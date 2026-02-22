ETV Bharat / bharat

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव का प्रस्ताव दिया

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में काम करने वाले और बिहार के गांव में अक्सर आने-जाने वाले ऋषि कुमार को यह सुविधा मिलेगी कि वे बुक की गई जगह और आखिरी जगह के बीच किसी भी स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे, जिससे वे अपनी सुविधा और जरूरतों के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे. इस कदम पर अपनी राय बताते हुए कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'इस नए कदम से यात्रियों, खासकर लंबी दूरी के यात्रियों और टूरिस्ट को मदद मिलेगी. बहुत से लोग अपनी टिकट पहले से बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके ट्रैवल प्लान बदल सकते हैं. पहले उनके पास हमेशा अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने का ऑप्शन नहीं होता था और उन्हें ओरिजिनल स्टेशन से ही बोर्ड करना पड़ता था. इस नए सिस्टम से यात्रियों को अपने अपडेटेड शेड्यूल के हिसाब से स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने का एक और मौका मिलेगा. इससे यात्रा ज्यादा आसान हो जाएगी और फालतू का स्ट्रेस कम होगा.' कुमार ने कहा, 'मैंने अक्सर देखा है कि हम टिकट पहले से बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें जरूरी काम से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है. ऐसे समय में अगर मुझे रास्ते में अपनी जगह के पास वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का ऑप्शन मिले, तो यह बहुत मददगार होगा. इससे मेरा एक्स्ट्रा समय बचेगा और ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन पर वापस जाने में लगने वाला एक्स्ट्रा पैसा भी बचेगा.' ट्रेन में चढ़ने के अतिरिक्त विकल्प के लाभों के बारे में बताते हुए उत्तर प्रदेश की निवासी और यात्री कविता शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'मेरे जैसे यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलना हमेशा बेहतर होता है. यह हमें मूल स्टेशन पर लंबी दूरी की यात्रा करने के बजाय निकटतम बोर्डिंग स्टेशन चुनने की अनुमति देता है.' उन्होंने समझाया, 'बहुत सारा सामान और बच्चों के साथ यात्रा करना एक परिवार के लिए आसान नहीं है. अगर हमें किसी बड़े जंक्शन पर जाने के बजाय पास के स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का मौका मिले, तो यह निश्चित रूप से हमारी यात्रा को बहुत आसान बना देगा. बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा को दूसरे रिजर्वेशन चार्ट बनने तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, पहले जिन यात्रियों ने रिजर्वेशन बुक किया था, वे अपना बोर्डिंग स्टेशन केवल पहले रिजर्वेशन चार्ट बनने तक ही बदल सकते थे. चूंकि पहला चार्ट अब ट्रेन के निकलने के तय समय से 10-20 घंटे पहले तैयार होता है, इसलिए कई यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में आखिरी समय में बदलाव करने में मुश्किल होती थी. यात्री निकलने के समय के करीब अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यात्रा व्यवस्था में आखिरी समय में बदलाव ज्यादा आसानी से किए जा सकते हैं. एक और यात्री और दिल्ली के रहने वाले मुकेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह सिस्टम लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा के लिए उपयोगी है. कभी-कभी लोग रास्ते में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और अपने असली बोर्डिंग स्टेशन पर वापस जाने के बजाय पास के स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं लेकिन अगर यात्रा सिर्फ 200-300 km की है, तो बोर्डिंग स्टेशन बदलना ज्यादा मददगार नहीं होता है.'