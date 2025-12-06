ETV Bharat / bharat

इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाए

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसल होने के बाद यात्रियों की मांग बढ़ने पर देश भर में कुल 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं, जो 114 से अधिक एक्स्ट्रा ट्रिप चला रही हैं. रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे ने पूरे नेटवर्क में आसान यात्रा और रहने की जगह की सही उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं.

दक्षिणी रेलवे (SR) ने सबसे अधिक बढ़ोतरी की है, जिससे 18 ट्रेनों में कैपेसिटी बढ़ी है. अधिक डिमांड वाले रूट पर एक्स्ट्रा चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं. रेलवे अधिकारी ने कहा कि 6 दिसंबर से लागू किए गए इन बदलावों से दक्षिणी इलाके में रहने की कैपेसिटी काफी बढ़ गई है.

उत्तरी रेलवे (NR) ने आठ ट्रेनों में 3एसी और चेयर कार कोच जोड़े हैं. मंत्रालय ने कहा कि आज से लागू किए गए इन उपायों से अधिक सफर वाले नॉर्दर्न कॉरिडोर पर उपलब्धता बढ़ेगी. पश्चिमी रेलवे (WR) ने चार अधिक डिमांड वाली ट्रेनों में 3एसी और 2एसी कोच जोड़े हैं. ये बढ़ोतरी 6 दिसंबर से लागू होंगी, ताकि पश्चिमी इलाकों से देश की राजधानी में यात्रियों की ज्यादा आवाजाही हो सके.

पूर्व मध्य रेलवे (ECR) ने 6 से 10 दिसंबर के बीच पांच ट्रिप में एक्स्ट्रा 2एसी कोच लगाकर राजेंद्र नगर-नई दिल्ली (12309) सर्विस को और मजबूत किया है, जिससे इस जरूरी बिहार-दिल्ली सेक्टर पर कैपेसिटी बढ़ गई है. ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) ने भुवनेश्वर-नई दिल्ली सर्विस (ट्रेन 20817/20811/20823) में पांच ट्रिप में 2एसी कोच जोड़कर ओडिशा और राजधानी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है.