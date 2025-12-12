ETV Bharat / bharat

माघ मेला 2026 की तैयारियों में जुटा रेलवे, देश-दुनिया से प्रयागराज पहुंचेंगे करोड़ों भक्त

खाने के इंतजाम के बारे में बताते हुए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन के पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर अमित कुमार सिंह ने कहा, “तीर्थयात्रियों को अच्छी क्वॉलिटी का खाना और ड्रिंक्स मिले, यह पक्का करने के लिए प्रयागराज डिवीजन केटरिंग स्टॉल, मल्टी-पर्पस स्टॉल और रिफ्रेशमेंट रूम की क्वॉलिटी को बढ़ा रहा है और बेहतर कर रहा है, ताकि तीर्थयात्रियों को खाने-पीने की चीज़ों को लेकर कोई दिक्कत न हो. केटरिंग स्टॉल और मल्टी-पर्पस स्टॉल पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, नॉन-फार्मेसी आइटम, कॉस्मेटिक्स और मिल्क पाउडर बेचा जाएगा.”

बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को देखते हुए कोचिंग और कैटरिंग सेवाओं को अपग्रेड किया जा रहा है और सभी के लिए आसान बनाया जा रहा है, क्योंकि 6 बड़े पवित्र स्नान के दिन हैं, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि और लाखों तीर्थयात्री और भक्त पवित्र स्नान करेंगे और अपने देवताओं की पूजा करेंगे.

त्रिपाठी ने कहा, “रेलवे CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरों से निगरानी, ​​UTS टिकट की सुविधा, आने-जाने के सही रास्ते, यात्रियों के इंतजार के लिए जगह और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती जैसी सुविधाएं चालू करेगा.”

चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे ने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है और हाल ही में हुए महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी हैं, जिसमें 65 करोड़ से ज़्यादा विजिटर आए थे.

इस अभूतपूर्व आमद को देखते हुए, रेलवे हर तीर्थयात्री के लिए सुचारु आवागमन और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है. व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल, कमर्शियल स्टॉफ और लोको पायलट सहित 6000 अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती का अनुरोध किया गया है."

त्रिपाठी ने आगे कहा, "जैसा कि रेलवे माघ मेले के दौरान अपेक्षित भारी भीड़ के लिए तैयारी कर रहा है, अनुमानित 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर आने की संभावना है.

3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक होने वाले आगामी कार्यक्रम की तैयारी के बारे में विस्तार से बताते हुए, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने ETV भारत को बताया, "रेलवे प्रशासन सुरक्षित और सुचारु कार्यक्रम सुनिश्चित करने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई कदम उठाने की योजना बना रहा है."

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, इन स्टेशनों पर CCTV निगरानी की व्यवस्था की गई है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त 6000 रेलवे कर्मियों को तैनात किया जाएगा.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में माघ मेला 2026 से पहले, जिसमें भारत और विदेश से लगभग 12 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद है. भारतीय रेलवे ने खास स्टेशनों पर व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस कदम का मकसद तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को मैनेज करना और प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर सुरक्षित, आसान सुविधाएं सुनिश्चित करना है.

उन्होंने आगे कहा, “यात्रियों के लिए अलग-अलग स्टॉल पर एथिक्स, हिस्ट्री और लिटरेचर की किताबें, रेलवे टाइमटेबल, मैगजीन, न्यूजपेपर, खिलौने, तौलिए, तकिए, इमरजेंसी मेडिसिन, दूध और दूसरी जरूरी चीजें, जिसमें इलाके की जरूरी चीजें, किताबें/मैगजीन/न्यूजपेपर शामिल हैं, मिलेंगी.”

स्पेशल ट्रेनें: रेलवे, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और ट्रैफिक जस्टिफिकेशन के आधार पर, माघ मेले के दौरान यात्रियों की ज़्यादा भीड़ को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चला सकता है, ताकि श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को सुविधा मिल सके. लोकसभा के डेटा के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में महाकुंभ के दौरान, रेलवे ने 17,300 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई थीं, जिनमें 7484 स्पेशल ट्रेनें शामिल थीं.

इन स्पेशल ट्रेनों में 996 लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल थीं. इन सभी तरीकों से लगभग 4.24 करोड़ यात्रियों को सेवा मिली. यह 2019 के कुंभ के दौरान चलाई गई 694 ट्रेनों से काफी ज़्यादा था.

