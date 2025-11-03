ETV Bharat / bharat

मवेशियों के टकराने से ट्रेनें हो जाती लेट, एक्सीडेंट का भी खतरा... रेलवे ने शुरू किया सुरक्षा मिशन

ट्रैक पर ट्रेन से मवेशी के टकराने की घटनाओं को लेकर रेलवे चिंतित है. इसे कम करने के लिए रेलवे कई उपाय कर रहा है.

मवेशी से टकराने के बाद रूकी ट्रेन. (फाइल फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 7:10 PM IST

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः अक्सर यह देखने या सुनने को मिलता है कि ट्रेन से मवेशी टकरा गयी. इस घटना को CRO (Cattle Run Over) कहते हैं. इस तरह की दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जो रेलवे के लिए एक बड़ी चिंता है. खासकर वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए. इन घटनाओं से ट्रेनें लेट हो जाती हैं और कभी-कभी ट्रेन को गंभीर नुकसान भी हो सकता है.

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. सभी जोनों को सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की सलाह दी है. जैसे कि सीआरओ के घटना वाले संवेदनशील स्थानों की पहचान करना तथा प्राथमिकता के आधार पर बाड़ लगाना, तथा उन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करना जो मवेशियों को पटरियों के पास भटकने देते हैं.

वर्षट्रैक पर सीआरओ घटनाएंसीआरओ के कारण विलंबित ट्रेनें
2019-20270573707
2020-21199602314
2021-222872736060
2022-232618035734

रेलवे अधिकारी के अनुसार यदि चलती ट्रेन से कोई मवेशी टकरा जाता है और उसका शव इंजन में फंस जाता हैं तो इससे ट्रेन परिचालन में देरी होती है, क्योंकि ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए मांस के टुकड़े को इंजन से सभी हिस्सों को हटाना पड़ता है. जिसके कारण उसी लाइन पर सभी ट्रेनें एक घंटे या उससे अधिक लेट हो जाती हैं.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि, "रेलवे परिचालन में देरी के लिए सीआरओ घटनाएं एक प्रमुख मुद्दा हैं. यदि ट्रैक पर कोई मवेशी ट्रेन से टकरा जाता है, तो इससे समय की पाबंदी प्रभावित होती है क्योंकि ट्रैक को साफ करने में कम से कम आधे घंटे से एक घंटे का समय लगता है, जिसके बाद उसी दिशा में चलने वाली अन्य ट्रेनों पर इसका प्रभाव पड़ता है."

CRO की घटना कम करने के लिए रेलवे के उपाय

  • ट्रैक के किनारे कचरे की सफाई और जंगली वनस्पति को हटाना
  • मवेशियों के कुचले जाने की आशंका वाले स्थानों पर बार-बार सीटी बजाने के लिए नियमित आधार पर ट्रेन चालक दल को जागरूक करना
  • पशुओं द्वारा अतिक्रमण के चिन्हित स्थानों और प्रमुख शहरों के पहुंच मार्गों पर बाड़ या चारदीवारी का निर्माण
  • गांवों में सुरक्षा सेमिनार/प्रचार के माध्यम से मवेशियों को ट्रैक के पास आने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ग्रामीणों को परामर्श देना
  • रेलवे ट्रैक के पास पशुओं के अनावश्यक जमावड़े से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे खाद्य अपशिष्ट को फेंकने से बचना

एनएफआर के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि एनएफ रेलवे ने पहले ही सीआरओ के संवेदनशील बिंदुओं की पहचान कर ली है. वहां आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है, जो आस-पास के गांवों का दौरा करते हैं. इस मुद्दे पर ग्राम प्रधानों से बात करते हैं और उन्हें सीआरओ घटनाओं से बचने के लिए अपने मवेशियों को पटरियों से दूर रखने के लिए जागरूक करते हैं.

