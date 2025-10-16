ETV Bharat / bharat

पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ मिले तो 3 साल तक की होगी जेल, रेलवे ने उतार दी है पूरी सेना

डॉग स्क्वॉड, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से विशेष तोड़फोड़-रोधी जांच के लिए आरपीएफ की टीमों को तैनात किया गया है.

ट्रेन में पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले सावधान! (ETV Bharat (फाइल))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 2:51 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: त्योहारों की व्यस्ततम भीड़ के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रेलवे ने ट्रेनों के माध्यम से पटाखों और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के कई मामलों को देखते हुए स्टेशनों और ट्रेनों में तोड़फोड़-रोधी जांच शुरू की है.

डॉग स्क्वॉड, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से विशेष तोड़फोड़-रोधी जांच के लिए आरपीएफ की टीमें तैनात की गई हैं. कुछ स्टेशनों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. दरअसल, त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष और महत्वपूर्ण ट्रेनों में आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी.

रेलवे द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की जानकारी देते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने कहा, "दिवाली के दौरान ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे सख्त कार्रवाई कर रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "यात्रियों को अक्सर पटाखे, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल, माचिस, स्टोव, लाइटर, ड्राई ब्रश और पत्ते जैसी ज्वलनशील सामग्री ले जाते देखा जाता है, जो ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित हैं और खतरनाक हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं. इसलिए, अधिकारी यात्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं."

यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा के मुद्दों पर, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने कहा, "रेलवे ने एक विस्तृत सुरक्षा कार्य योजना बनाई है जिसके तहत सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए लगभग 2,100 आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मचारियों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया है."

वर्मा ने बताया, "किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, डॉग स्क्वॉड की मदद से ट्रेनों और स्टेशनों पर नियमित रूप से तोड़फोड़-रोधी जांच की जा रही है. इस संबंध में जीआरपी की भी सहायता ली जा रही है. रास्ते में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष और महत्वपूर्ण ट्रेनों की सुरक्षा आरपीएफ द्वारा की जाएगी."

इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले समय में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस, जीआरपी, अन्य सुरक्षा एजेंसियों, रेलवे की सहयोगी एजेंसियों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एनडीएमसी के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

प्लेटफार्मों और अन्य क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के बीच बेहतर संचार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सभी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए 5W-VHF सेट की उपलब्धता और मिनी कंट्रोल रूम में 25W VHF सेट की स्थापना सुनिश्चित की जा रही है.

पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ला ने स्टेशनों का गहन निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं में सुधार के सुझाव दिए तथा आरपीएफ कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए.

रेलवे अधिकारी ने बताया, "भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से पूरी निगरानी की जा रही है."

रेलवे का कदम: रेलवे ने सभी रेल डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा न करने की चेतावनी वाले स्टिकर लगाए हैं, जिनमें उल्लंघन करने पर दंड का भी उल्लेख है.

रेलवे अधिनियम इसके विरुद्ध: रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ ले जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना, तीन साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं.

प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर प्रतिबंध: आगामी दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान भारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे ने 28 अक्टूबर तक चुनिंदा प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफ़ॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, निरक्षर, महिला यात्रियों के साथ आने वाले व्यक्ति प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पूछताछ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

