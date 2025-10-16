ETV Bharat / bharat

पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ मिले तो 3 साल तक की होगी जेल, रेलवे ने उतार दी है पूरी सेना

ट्रेन में पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले सावधान! ( ETV Bharat (फाइल) )

नई दिल्ली: त्योहारों की व्यस्ततम भीड़ के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रेलवे ने ट्रेनों के माध्यम से पटाखों और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के कई मामलों को देखते हुए स्टेशनों और ट्रेनों में तोड़फोड़-रोधी जांच शुरू की है. डॉग स्क्वॉड, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से विशेष तोड़फोड़-रोधी जांच के लिए आरपीएफ की टीमें तैनात की गई हैं. कुछ स्टेशनों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. दरअसल, त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष और महत्वपूर्ण ट्रेनों में आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. रेलवे द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की जानकारी देते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने कहा, "दिवाली के दौरान ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे सख्त कार्रवाई कर रहा है." उन्होंने आगे कहा, "यात्रियों को अक्सर पटाखे, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल, माचिस, स्टोव, लाइटर, ड्राई ब्रश और पत्ते जैसी ज्वलनशील सामग्री ले जाते देखा जाता है, जो ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित हैं और खतरनाक हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं. इसलिए, अधिकारी यात्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं." यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा के मुद्दों पर, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने कहा, "रेलवे ने एक विस्तृत सुरक्षा कार्य योजना बनाई है जिसके तहत सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए लगभग 2,100 आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मचारियों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया है." वर्मा ने बताया, "किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, डॉग स्क्वॉड की मदद से ट्रेनों और स्टेशनों पर नियमित रूप से तोड़फोड़-रोधी जांच की जा रही है. इस संबंध में जीआरपी की भी सहायता ली जा रही है. रास्ते में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष और महत्वपूर्ण ट्रेनों की सुरक्षा आरपीएफ द्वारा की जाएगी."