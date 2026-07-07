ETV Bharat / bharat

रेलवे का नया पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम, जानें ग्राहकों के लिए क्या है सुविधा

रेलवे ने कहा कि, नए पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Railways introduces new Parcel Van Booking System
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 6:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और ग्राहक की सुविधा बढ़ाने के लिए नया पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम शुरू किया है. खबर के मुताबिक, कुछ जोनल रेलवे में पार्सल वैन बुकिंग के आवंटन (Allotment) में गड़बड़ियों की रिपोर्ट के बाद रेलवे ने यह कदम उठाया है.

नए सिस्टम के तहत, व्यापारी अपनी पसंदीदा लोडिंग डेट से 90 दिन पहले तक पार्सल वैन के लिए डिमांड (इंडेंट) दे सकते हैं, जो उनकी खास जरूरतों के हिसाब से होगा. इससे व्यापारी को अपने व्यापार को चलाने और सामान परिवहन की बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी. यह नया सिस्टम ट्रेडर और पार्सल कस्टमर को एक आसान, ज़्यादा पारदर्शी और कस्टमर-फ्रेंडली बुकिंग प्रक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रेलवे नेटवर्क पर सामान की प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है.

बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाकर और परिचालन दक्षता में सुधार करके, नए सिस्टम से कस्टमर का भरोसा मजबूत होने, अलॉटमेंट प्रक्रिया (आवंटन प्रक्रिया) में ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित होने और देश भर के बिजनेस को विश्वसनीय रसद समर्थन मिलने की उम्मीद है.

नए सिस्टम के फायदों के बारे में बताते हुए, सीनियर रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह पहले के इंडेंटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है और एक आसान, पारदर्शी सिस्टम शुरू करता है जो निष्पक्षता और दक्षता को बढ़ाता है. आसान बुकिंग प्रक्रिया से, व्यापारी अपनी खेप की योजना ज्यादा भरोसे के साथ कर सकते हैं, अनिश्चितता कम कर सकते हैं, और ज्यादा विश्वसनीय परिवहन अनुभव का आनंद ले सकते हैं.

रेलवे ने कहा, "नए पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम से पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, परिचालन दक्षता में सुधार करके और बिजनेस के लिए भरोसेमंद रसद समर्थन देकर कस्टमर का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है. पार्सल ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा आसान और ग्राहक-केंद्रित बनाकर, इंडियन रेलवे देश भर के ट्रेडर्स और पार्सल ग्राहकों को बेहतर सेवा देते हुए बिजनेस करने में आसानी को बढ़ा रहा है."

ट्रेडर्स और पार्सल कस्टमर्स अब रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ज़्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर-फ्रेंडली पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम की उम्मीद कर सकते हैं. वे इस समय का फायदा उठाकर अपने सामान को रेल के जरिए ज्यादा सस्ते रेट पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ट्रेडर्स के लिए बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, पार्सल वैन बुकिंग को आसान बना दिया गया है. इसके अलावा, अब 90 दिन पहले तक डिमांड (Indents) दिए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा लचीलापन और बेहतर प्लानिंग मिलती है.

रेलवे के मुताबिक, नए व्यवस्था के तहत, पार्सल वैन पसंदीदा लोडिंग डेट के आधार पर अलॉट की जाएंगी. अगर एक ही तारीख के लिए कई आवेदन मिलते हैं, तो आवेदन जमा करने की तारीख और समय के हिसाब से प्राथिमिकता तय की जाएगी, जिससे प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता पक्की होगी.

रेलवे ज्यादा डिमांड वाले स्टेशनों को 'नोटिफाइड स्टेशन' के तौर पर चुन सकता है. अधिकारी ने बताया कि ऐसे स्टेशनों के लिए पार्सल वैन रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 रुपये प्रति वैन तय की गई है, जबकि दूसरे स्टेशनों के लिए यह 10,000 रुपये प्रति वैन है.

इसके अलावा, अगर रेलवे पसंदीदा लोडिंग तारीख के 10 दिनों के अंदर पार्सल वैन नहीं दे पाता है और कस्टमर अपना अर्जी (इंडेंट) कैंसिल करना चाहता है, तो जमा किया गया पूरा पंजीकरण रकम वापस कर दिया जाएगा. CRIS से आग्रह है कि बताए गए निर्देशों को आसानी से लागू करने के लिए उसी हिसाब से जरूरी एक्शन लें. पोर्टल में ऊपर दिए गए नियमों को लागू करने की तारीख भी बोर्ड ऑफिस और जोनल रेलवे को पहले से बता दी जाए.

इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 'लीन सीज़न' की भी घोषणा की है, जिसके दौरान कुछ कैटेगरी के माल ढुलाई पर 'बिजी सीजन चार्ज' (BSC) नहीं लगाया जाएगा. इसके अनुसार, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के महीनों के दौरान ढके हुए वैगन (BCN ग्रुप) में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सभी सामान को BSC से छूट मिलेगी.

इसी तरह, अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान खुले वैगन में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले ज़्यादातर सामान पर BSC लागू नहीं होगा. हालांकि, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कुछ आयरन और स्टील से जुड़े उत्पाद इस छूट के तहत नहीं आएंगे. रेलवे ने यह कदम इंडस्ट्री, व्यापारियों और संभावित ग्राहकों को कम खर्च में माल ढुलाई की सुविधा देने और रेल से ज़्यादा माल ढुलाई को बढ़ावा देने के मकसद से लागू किया है. व्यापारी और उद्योग ग्राहक इस समय का फायदा उठाकर अपने सामान को रेल से ज़्यादा किफायती दामों पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: असम: कोकराझार में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध बम विस्फोट, कई ट्रेनें देरी से चली

TAGGED:

INDIAN RAILWAYS
CUSTOMER CONVENIENCE
ZONAL RAILWAYS
RAILWAYS NEW PARCEL VAN BOOKING
RAILWAYS NEW PARCEL VAN BOOKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.