प्रयागराज जंक्शन: प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना फूड प्लाजा यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतरीन कैटरिंग की सुविधा देता है. यहां खाने-पीने का मजा लेना एक अनोखा अनुभव है. वहां उन्नीस कैटरिंग स्टॉल, 23 ​​मल्टी-पर्पस स्टॉल और 15 वॉटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. सभी प्लेटफॉर्म पर खाना और पीने का पानी मिलता है. इसके अलावा, हर चार पैसेंजर शेल्टर में एक कैटरिंग स्टॉल दिया जाएगा.

प्रयागराज छिवकी: प्रयागराज छिवकी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक 'फूड प्लाजा' की सुविधा है, और एक रिफ्रेशमेंट रूम बनाया जा रहा है. यात्री खाने-पीने का मजा ले सकते हैं. स्टेशन पर 6 कैटरिंग स्टॉल, 4 मल्टी-पर्पस स्टॉल और तीन वॉटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. सभी प्लेटफॉर्म पर खाना और पीने का पानी मिलता है. इसके अलावा, स्टेशन पर दो पैसेंजर शेल्टर में एक-एक कैटरिंग स्टॉल होगा.

नैनी जंक्शन: नैनी जंक्शन पर चार कैटरिंग स्टॉल और तीन वॉटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. सभी प्लेटफॉर्म पर खाना और पीने का पानी मिलता है. इसके अलावा, जंक्शन पर पांच पैसेंजर शेल्टर में एक-एक केटरिंग स्टॉल होगा.

सूबेदारगंज स्टेशन: सूबेदारगंज स्टेशन के कालिंदीपुरम साइड पर सर्कुलेटिंग एरिया में "रेल कोच रेस्टोरेंट" बेहतरीन पैसेंजर सर्विस दे रहा है. यहां कई तरह के खाने मिलते हैं. यह बच्चों और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. रेल कोच रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का मजा लेना एक अनोखा एक्सपीरियंस देता है. स्टेशन पर सात केटरिंग स्टॉल, दो मल्टी-पर्पस स्टॉल और तीन वॉटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. सभी प्लेटफॉर्म पर खाना और पीने का पानी मिलता है. इसके अलावा, स्टेशन पर बने दो पैसेंजर शेल्टर में से हर एक में दो केटरिंग स्टॉल दिए जाएंगे.

महाकुंभ के दौरान रेलवे इंफ्रॉस्ट्रक्चर में सुधार: प्रयागराज एरिया में 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार/बढ़ाने/कैपेसिटी बढ़ाने के काम पूरे किए गए. पूरे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के चालू होने से DFC पर मालगाड़ियों का आना-जाना शुरू हो गया, जिससे चलने के लिए जगह खाली हो गई. प्रयागराज-वाराणसी और फाफामऊ-जंघई का डबलिंग का काम पूरा हो गया, जिसमें गंगा नदी पर एक बड़ा पुल बनाना भी शामिल है. लोकसभा के डेटा के मुताबिक, ज़्यादा ट्रेनों को अकोमोडेट करने के लिए प्रयागराज, सूबेदारगंज, फाफामऊ, रामबाग और झूंसी समेत यार्ड का बड़ा अपग्रेडेशन किया गया है.

यात्री सुविधाएं: प्रयागराज, नैनी, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, झूसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग और फाफामऊ स्टेशनों पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए आसान पहुंच और आरामदायक अनुभव पक्का करने के लिए, जरूरत के हिसाब से कई काम किए गए हैं. इन कामों में सर्कुलेटिंग एरिया में सुधार, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधाएं, साइनेज, प्लेटफॉर्म सरफेसिंग, पीने के पानी के बूथ, आश्रय केंद्र, टॉयलेट, अप्रोच रोड को चौड़ा करना, सेकंड एंट्री का डेवलपमेंट और फुट ओवर ब्रिज बनाना शामिल है.

यात्री सुविधा केंद्र: इसे प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज छिवकी में बनाया गया था, जो व्हीलचेयर, लगेज ट्रॉली, होटल और टैक्सी बुकिंग, बच्चों का दूध और जरूरी दवाइयां जैसी जरूरी सर्विस देते हैं.