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पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने रेल नेटवर्क में कनेक्टिविटी विकसित करने की पहल की

नई दिल्ली : पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं. इसके तहत वह कई रेल अवसंरचना विकास परियोजनाएं की शुरुआत कर चुका है. कई पर्यटन स्थलों को पर्यटन केंद्र बनाकर और आर्थिक विकास के लिए स्थानीय रोजगार सृजित करके बेहतर संपर्क और परिवहन प्रणालियों को विकसित करने के उद्देश्य से उसने इसे शुरू किया है.

रेलवे अन्य राज्यों के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए 200 से अधिक नई रेल सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है.व्यापक विस्तार से मौजूदा रखरखाव क्षमता लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है, जिससे रेलवे की परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. परियोजनाओं में पिट लाइनों और कोचिंग टर्मिनलों का विकास, यार्ड का आधुनिकीकरण, ट्रैक दोहरीकरण, नई निरीक्षण सुविधाओं की शुरुआत, ट्रैक की गति में वृद्धि और स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है.

ट्रेन रखरखाव :ट्रेन रखरखाव, धुलाई, निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण की क्षमता बढ़ाने से न केवल परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में रेल यातायात में वृद्धि और समग्र अवसंरचना विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे. राजस्थान में नई और विस्तारित रेल सेवाओं के संचालन से सीमावर्ती क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है.

रेलवे विकास परियोजनाएं :केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की, “राजस्थान से निकट भविष्य में 200 से अधिक नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता विकसित की जा रही है.”एनडब्ल्यूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने कहा, “जोन अपनी ट्रेन रखरखाव क्षमताओं को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है. समग्र रेल परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए ट्रेन रखरखाव क्षमता में वृद्धि एक महत्वपूर्ण शर्त है. वर्तमान में, विभिन्न स्थानों पर स्थित 22 रेल पिट लाइनें ट्रेन रखरखाव के लिए समर्पित हैं.”

अन्य राज्यों से रेल नेटवर्क संपर्क :क्षेत्र के निवासी वर्षों से देश के प्रमुख महानगरों से जुड़ने वाली बेहतर रेल सेवाओं की आवश्यकता व्यक्त करते रहे थे. इन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे ने इस क्षेत्र को चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख गंतव्यों से जोड़ने वाली नई रेल सेवाएं शुरू की हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा और आर्थिक अवसरों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. प्रशासन का मानना ​​है कि इस विकास से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. अगले 10 महीनों में जोधपुर से हरिद्वार के लिए नई रेल सेवा शुरू होगी.