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दीपावली-छठ के बाद दिल्ली लौटने वालों के लिए रेलवे का खास इंतजाम; इन स्टेशनों से होगा स्पेशल ट्रेनों का संचालन

दिल्ली लौटने वालों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें ( File Photo )

नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व पर अपने घर गए लोगों की अब धीरे-धीरे दिल्ली वापसी शुरू हो गई है. ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. यात्रियों को सफर में परेशानी न हो और लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना न करना पड़े, इसके लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के विभिन्न शहरों से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. कुछ ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे (ट्रिप्स) निर्धारित किए गए हैं, जबकि कई अनारक्षित व आरक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, वर्ष 2026 के पूजा और त्योहारी सीजन में रेलवे ने करीब 1.82 करोड़ यात्रियों को सुगम, सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई है. पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 1.72 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी. इस तरह इस साल करीब 10 लाख अधिक यात्रियों को सुविधा मिली. उत्तर रेलवे व अन्य क्षेत्रीय रेलों के समन्वय से इस बार स्पेशल ट्रेनों के 7,085 फेरे संचालित किए गए, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 4,666 थी. यानी इस साल 2,419 अतिरिक्त फेरे लगाए गए. औसतन प्रतिदिन करीब 54 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन फेरे संचालित किए गए.