुविधा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से बुकिंग कर्मचारी सीधे यात्रियों से संपर्क करके टिकट जारी कर सकते हैं. यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और कतारों में सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों को तैनात किया गया है.
उत्तर रेलवे जम्मू संभाग के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा, "हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो. डिजिटल टिकटिंग, किफायती भोजन काउंटर और अतिरिक्त सहायक कर्मियों की तैनाती जैसे उपायों के माध्यम से, रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध यात्रा का अनुभव प्रदान कर रहा है."
यात्री ने क्या कहा?
नई दिल्ली स्टेशन पर एक यात्री रमेश कुमार ने कहा, "मैं सुबह-सुबह बिहार जाने वाली ट्रेन पकड़ने स्टेशन आया था, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है क्योंकि मैंने सीट रिजर्वेशन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन बर्थ नहीं मिली, इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म के अंदर जाने नहीं दिया गया. अब मैं अपने गांव की ओर जाने वाली किसी भी ट्रेन में चढ़ने के लिए जनरल क्लास का टिकट खरीदूंगा.”
केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
तैयारियों की समीक्षा के बाद रेलवे बोर्ड ने भविष्य में विभिन्न स्टेशनों पर 76 होल्डिंग एरिया विकसित करने का निर्णय लिया है, जिनमें मध्य क्षेत्र (6), पूर्वी (5), पूर्व मध्य (6), पूर्वी तट (3), उत्तरी (12), उत्तर मध्य (4), उत्तर पूर्वी (4), पूर्वोत्तर सीमांत (2), उत्तर पश्चिमी (5), दक्षिणी (4), दक्षिण मध्य (6), दक्षिण पूर्वी (3), दक्षिण पूर्व मध्य (1), दक्षिण पश्चिमी (4), पश्चिमी (8), और पश्चिम मध्य (3) शामिल हैं. वैष्णव ने कहा, "रेलवे ने बिहार में गंतव्यों की संख्या बढ़ा दी है. पिछले साल 7 की तुलना में इस साल 18 गंतव्य स्थान हैं, जिससे यात्रियों को आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिल रही है."
रेलवे की व्यवस्थाएं
आरपीएफ और जीआरपी के जवान सीटी और लाउडस्पीकर के जरिए भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि यात्री आसानी से डिब्बों में चढ़ सकें और भीड़भाड़ से बच सकें. सभी प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और चिकित्सा दल भी उपलब्ध कराए गए हैं.
इसके अलावा आसान और सुलभ टिकटिंग के लिए डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देते हुए, एम-यूटीएस और रेलवन ऐप जैसी मोबाइल टिकटिंग सेवाओं को तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है. इन सेवाओं के जरिए यात्री बिना कतार में लगे प्लेटफ़ॉर्म टिकट और अनारक्षित टिकट प्राप्त कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- असम: कोकराझार में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध बम विस्फोट, कई ट्रेनें देरी से चली