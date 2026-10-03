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पूजा की छुट्टियों में घर जाना होगा आसानः आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी करेगा रेलवे

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी चेक करते हुए. यह फाइल फोटो 6 अगस्त, 2026 की है. ( IANS )

नई दिल्लीः दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. रेलवे ने 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने के बड़े ऐलान के साथ ही स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को मल्टी-लेयर कर दिया गया है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की अतिरिक्त तैनाती के साथ-साथ चौबीसों घंटे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों से मॉनिटरिंग और संवेदनशील स्टेशनों पर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाने की तैयारी की जा रही है.