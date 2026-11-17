दीपावली-छठ के बाद दिल्ली लौटने वालों के लिए रेलवे का खास इंतजाम; इन स्टेशनों से होगा स्पेशल ट्रेनों का संचालन
बताया गया कि त्योहार के सीजन में करीब 1.82 करोड़ यात्रियों ने रेलवे से सफर किया, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख अधिक है..
Published : November 17, 2026 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व पर अपने घर गए लोगों की अब धीरे-धीरे दिल्ली वापसी शुरू हो गई है. ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. यात्रियों को सफर में परेशानी न हो और लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना न करना पड़े, इसके लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के विभिन्न शहरों से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. कुछ ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे (ट्रिप्स) निर्धारित किए गए हैं, जबकि कई अनारक्षित व आरक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, वर्ष 2026 के पूजा और त्योहारी सीजन में रेलवे ने करीब 1.82 करोड़ यात्रियों को सुगम, सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई है. पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 1.72 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी. इस तरह इस साल करीब 10 लाख अधिक यात्रियों को सुविधा मिली. उत्तर रेलवे व अन्य क्षेत्रीय रेलों के समन्वय से इस बार स्पेशल ट्रेनों के 7,085 फेरे संचालित किए गए, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 4,666 थी. यानी इस साल 2,419 अतिरिक्त फेरे लगाए गए. औसतन प्रतिदिन करीब 54 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन फेरे संचालित किए गए.
नियमित ट्रेनों में भी बढ़ाए गए कोच: यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए. इस त्योहारी सीजन में 581 अतिरिक्त कोच जोड़े गए, जबकि पिछले साल 123 कोच लगाए गए थे. इसमें करीब 372 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में प्रतिदिन औसतन 4.14 लाख यात्रियों को यात्रा सुविधा मिली, जबकि पिछले साल यह संख्या 3.91 लाख थी. करीब 1.66 करोड़ यात्रियों ने नियमित ट्रेनों व 12.83 लाख यात्रियों ने विशेष ट्रेन ऑन डिमांड सेवाओं के माध्यम से सफर किया.
बिहार व झारखंड के लिए विशेष ट्रेनें: रांची व आनंद विहार टर्मिनल के बीच ट्रेन संख्या 08077/08078 चलाई जा रही है. रांची से यह ट्रेन 17 नवंबर को दोपहर 12:35 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी में 18 नवंबर को शाम 6:05 बजे आनंद विहार से चलकर अगले दिन शाम 7:30 बजे रांची पहुंचेगी. इसमें एसी, स्लीपर व सामान्य श्रेणी के कोच होंगे. रास्ते में डालटनगंज, गढ़वा रोड, सासाराम, गोविंदपुरी, टूंडला और गाजियाबाद सहित कई स्टेशनों पर ठहराव होगा.
बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन: बिहार के यात्रियों के लिए छपरा-आनंद विहार-थावे अनारक्षित स्पेशल (05057/05058) भी चलाई जाएगी. छपरा से 19 नवंबर को रात 9 बजे चलकर यह ट्रेन अगले दिन शाम 4:55 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी में 20 नवंबर को रात 8:10 बजे आनंद विहार से चलकर अगले दिन दोपहर 2:10 बजे थावे पहुंचेगी. वहीं, गोरखपुर-दिल्ली अनारक्षित स्पेशल (05051/05052) गोरखपुर से 19 नवंबर को दोपहर 2:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में यह 20 नवंबर को सुबह 11:10 बजे दिल्ली से चलेगी.
पटना, राजस्थान और बेंगलुरु के लिए भी ट्रेनें: दिल्ली से पटना के लिए एक तरफा आरक्षित स्पेशल ट्रेन संख्या 04448, 18 नवंबर को रात 11 बजे दिल्ली जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन रात 8:10 बजे पटना पहुंचेगी. वहीं, नई दिल्ली-बेंगलुरु कैंट के बीच ट्रेन संख्या 04006/04005 का संचालन होगा. नई दिल्ली से यह 18 नवंबर और बेंगलुरु कैंट से 24 नवंबर को रवाना होगी. राजस्थान के लिए दिल्ली सराय रोहिल्ला-दाहर का बालाजी अनारक्षित स्पेशल (04474/04473) भी चलेगी. दिल्ली से यह ट्रेन 18, 19 और 20 नवंबर को रात 11:55 बजे रवाना होगी. वापसी में 19, 20 और 21 नवंबर को दाहर का बालाजी से सुबह 6:50 बजे चलेगी.
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कानपुर के लिए शुरू होगी दैनिक ट्रेन: कानपुर सेंट्रल व आनंद विहार के बीच 19 नवंबर से नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन (14153/14154) शुरू होगी. कानपुर से यह रात 8:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी में आनंद विहार से रात 11:25 बजे रवाना होकर सुबह 7:25 बजे कानपुर पहुंचेगी. हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार यात्रियों की मांग व भीड़ की लगातार निगरानी कर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है. यात्रियों को ट्रेनों के समय व ठहराव की नवीनतम जानकारी के लिए एनटीईएस पोर्टल देखने या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है.
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