ETV Bharat / bharat

इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाए

फ्लाइट यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने पूरे नेटवर्क में सीटों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है.

TRAINS COACHES INCREASES
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 7:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसल होने के बाद यात्रियों की मांग बढ़ने पर देश भर में कुल 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं, जो 114 से अधिक एक्स्ट्रा ट्रिप चला रही हैं. रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे ने पूरे नेटवर्क में आसान यात्रा और रहने की जगह की सही उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं.

दक्षिणी रेलवे (SR) ने सबसे अधिक बढ़ोतरी की है, जिससे 18 ट्रेनों में कैपेसिटी बढ़ी है. अधिक डिमांड वाले रूट पर एक्स्ट्रा चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं. रेलवे अधिकारी ने कहा कि 6 दिसंबर से लागू किए गए इन बदलावों से दक्षिणी इलाके में रहने की कैपेसिटी काफी बढ़ गई है.

उत्तरी रेलवे (NR) ने आठ ट्रेनों में 3एसी और चेयर कार कोच जोड़े हैं. मंत्रालय ने कहा कि आज से लागू किए गए इन उपायों से अधिक सफर वाले नॉर्दर्न कॉरिडोर पर उपलब्धता बढ़ेगी. पश्चिमी रेलवे (WR) ने चार अधिक डिमांड वाली ट्रेनों में 3एसी और 2एसी कोच जोड़े हैं. ये बढ़ोतरी 6 दिसंबर से लागू होंगी, ताकि पश्चिमी इलाकों से देश की राजधानी में यात्रियों की ज्यादा आवाजाही हो सके.

पूर्व मध्य रेलवे (ECR) ने 6 से 10 दिसंबर के बीच पांच ट्रिप में एक्स्ट्रा 2एसी कोच लगाकर राजेंद्र नगर-नई दिल्ली (12309) सर्विस को और मजबूत किया है, जिससे इस जरूरी बिहार-दिल्ली सेक्टर पर कैपेसिटी बढ़ गई है. ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) ने भुवनेश्वर-नई दिल्ली सर्विस (ट्रेन 20817/20811/20823) में पांच ट्रिप में 2एसी कोच जोड़कर ओडिशा और राजधानी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है.

पूर्वी रेलवे (ER) ने तीन खास ट्रेनों में बढ़ोतरी की है. इसमें 7-8 दिसंबर को छह ट्रिप में स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए हैं, ताकि पूर्वी क्षेत्र और इंटर-स्टेट ट्रैवल की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने 6 से 13 दिसंबर तक दो जरूरी ट्रेनों में 3एसी और स्लीपर कोच बढ़ाए हैं, ताकि नॉर्थईस्ट में यात्रियों को बिना किसी रुकावट के सुविधा मिल सके.

रेलवे अधिकारी ने आगे बताया कि इन सुधारों के साथ, इंडियन रेलवे यात्रियों की मदद के लिए चार स्पेशल ट्रेन सर्विस भी चला रहा है. गोरखपुर – आनंद विहार टर्मिनल – गोरखपुर स्पेशल (05591/05592) 7 से 9 दिसंबर के बीच चार ट्रिप चलाएगी. नई दिल्ली – शहीद कैप्टन तुषार महाजन – नई दिल्ली रिजर्व्ड वंदे भारत स्पेशल (02439/02440) 6 दिसंबर को चलेगी जो जम्मू क्षेत्र के लिए तेज और आरामदायक कनेक्टिविटी देगी.

पश्चिमी क्षेत्र की ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए नई दिल्ली – मुंबई सेंट्रल – नई दिल्ली रिजर्व्ड सुपरफास्ट स्पेशल (04002/04001) 6 और 7 दिसंबर को चलेगी. इसके अलावा, हजरत निजामुद्दीन – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रिजर्व्ड सुपरफास्ट स्पेशल (04080) 6 दिसंबर को वन-वे चलेगी, जो दक्षिणी इलाके की ओर लंबी दूरी की कनेक्टिविटी देगी.

ये भी पढ़ें- धड़ाधड़ दौड़ेगी ट्रेनें! बचेगा समय और सफर होगा आसान, रेलवे की तैयारी

TAGGED:

INDIGO FLIGHT DISRUPTIONS
RAILWAYS INCREASES
भारतीय रेलवे एक्स्ट्रा कोच
फ्लाइट कैंसल
TRAINS COACHES INCREASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.