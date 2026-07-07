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रेलवे का नया पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम, जानें ग्राहकों के लिए क्या है सुविधा

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और ग्राहक की सुविधा बढ़ाने के लिए नया पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम शुरू किया है. खबर के मुताबिक, कुछ जोनल रेलवे में पार्सल वैन बुकिंग के आवंटन (Allotment) में गड़बड़ियों की रिपोर्ट के बाद रेलवे ने यह कदम उठाया है.

नए सिस्टम के तहत, व्यापारी अपनी पसंदीदा लोडिंग डेट से 90 दिन पहले तक पार्सल वैन के लिए डिमांड (इंडेंट) दे सकते हैं, जो उनकी खास जरूरतों के हिसाब से होगा. इससे व्यापारी को अपने व्यापार को चलाने और सामान परिवहन की बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी. यह नया सिस्टम ट्रेडर और पार्सल कस्टमर को एक आसान, ज़्यादा पारदर्शी और कस्टमर-फ्रेंडली बुकिंग प्रक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रेलवे नेटवर्क पर सामान की प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है.

बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाकर और परिचालन दक्षता में सुधार करके, नए सिस्टम से कस्टमर का भरोसा मजबूत होने, अलॉटमेंट प्रक्रिया (आवंटन प्रक्रिया) में ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित होने और देश भर के बिजनेस को विश्वसनीय रसद समर्थन मिलने की उम्मीद है.

नए सिस्टम के फायदों के बारे में बताते हुए, सीनियर रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह पहले के इंडेंटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है और एक आसान, पारदर्शी सिस्टम शुरू करता है जो निष्पक्षता और दक्षता को बढ़ाता है. आसान बुकिंग प्रक्रिया से, व्यापारी अपनी खेप की योजना ज्यादा भरोसे के साथ कर सकते हैं, अनिश्चितता कम कर सकते हैं, और ज्यादा विश्वसनीय परिवहन अनुभव का आनंद ले सकते हैं.

रेलवे ने कहा, "नए पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम से पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, परिचालन दक्षता में सुधार करके और बिजनेस के लिए भरोसेमंद रसद समर्थन देकर कस्टमर का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है. पार्सल ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा आसान और ग्राहक-केंद्रित बनाकर, इंडियन रेलवे देश भर के ट्रेडर्स और पार्सल ग्राहकों को बेहतर सेवा देते हुए बिजनेस करने में आसानी को बढ़ा रहा है."

ट्रेडर्स और पार्सल कस्टमर्स अब रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ज़्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर-फ्रेंडली पार्सल वैन बुकिंग सिस्टम की उम्मीद कर सकते हैं. वे इस समय का फायदा उठाकर अपने सामान को रेल के जरिए ज्यादा सस्ते रेट पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ट्रेडर्स के लिए बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, पार्सल वैन बुकिंग को आसान बना दिया गया है. इसके अलावा, अब 90 दिन पहले तक डिमांड (Indents) दिए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा लचीलापन और बेहतर प्लानिंग मिलती है.