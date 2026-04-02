ETV Bharat / bharat

EMI पर कीजिए 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, IRCTC लाया गजब का प्लान

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच यात्रियों में चिंता बढ़ गई है, तीर्थयात्रियों के पास सात ज्योतिर्लिंग के दर्शन का एक विकल्प है.

Railways provides option to visit 7 Jyotirlinga on EMI facility
भारतीय रेल (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 2:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने और तीर्थयात्राओं को और आसान बनाने के मकसद से भारतीय रेलवे ने 27 अप्रैल से 8 मई के बीच भगवान शिव के सबसे पवित्र सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन बुक करने वाले भक्तों के लिए ईएमआई पेमेंट (EMI) की सुविधा शुरू की है.

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच जिसने यात्रियों के बीच चिंता बढ़ा दी है. तीर्थयात्रियों के पास अब घर के पास एक विकल्प है. रेलवे की टूरिस्ट ट्रेन देश भर के सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका देती है, जिससे भक्त भारत के अंदर एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव करते हुए आध्यात्मिक रूप से यात्रा कर सकते हैं.

ईएमआई पेमेंट की शुरुआत किफायती होने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जिससे भक्त एकमुश्त पेमेंट करने के बजाय यात्रा का खर्च समय के साथ बांट सकते हैं. इस पहल से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आकर्षित होने की उम्मीद है, खासकर वे जिन्हें पहले ऐसी यात्रा पैसे के मामले में मुश्किल लगती थी.

टूरिस्ट ट्रेन को एक ऑल-इनक्लूसिव ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आमतौर पर रेल यात्रा, रहने की जगह, खाना, लोकल ट्रांसपोर्ट और गाइडेड साइटसीइंग जैसे पैकेज शामिल होते हैं. सुविधा को आध्यात्मिक महत्व के साथ जोड़कर, यह ट्रेन धार्मिक टूरिस्ट के बीच एक पॉपुलर पसंद बन गई है.

इस लेटेस्ट ऑफर के साथ, रेलवे न केवल डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह भी पक्का कर रहा है कि आध्यात्मिक यात्राएं आम यात्री के लिए ज़्यादा इनक्लूसिव और फाइनेंशियली मैनेजेबल बनें.

ट्रेन के आइटिनररी के अनुसार ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन से निकलेगी और यह यात्रा सात ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन में), द्वारकाधीश, बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात में), त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी और कालाराम मंदिर (नासिक में), भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (संभाजी नगर में) के साथ-साथ दूसरे लोकल मंदिरों के दर्शन भी कवर करेगी.

श्रद्धालुओं के लिए EMI और LTC की सुविधा
इस प्रोसेस के बारे में बताते हुए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ईएमआई पर टूर बुक करना आसान और पूरी तरह से डिजिटल है. अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'यात्री ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर, जरूरी टूर डिटेल्स डालकर और पसंदीदा पेमेंट ऑप्शन चुनकर ईएमआई सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. सिस्टम फिर पूरे पेमेंट और ईएमआई के बीच एक ऑप्शन देता है, जिससे बुकिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'ईएमआई ऑप्शन चुनने के बाद यात्रियों को अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होती हैं. फिर संबंधित बैंक ग्राहक के क्रेडिट प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन करेगा. अगर क्रेडिट मूल्यांकन संतोषजनक है, तो बैंक यात्री की पसंदीदा रीपेमेंट अवधि के आधार पर लोन अमाउंट को मंजूरी देता है. ऑनलाइन बुकिंग के साथ फाइनेंसिंग का यह सहज एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि तीर्थयात्री ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सकें.'

इसके अलावा, यात्री टूरिस्ट ट्रेन में यात्रा के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जो धार्मिक स्थलों पर जाएगी. अधिकारी के अनुसार, पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.

कोच कैटेगरी
कुल बर्थ 751 हैं (कैटेगरी के हिसाब से): 2 एसी (कुल 49 सीटें), 3 एसी (कुल 210 सीटें), और स्लीपर क्लास (कुल 492 सीटें). बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन गोरखपुर, मनकापुर, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, ओराई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, और प्रयागराज संगम होंगे. यात्रा 27 अप्रैल से 8 मई (11 रातें और 12 दिन) तक होगी.

सुविधाएं
रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली टूरिस्ट ट्रेन, अलग-अलग बजट के हिसाब से कई कैटेगरी देती है, साथ ही एक आरामदायक तीर्थ यात्रा का अनुभव भी देती है. पैकेज में 2एसी, 3एसी और स्लीपर क्लास कोच में यात्रा के साथ-साथ शाकाहारी खाना, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है. भक्तों को चुनी गई कैटेगरी के आधार पर एसी या नॉन-एसी बसों से स्थानीय दर्शनीय स्थलों को दिखाया जाता है.

इकॉनमी कैटेगरी (स्लीपर क्लास)
इसकी कीमत 23,500 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों (5–11 साल) के लिए 22,160 रुपये है. इस कैटेगरी में स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल या ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर नॉन-एसी होटलों में रहना, बेसिक 'वॉश एंड चेंज' सुविधाएं और नॉन-एसी लोकल ट्रांसपोर्ट शामिल हैं.

स्टैंडर्ड कैटेगरी (3AC क्लास)
इसकी कीमत 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 38,430 रुपये है. इसमें 3एसी कोच में यात्रा, डबल/ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर एसी होटलों में रहना, नॉन-एसी कमरों में 'वॉश एंड चेंज' सुविधाएं और नॉन-एसी लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था शामिल है.

कम्फर्ट कैटेगरी (2AC क्लास)
प्रीमियम ऑप्शन की कीमत 53,260 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 51,370 रुपये है. इसमें 2एसी ट्रेन यात्रा, एसी होटलों में रहना, एसी कमरों में 'वॉश एंड चेंज' सुविधाएं और घूमने-फिरने के लिए एसी लोकल ट्रांसपोर्ट मिलता है. कई प्राइसिंग टियर और इनक्लूसिव सर्विस के साथ यह पैकेज कई तरह के तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करता है और अफोर्डेबिलिटी और आराम का बैलेंस बनाता है.

ये भी पढ़ें- रेलवे का बड़ा झटका! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे टिकट कैंसिल करने के नियम, जेब पर पड़ेगा भारी असर

TAGGED:

JYOTIRLINGA ON EMI FACILITY
IRCTC TOURISM TOUR PACKAGES
रेलवे ईएमआई ज्योतिर्लिंग के दर्शन
ट्रेन ज्योतिर्लिंग दर्शन
RAILWAYS JYOTIRLINGA VISIT ON EMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.