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मैलवेयर हमले के बाद रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए साइबर-सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया

रेलवे ने सभी साइबर सिक्योरिटी की अलर्ट जारी किया. ( सांकेतिक तस्वीर - IANS )

नई दिल्ली: मध्य रेलवे में इस साल 11 अगस्त को स्क्रिप्ट-आधारित साइबर घटना की रिपोर्ट के बाद, भारतीय रेलवे ने सभी जोनल रेलवे और अन्य प्रमुख रेलवे संगठनों के लिए साइबर-सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मैसेजिंग एप्लिकेशन, खासकर वाट्सऐप वेब का इस्तेमाल नुकसानदायक फाइलें भेजने और रेलवे नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है. अथॉरिटी के बताए गए मूल कारण के विश्लेषण के अनुसार, घटना तब शुरू हुई जब एक यूजर को वाट्सऐप ग्रुप में एक मैलिशियस "E-statement.vbs" फाइल मिली.

वाट्सऐप वेब एप्लिकेशन के जरिए फाइल यूजर के कंप्यूटर पर डाउनलोड की गई और बाद में उस पर डबल-क्लिक करके उसे खोला गया. इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने अपनी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने वाले मैलवेयर कैंपेन के खिलाफ़ एंडपॉइंट सुरक्षा और यूजर जागरुकता को मजबूत करें.

रेलवे अधिकारी ने कहा, "यह सीईआरटी-इन की उस चेतावनी के भी अनुरूप है जिसमें एक बड़े अभियान के बारे में बताया गया था. इस अभियान में वाट्सऐप के जरिए नुकसानदेह वीबीस्क्रिप्ट फाइलें भेजी जाती हैं, जिनमें हैक किए गए अकाउंट्स का इस्तेमाल भी शामिल है ताकि मैसेज भरोसेमंद लगें."

रेलवे नेटवर्क के लिए एंडपॉइंट सुरक्षा

रेलवे यूनिट्स से कहा गया है कि वे यह पक्का करें कि रेलवे नेटवर्क से जुड़े सभी एंडपॉइंट्स साइबर-सिक्योरिटी सॉल्यूशंस (जैसे ITSM और EDR) से सुरक्षित हों. कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js और .ps1 जैसे एक्सटेंशन वाली फाइलों को तब तक न खोलें, जब तक कि उनकी असलियत और जरूरत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि न हो जाए.

कर्मचारियों के लिए निर्देश

अनजान अटैचमेंट खोलते समय सावधानी बरतें, भले ही वे जाने-पहचाने लोगों की तरफ से आए हों. संदिग्ध फाइलें खोलने या लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले की पहचान की पुष्टि करें. ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और मैसेजिंग एप्लिकेशन को अपडेट रखें.

रीयल-टाइम सुरक्षा और ऑटोमैटिक सुरक्षा अपडेट चालू करें

वाट्सऐप और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) या टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू करें. समय-समय पर मैसेजिंग अकाउंट से जुड़े डिवाइस की जांच करें और अनजान डिवाइस से लॉग आउट करें.

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बांटे जाने वाले सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड करने से बचें. रेलवे ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए कभी भी पासवर्ड, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या संवेदनशील जानकारी शेयर न करें.

साइबर-सुरक्षा जागरूकता

कर्मचारियों को साइबर-सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिसमें अनचाही फाइलों, फेक इंस्टॉलर और सोशल-इंजीनियरिंग तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाए. ऐसे मैसेज से सावधान रहें जो जल्दबाज़ी दिखाते हों या यूज़र्स से तुरंत कोई कार्रवाई करने के लिए कहते हों.