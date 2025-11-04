ETV Bharat / bharat

रेलवे ने अपने स्टेशनों, कॉलोनियों में टिकाऊ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लिए उठाए कदम

टिकाऊ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रेलवे की पहल ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने स्टेशनों पर साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से एक परमानेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है. यह ऐसा समय में हुआ है, जब राज्य सरकार की एजेंसियां ​​केवल अपनी जमीन से कचरा इकठ्ठा और मैनेज कर रही थीं. इस पहल की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी (नाम न छापने की शर्त पर) ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे ने देखा कि राज्य सरकार की एजेंसियां ​​स्टेशनों और कॉलोनियों सहित रेलवे की जमीनों में वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रही थीं, जिसके बाद रेलवे ने अपने क्षेत्र से कचरे का उचित निपटान करने की पहल शुरू की." अधिकारी ने कहा, "शुरुआत में यह काम सीमित जगह पर शुरू किया गया था, लेकिन अब यह एक बड़े क्षेत्र में किया गया है, जो अब संरचित और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने में अग्रणी बन गया है." हैदराबाद डिवीजन के वरिष्ठ डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर डॉ अनिरुद्ध पामर ने कहा, "वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्टरैक्ट इनिशिएटिव के तहत रेलवे ने काचीगुडा, निजामाबाद और कुरनूल सिटी रेलवे स्टेशनों पर वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के लिए 12 सितंबर 2027 तक की अनुबंध अवधि के लिए स्क्रैपक्यू हब के साथ साझेदारी की है, जो एक ऑथोराइज्ड रीसाइक्लिंग और सस्टेनेबलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर है." परमानेंट वेस्ट मैनेजमेंट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए SCR के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "यह पहल रेलवे परिसरों को स्वच्छ, ग्रीन और पर्यावरण के प्रति जागरूक क्षेत्रों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन', नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों और अपशिष्ट उपयोग में एक स्थायी, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए रेलवे बोर्ड के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से संरेखित है." अन्य प्रमुख सेक्टर्स के अलावा रेलवे ने स्वच्छता पर विशेष जोर दिया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्थिरता और रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों और आम जनता के बीच जन जागरूकता को बढ़ावा देना है. रेल मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कॉलोनियों और कार्यशालाओं में स्वच्छता के हाई स्टैंडर्ड को बनाए रखना है. साथ ही कर्मचारियों और यात्रियों को स्वच्छता गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करना है. प्रमुख उपलब्धियां

इस पहल से लगभग 108 टन रीसाइक्लेबल सामग्री एकत्रित हुई है, जिसमें 65 प्रतिशत प्लास्टिक, 30 प्रतिशत कागज- कार्टन और 5 प्रतिशत एल्युमीनियम स्क्रैप शामिल हैं. गैर-फेयर रेवेन्यु (NFR) के माध्यम से प्रति वर्ष 5.51 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और स्थानीय समुदायों के लिए लगभग 50 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए.