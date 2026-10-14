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रेलवे की SEWA पहल से लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा, दावों का निपटारा बनाएगा आसान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ANI )

नई दिल्ली: रेलवे को उम्मीद है कि नए ऑनलाइन कल्याण दावा प्रबंधन प्रणाली, SEWA (Sanction and Employee Welfare Application) से उसके लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा, जिससे कागजी कार्रवाई खत्म होगी, पर्यावरण के अनुकूल ऑफिस प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा और कल्याणकारी लाभों की पारदर्शी और त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी.

नया सिस्टम जल्द ही पूरे रेलवे नेटवर्क में लागू होने की उम्मीद है. इससे फिजिकल फाइलों की आवाजाही खत्म करने, रियल-टाइम ट्रैकिंग करने और पात्रता जांच और पेमेंट स्टेटमेंट को ऑटोमेट करने में मदद मिलेगी. इस पोर्टल को लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें डिजिटलीकरण, कार्यस्थल की स्वच्छता और काम करने में आसानी पर ध्यान दिया गया है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पोर्टल फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर ले जाने की पुरानी व्यवस्था को बदलता है. अब शुरुआती आवेदन से लेकर अंतिम मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. कागज की खपत और फाइलों के रख-रखाव को कम करके, इस पहल का उद्देश्य कार्यस्थलों को अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है, साथ ही कर्मचारी कल्याण दावों के निपटारे को भी आसान और सुव्यवस्थित करना है. रेलवे अधिकारी ने बताया, "अपने पहले चरण में, SEWA तीन प्रमुख कल्याण कोष योजनाओं को कवर करती है: चश्मे की प्रतिपूर्ति (spectacle reimbursement), तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, और कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति. गलतियों को कम करने के लिए स्वचालित पात्रता जांच

कर्मचारी अपने मोबाइल नंबर और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिये लॉग-इन कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और प्रोसेसिंग के हर चरण पर रियल-टाइम में अपने आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं. आवेदन जमा करने से पहले, एक स्वचालित पात्रता सत्यापन तंत्र लागू नियमों के अनुसार आवेदनों की जांच करता है, जिससे गलतियों को कम करने और लंबित मामलों को घटाने में मदद मिलती है. इस सिस्टम को पात्रता से संबंधित समस्याओं की शुरुआती स्तर पर ही पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे बाद की प्रोसेसिंग के दौरान होने वाली गलतियों और टाली जा सकने वाली देरी को कम करने में मदद मिलती है. इसमें अलग-अलग चरणों में डिजिटल प्रमाणीकरण को भी शामिल किया गया है. डिजिटल सिग्नेचर टोकन या OTP का इस्तेमाल करके हर प्रोसेसिंग डेस्क पर डिजिटल साइन-ऑफ के जरिये पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत किया जाता है. एक बार स्वीकृत होने के बाद, मामलों को एक एकल सूची के माध्यम से सामूहिक रूप से मंजूरी दी जा सकती है, जबकि सिस्टम स्वचालित रूप से बैंक भुगतान विवरण और लंबित आवेदनों पर रिपोर्ट जनरेट करता है.