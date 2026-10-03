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पूजा की छुट्टियों में घर जाना होगा आसानः आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी करेगा रेलवे

पूजा की छुट्टियों में रेल यात्रियों के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने अभूतपूर्व तैयारी की है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Railway security
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी चेक करते हुए. यह फाइल फोटो 6 अगस्त, 2026 की है. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 5:19 PM IST

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नई दिल्लीः दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. रेलवे ने 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने के बड़े ऐलान के साथ ही स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को मल्टी-लेयर कर दिया गया है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की अतिरिक्त तैनाती के साथ-साथ चौबीसों घंटे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों से मॉनिटरिंग और संवेदनशील स्टेशनों पर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाने की तैयारी की जा रही है.

इसी बीच, दिल्ली, मुंबई और राजस्थान समेत कई राज्यों में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के चल रहे व्यापक विरोध-प्रदर्शनों को लेकर जब रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षाकर्मियों की यह विशेष तैनाती पूरी तरह त्योहारों के भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखकर की गई है, न कि सीजेपी (CJP) के आंदोलन को रोकने के लिए.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि त्योहारी सीजन की बड़ी चुनौतियों और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए संबंधित उच्चाधिकारियों, फ्रंटलाइन आरपीएफ (RPF) कर्मियों और कमर्शियल स्टाफ के साथ पहले ही एडवांस लेवल की सुरक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं. सभी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से समझाया गया है. यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.

सुरक्षाकर्मियों की तैनातीः सुरक्षा तैयारियों के हिस्से के रूप में, उन स्टेशनों और ट्रेनों में आरपीएफ (RPF) की तैनाती बढ़ाई जाएगी जहां यात्रियों की आवाजाही अधिक होती है. इसके लिए सुरक्षाकर्मियों को अन्य ड्यूटी से हटाकर उन चिन्हित स्थानों और ट्रेनों में तैनात किया जा सकता है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा जांच की आवश्यकता है.

सीसीटीवी (CCTV) निगरानी: रेलवे प्रमुख स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से निगरानी को और तेज करने की तैयारी भी कर रहा है. आरपीएफ कर्मी यात्रियों की आवाजाही पर नज़र रखने और उन इलाकों की पहचान करने के लिए कैमरा फीड की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे जहां भीड़ की सघनता बढ़ रही है.

आरपीएफ और कमर्शियल विभाग का तालमेल: सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए यह तंत्र कमर्शियल विभाग के साथ मिलकर काम करेगा. कमर्शियल विभाग और आरपीएफ (RPF) के कर्मचारी संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म और यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखेंगे, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां यात्रियों की संख्या बहुत अधिक देखी जाएगी.

भीड़-प्रबंधन प्रणाली : सुरक्षा तैयारियों के हिस्से के रूप में रेलवे अपनी 'रोलिंग क्राउड-मैनेजमेंट सिस्टम' (भीड़ को नियंत्रित करने वाली गतिशील प्रणाली) का उपयोग करेगा. इस सिस्टम के तहत, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के प्रवेश को प्लेटफॉर्म की क्षमता के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है.

जब यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो स्टेशनों के बाहर बने 'होल्डिंग एरिया' (यात्रियों को रोकने वाले विशेष स्थान) को चालू कर दिया जाएगा, जिससे प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठा नहीं होगी. इसका मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर बिना नियंत्रण के भीड़ जमा होने से रोकना और यात्रियों के आने-जाने के प्रवाह को लगातार बनाए रखना है.

ड्रोन से निगरानी: कुछ चुनिंदा स्टेशन परिसरों और रेलवे प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा जांच के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी. ड्रोन का उपयोग रेलवे परिसर और पटरियों के आसपास, दोनों जगहों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा. उन इलाकों में ड्रोन की तैनाती और तेज की जाएगी जहां भारी भीड़ उमड़ रही होगी. स्टेशनों पर, यात्रियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर बाहर के इलाकों की निगरानी के लिए बड़े ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है.

सामान की जांच: रेलवे स्टेशन के एंट्री-पॉइंट की सुरक्षा और सामान की चेकिंग को और मजबूत कर रहा है. चिन्हित किए गए प्रमुख प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे, जिससे यात्री अलग-अलग गेटों से स्टेशन के भीतर प्रवेश करने से पहले एक ही कॉमन पॉइंट पर सुरक्षा जांच से गुजर सकें. इस व्यवस्था का उद्देश्य गेटों पर जाम लगने से रोकना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों के सामान की स्टेशन में प्रवेश करने से पहले पूरी जांच हो जाए.

स्पेशल ट्रेनों के फेरे: रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण रूटों पर मांग के अनुसार सेंट्रल रेलवे (मध्य रेलवे) सहित पूरे रेल नेटवर्क पर पहले ही 1000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों के फेरों की घोषणा की है. इनमें से प्रमुख ट्रेन सेवाएं इस प्रकार हैं:

  • लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) - समस्तीपुर - LTT (12 फेरे)
  • लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) - दानापुर - LTT (88 फेरे)
  • लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) - संतरागाछी - LTT (8 फेरे)
  • लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) - बनारस - LTT (14 फेरे)
  • खड़की - हज़रत निज़ामुद्दीन - खड़की (28 फेरे)
  • खड़की - सांगनेर - खड़की (12 फेरे)

विशेष टिकट चेकिंग : रेलवे बिना वैध टिकट के यात्रा करने वालों पर लगाम लगाने के अपने प्रयासों के तहत बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और ट्रेनों में अनधिकृत प्रवेश पर निगरानी बढ़ाने की भी योजना बना रहा है. इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए नियमित रूप से टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. अनधिकृत यात्री न केवल रेलवे के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वैध टिकट वाले यात्रियों को भी असुविधा होती है.

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