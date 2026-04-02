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EMI पर कीजिए 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, IRCTC लाया गजब का प्लान

भारतीय रेल ( ANI )

नई दिल्ली: धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने और तीर्थयात्राओं को और आसान बनाने के मकसद से भारतीय रेलवे ने 27 अप्रैल से 8 मई के बीच भगवान शिव के सबसे पवित्र सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन बुक करने वाले भक्तों के लिए ईएमआई पेमेंट (EMI) की सुविधा शुरू की है. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच जिसने यात्रियों के बीच चिंता बढ़ा दी है. तीर्थयात्रियों के पास अब घर के पास एक विकल्प है. रेलवे की टूरिस्ट ट्रेन देश भर के सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका देती है, जिससे भक्त भारत के अंदर एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव करते हुए आध्यात्मिक रूप से यात्रा कर सकते हैं. ईएमआई पेमेंट की शुरुआत किफायती होने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जिससे भक्त एकमुश्त पेमेंट करने के बजाय यात्रा का खर्च समय के साथ बांट सकते हैं. इस पहल से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आकर्षित होने की उम्मीद है, खासकर वे जिन्हें पहले ऐसी यात्रा पैसे के मामले में मुश्किल लगती थी. टूरिस्ट ट्रेन को एक ऑल-इनक्लूसिव ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आमतौर पर रेल यात्रा, रहने की जगह, खाना, लोकल ट्रांसपोर्ट और गाइडेड साइटसीइंग जैसे पैकेज शामिल होते हैं. सुविधा को आध्यात्मिक महत्व के साथ जोड़कर, यह ट्रेन धार्मिक टूरिस्ट के बीच एक पॉपुलर पसंद बन गई है. इस लेटेस्ट ऑफर के साथ, रेलवे न केवल डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह भी पक्का कर रहा है कि आध्यात्मिक यात्राएं आम यात्री के लिए ज़्यादा इनक्लूसिव और फाइनेंशियली मैनेजेबल बनें. ट्रेन के आइटिनररी के अनुसार ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन से निकलेगी और यह यात्रा सात ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन में), द्वारकाधीश, बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात में), त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी और कालाराम मंदिर (नासिक में), भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (संभाजी नगर में) के साथ-साथ दूसरे लोकल मंदिरों के दर्शन भी कवर करेगी. श्रद्धालुओं के लिए EMI और LTC की सुविधा

इस प्रोसेस के बारे में बताते हुए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ईएमआई पर टूर बुक करना आसान और पूरी तरह से डिजिटल है. अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'यात्री ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर, जरूरी टूर डिटेल्स डालकर और पसंदीदा पेमेंट ऑप्शन चुनकर ईएमआई सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. सिस्टम फिर पूरे पेमेंट और ईएमआई के बीच एक ऑप्शन देता है, जिससे बुकिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.'