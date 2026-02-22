रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव का प्रस्ताव दिया
पहला चार्ट ट्रेन के निकलने से पहले तैयार होता है, यात्रियों को ट्रैवल प्लान में आखिरी समय में बदलाव करने में मुश्किल होती है.
Published : February 22, 2026 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में काम करने वाले और बिहार के गांव में अक्सर आने-जाने वाले ऋषि कुमार को यह सुविधा मिलेगी कि वे बुक की गई जगह और आखिरी जगह के बीच किसी भी स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे, जिससे वे अपनी सुविधा और जरूरतों के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे.
इस कदम पर अपनी राय बताते हुए कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'इस नए कदम से यात्रियों, खासकर लंबी दूरी के यात्रियों और टूरिस्ट को मदद मिलेगी. बहुत से लोग अपनी टिकट पहले से बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके ट्रैवल प्लान बदल सकते हैं. पहले उनके पास हमेशा अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने का ऑप्शन नहीं होता था और उन्हें ओरिजिनल स्टेशन से ही बोर्ड करना पड़ता था.
इस नए सिस्टम से यात्रियों को अपने अपडेटेड शेड्यूल के हिसाब से स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने का एक और मौका मिलेगा. इससे यात्रा ज्यादा आसान हो जाएगी और फालतू का स्ट्रेस कम होगा.' कुमार ने कहा, 'मैंने अक्सर देखा है कि हम टिकट पहले से बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें जरूरी काम से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है.
ऐसे समय में अगर मुझे रास्ते में अपनी जगह के पास वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का ऑप्शन मिले, तो यह बहुत मददगार होगा. इससे मेरा एक्स्ट्रा समय बचेगा और ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन पर वापस जाने में लगने वाला एक्स्ट्रा पैसा भी बचेगा.' ट्रेन में चढ़ने के अतिरिक्त विकल्प के लाभों के बारे में बताते हुए उत्तर प्रदेश की निवासी और यात्री कविता शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'मेरे जैसे यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलना हमेशा बेहतर होता है.
यह हमें मूल स्टेशन पर लंबी दूरी की यात्रा करने के बजाय निकटतम बोर्डिंग स्टेशन चुनने की अनुमति देता है.' उन्होंने समझाया, 'बहुत सारा सामान और बच्चों के साथ यात्रा करना एक परिवार के लिए आसान नहीं है. अगर हमें किसी बड़े जंक्शन पर जाने के बजाय पास के स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का मौका मिले, तो यह निश्चित रूप से हमारी यात्रा को बहुत आसान बना देगा.
बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा को दूसरे रिजर्वेशन चार्ट बनने तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, पहले जिन यात्रियों ने रिजर्वेशन बुक किया था, वे अपना बोर्डिंग स्टेशन केवल पहले रिजर्वेशन चार्ट बनने तक ही बदल सकते थे. चूंकि पहला चार्ट अब ट्रेन के निकलने के तय समय से 10-20 घंटे पहले तैयार होता है, इसलिए कई यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में आखिरी समय में बदलाव करने में मुश्किल होती थी.
यात्री निकलने के समय के करीब अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यात्रा व्यवस्था में आखिरी समय में बदलाव ज्यादा आसानी से किए जा सकते हैं. एक और यात्री और दिल्ली के रहने वाले मुकेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह सिस्टम लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा के लिए उपयोगी है.
कभी-कभी लोग रास्ते में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और अपने असली बोर्डिंग स्टेशन पर वापस जाने के बजाय पास के स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं लेकिन अगर यात्रा सिर्फ 200-300 km की है, तो बोर्डिंग स्टेशन बदलना ज्यादा मददगार नहीं होता है.'
इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने से पहले यात्रियों को यह समझना चाहिए कि यह कैसे काम करता है और इससे उन्हें क्या फायदा हो सकता है. कुछ लोग बिना सही जानकारी के इसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी यात्रा के दौरान परेशानी खड़ी करते हैं. बोर्डिंग स्टेशन को नए स्टेशन पर नहीं, बल्कि ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन पर दूसरा चार्ट बनने से पहले बदला जा सकता है.
यात्री किसी भी स्टेशन को अपने नए बोर्डिंग पॉइंट के तौर पर चुन सकते हैं. एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद उन्हें नए स्टेशन से ही ट्रेन में चढ़ना होगा, बशर्ते उनके पास ओरिजिनल स्टेशन का वैलिड टिकट हो. सिस्टम के बारे में बताते हुए रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'कई बार यात्री सिस्टम को ठीक से नहीं समझते हैं.
वे अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलते हैं लेकिन फिर पहले वाले स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं. ऐसे में उन्हें अपनी सीट नहीं मिल पाती क्योंकि रेलवे बदले हुए बोर्डिंग स्टेशन तक की सीट किसी दूसरे यात्री को दे सकता है.' अधिकारी ने कहा, 'पहले अगर रिजर्व सीट वाला पैसेंजर एक या दो स्टेशन पर नहीं आता था तो टीटीई दूसरे पैसेंजर को सीट दे देता था, लेकिन अब टिकट चेक करने वाला हैंड होल्डिंग डिवाइस पर करंट स्टेटस चेक करके उस पर फैसला ले सकेगा.'
रेलवे के नियमों के मुताबिक बोर्डिंग पॉइंट बदलने के लिए अप्लाई करने के बाद अगर कोई पैसेंजर बदले हुए बोर्डिंग पॉइंट के बजाय ओरिजिनल बोर्डिंग पॉइंट से बोर्ड करने की रिक्वेस्ट करता है, तो उस मामले में अगर ओरिजिनल बोर्डिंग पॉइंट से बदले हुए बोर्डिंग पॉइंट तक जगह अवेलेबल है, तो पैसेंजर को बिना फेरो पेमेंट के खाली जगह दी जाएगी, और अगर जगह अवेलेबल नहीं है, तो पैसेंजर को उस रिजर्व्ड कोच में चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें ओरिजिनली जगह बुक की गई थी.
अगर पैसेंजर रास्ते में किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना और जगह लेना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते: 1) ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले, किसी भी कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सेंटर पर काम के घंटों में ड्यूटी पर मौजूद चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर/रिजर्वेशन सुपरवाइजर को एप्लीकेशन देकर या आईआरसीटीसी की वेबसाइट या 139 के जरिए एक खास रिक्वेस्ट की जाए.
2) रेलवे के अनुसार यह सुविधा कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर से बुक किए गए टिकटों के साथ-साथ इंटरनेट से बुक किए गए टिकटों के लिए भी है. 3) इसमें कहा गया है कि ट्रेन उस स्टेशन पर रुकने के लिए बुक की जाती है, जहां यात्री चढ़ना चाहता है और वह स्टेशन टिकट पर बताए गए शुरुआती और आखिरी स्टेशनों के रास्ते में पड़ता है.
4) अगर जरूरी हो तो शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक जहाँ पैसेंजर को चढ़ना है, अकोमोडेशन का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है. यात्रा के जो हिस्से पूरे नहीं हुए हैं, उनके लिए कोई रिफंड क्लेम नहीं किया जाएगा. रेलवे के मुताबिक अगर ट्रेन छूटने के 24 घंटे के अंदर बोर्डिंग पॉइंट बदला जाता है, तो आम हालात में कोई रिफंड नहीं मिलेगा. हालाँकि, ट्रेन कैंसल होने, कोच न लगने, ट्रेन के तीन घंटे से ज़्यादा देर से चलने जैसी खास हालात में नॉर्मल रिफंड नियम लागू होंगे.