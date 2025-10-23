ETV Bharat / bharat

रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में तैयारियों की समीक्षा की, रेल मंत्री ने वॉर रूम का लिया जायजा

नई दिल्ली: भैयादूज और आगामी छठ पूजा त्योहार के कारण यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रेलवे अधिकारी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा उपायों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. उच्च अधिकारियों ने तैयारियों का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो का दौरा किया है और स्टेशन निगरानी फीड और सीसीटीवी नेटवर्क से एकीकृत नियंत्रण कक्षों के माध्यम से यात्री घनत्व की रीयल-टाइम ट्रैकिंग जैसे कई अन्य उपाय करने पर जोर दिया है. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी के साथ-साथ वाणिज्यिक कर्मचारियों को भी शिफ्ट में ड्यूटी पर लगाया गया है. अतिरिक्त भीड़ और यात्री सुविधाओं से निपटने की तैयारियों के बारे में बताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल भवन में कहा, "छठ पूजा के लिए तीन स्तरीय वॉर रूम की व्यवस्था की गई है, पहला डिवीजनल स्तर पर, दूसरा जोनल और तीसरा रेलवे बोर्ड में, इसके अलावा स्टेशन स्तर पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो स्टेशनों की रियल टाइम स्टेट्स और ट्रेनों की उनकी जरूरत पर नजर रखते हैं." केंद्रीय मंत्री ने कहा, "रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रिजर्व कैटेगरी में रखा है. जब भी किसी विशेष स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, तो अधिकारी अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों को उन स्टेशनों की ओर तैनात करते हैं. अतिरिक्त यात्री की बढ़ोतरी से निपटने के लिए 10,700 ट्रेनों को रिजर्व कैटेगरी की ट्रेनों में रखा गया और लगभग 3000 ट्रेनों को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है." रेलवे की तैयारियों की मॉनिटरिंग करते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने, मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली अनुमानित वृद्धि के मद्देनजर, तैयारियों और यात्री सुविधाओं की समीक्षा हेतु गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. क्षेत्र के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक, यह स्टेशन प्रतिदिन लगभग 48,970 यात्रियों का आवागमन करता है और यहां से प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रेनें चलती, समाप्त होती या गुजरती हैं. व्यस्त सीजन में यहां प्रतिदिन लगभग 65,000 यात्री आते-जाते हैं. श्रीवास्तव ने रेलवे द्वारा अपनाई गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी और पूरे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षित, कुशल और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता और टीम वर्क की आवश्यकता पर बल दिया. स्टेशनों पर ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, स्टेशन मॉनिटरिंग फीड से इंटिग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से यात्री घनत्व की रियल टाइम ट्रैकिंग, सीसीटीवी नेटवर्क आदि जैसे कई अन्य उपाय किए गए हैं. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कमर्शियल कर्मचारियों के साथ-साथ अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी को शिफ्ट ड्यूटी पर तैनात किया गया है. आरपीएफ द्वारा ड्रोन और सेगवे स्कूटर का उपयोग सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, साथ ही स्टेशन परिसर में 24x7 भीड़ की निगरानी के लिए डिवीजनों और मुख्यालयों में वॉर रूम भी बनाए गए हैं.