मैलवेयर हमले के बाद रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए साइबर-सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया
रेलवे ने सभी जोनल रेलवे व संगठनों को साइबर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी की है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...
Published : September 26, 2026 at 6:07 PM IST
नई दिल्ली: मध्य रेलवे में इस साल 11 अगस्त को स्क्रिप्ट-आधारित साइबर घटना की रिपोर्ट के बाद, भारतीय रेलवे ने सभी जोनल रेलवे और अन्य प्रमुख रेलवे संगठनों के लिए साइबर-सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है.
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मैसेजिंग एप्लिकेशन, खासकर वाट्सऐप वेब का इस्तेमाल नुकसानदायक फाइलें भेजने और रेलवे नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है. अथॉरिटी के बताए गए मूल कारण के विश्लेषण के अनुसार, घटना तब शुरू हुई जब एक यूजर को वाट्सऐप ग्रुप में एक मैलिशियस "E-statement.vbs" फाइल मिली.
वाट्सऐप वेब एप्लिकेशन के जरिए फाइल यूजर के कंप्यूटर पर डाउनलोड की गई और बाद में उस पर डबल-क्लिक करके उसे खोला गया. इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने अपनी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने वाले मैलवेयर कैंपेन के खिलाफ़ एंडपॉइंट सुरक्षा और यूजर जागरुकता को मजबूत करें.
रेलवे अधिकारी ने कहा, "यह सीईआरटी-इन की उस चेतावनी के भी अनुरूप है जिसमें एक बड़े अभियान के बारे में बताया गया था. इस अभियान में वाट्सऐप के जरिए नुकसानदेह वीबीस्क्रिप्ट फाइलें भेजी जाती हैं, जिनमें हैक किए गए अकाउंट्स का इस्तेमाल भी शामिल है ताकि मैसेज भरोसेमंद लगें."
रेलवे नेटवर्क के लिए एंडपॉइंट सुरक्षा
रेलवे यूनिट्स से कहा गया है कि वे यह पक्का करें कि रेलवे नेटवर्क से जुड़े सभी एंडपॉइंट्स साइबर-सिक्योरिटी सॉल्यूशंस (जैसे ITSM और EDR) से सुरक्षित हों. कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js और .ps1 जैसे एक्सटेंशन वाली फाइलों को तब तक न खोलें, जब तक कि उनकी असलियत और जरूरत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि न हो जाए.
कर्मचारियों के लिए निर्देश
अनजान अटैचमेंट खोलते समय सावधानी बरतें, भले ही वे जाने-पहचाने लोगों की तरफ से आए हों. संदिग्ध फाइलें खोलने या लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले की पहचान की पुष्टि करें. ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और मैसेजिंग एप्लिकेशन को अपडेट रखें.
रीयल-टाइम सुरक्षा और ऑटोमैटिक सुरक्षा अपडेट चालू करें
वाट्सऐप और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) या टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू करें. समय-समय पर मैसेजिंग अकाउंट से जुड़े डिवाइस की जांच करें और अनजान डिवाइस से लॉग आउट करें.
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बांटे जाने वाले सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड करने से बचें. रेलवे ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए कभी भी पासवर्ड, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या संवेदनशील जानकारी शेयर न करें.
साइबर-सुरक्षा जागरूकता
कर्मचारियों को साइबर-सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिसमें अनचाही फाइलों, फेक इंस्टॉलर और सोशल-इंजीनियरिंग तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाए. ऐसे मैसेज से सावधान रहें जो जल्दबाज़ी दिखाते हों या यूज़र्स से तुरंत कोई कार्रवाई करने के लिए कहते हों.
आईसीईआरटी के अनुसार, एक बड़े पैमाने पर मैलवेयर फैलाने का अभियान वाट्सऐप डेस्कटॉप और वाट्सऐप वेब के यूजर्स को निशाना बना रहा है. साइबर सिक्योरिटी अलर्ट के मुताबिक, हमलावर हैक किए गए वाट्सऐप अकाउंट्स का इस्तेमाल करके खतरनाक विज़ुअल बेसिक स्क्रिप्ट (VBScript) फाइलें फैला रहे हैं.
साइबर-सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने यह भी देखा है कि कुछ वीबीस्क्रिप्ट सैंपल्स में ऐसे विस्तृत कमेंट्स होते हैं जिन्हें असली माइक्रोसाफ्ट विंडोज या अपडेट से जुड़े कंपोनेंट्स की नकल करने के लिए बनाया गया है. इससे नुकसान पहुंचाने वाली फाइलें ज़्यादा भरोसेमंद लग सकती हैं और यूजर्स के मन में शक कम हो सकता है.
साइबर एक्सपर्ट क्या सुझाव देते हैं
“हमें बचाव की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है. हम यूजर्स को ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, लेकिन एक हद तक ही. उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई बच्चा गलती से वाट्सऐप पर आए किसी खतरनाक लिंक पर क्लिक कर दे, और सिर्फ इसी से हमला हो सकता है.”
साइबर एक्सपर्ट अंकुश तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत जैसे बड़े देश में हर व्यक्ति को ऐसे हर खतरे को पहचानने और उनसे बचने के लिए प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल है. इसका असली समाधान इन हमलों को तकनीकी रूप से रोकना है. तकनीक का मुकाबला तकनीक से ही करना होगा."
उन्होंने कहा कि अगर हमलावर एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास सर्वर और नेटवर्क स्तर पर ऐसे डिफेंस सिस्टम होने चाहिए जो लिंक को स्कैन कर सकें, खतरनाक कंटेंट की पहचान कर सकें और उसे यूजर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर सकें.
उन्होंने आगे कहा कि वाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म को भी अपने वातावरण को सुरक्षित करने की जरूरत है, जबकि नेटवर्क और साइबर-सिक्योरिटी लेयर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. इसलिए, साइबर सिक्योरिटी को दो मोर्चों पर काम करना होगा: एक तरफ जागरूकता और दूसरी तरफ सुरक्षा की एक मजबूत परत. सिर्फ जागरूकता काफी नहीं है. हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो खतरों को यूजर तक पहुंचने से पहले ही रोक सकें.
रेलवे बोर्ड के अधिकारी की प्रतिक्रिया
ईटीवी भारत ने जब रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस साइबर घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि वे संबंधित विभाग से संपर्क करेंगे और जरूरी जानकारी मिलने के बाद ही इस मामले पर कोई टिप्पणी कर सकेंगे.
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