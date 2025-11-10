ETV Bharat / bharat

रेलवे की इंटर जोनल टीमों ने सुचारू रेल परिचालन के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा की

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: भारतीय रेल अपने नेटवर्क को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है. रेलवे का मुख्य उद्देश्य रेल नेटवर्क में सुरक्षित रेल परिचालन चलाने और सुरक्षा उपायों के पालन में पारदर्शिता बनाए रखना है. इसी के तहत इंटर जोनल रेलवे एक्सपर्ट टीम ने सुरक्षा मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित रेल यातायात से संबंधित सभी परिचालन दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चल रहे सुरक्षा उपायों की समीक्षा की है. सुरक्षा समीक्षा अभियान पर प्रकाश डालते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिलंजल किशोर शर्मा ने कहा कि, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की विभिन्न टीमें चल रहे सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न खंडों का दौरा करती हैं, जो सुचारू और कुशल ट्रेन संचालन के लिए समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देती हैं. उन्होंने कहा कि, प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एनएफआर की एक उच्च स्तरीय टीम ने हाल ही में दक्षिण तटीय रेलवे (एससीओआर) के तहत विशाखापत्तनम डिवीजन के विशाखापत्तनम-बोब्बिली सेक्शन पर एक व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया है. वह इसलिए क्योंकि प्रमुख रेलवे प्रतिष्ठानों, स्टेशनों और लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा उपायों का आकलन और उन्हें मजबूत किया जा सके. सीपीआरओ ने बताया कि समीक्षा के निष्कर्षों को विस्तृत रिपोर्टों में संकलित किया जाएगा, जिसके बाद कार्रवाई रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी. इसके बाद रेलवे बोर्ड इनका विश्लेषण करेगा और पूरे नेटवर्क में रेलवे सुरक्षा को और मज़बूत करने के उद्देश्य से निर्देश तैयार करेगा. अंतर-क्षेत्रीय सुरक्षा समीक्षा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, भारतीय रेलवे एस एंड टी मेंटेनर्स यूनियन (आईआरएसटीएमयू) के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया कि, अंतर-क्षेत्रीय सुरक्षा समीक्षा और ऑडिट रेलवे प्रणाली के लिए फायदेमंद है. वह इसलिए क्योंकि अन्य ज़ोन की टीमें संबंधित ज़ोन द्वारा उठाए गए सुरक्षा नीतियों और कदमों के कार्यान्वयन की उचित जांच और समीक्षा करती हैं. प्रकाश ने कहा कि, एक ही जोन के जूनियर कर्मचारी अक्सर बड़े अधिकारियों से शिकायत करने में हिचकिचाते हैं. अंतर-क्षेत्रीय समीक्षा के दौरान, अधिकारी जूनियर कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें अपनी शिकायतें और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को व्यक्त करने में सहज बनाते हैं, जिससे एक स्वस्थ कार्य वातावरण में सुधार होता है.