क्रिकेट प्रेमियों के लिए रेलवे का तोहफा, टी-20 फाइनल मुकाबले के लिए आज रात नई दिल्ली से साबरमती जाएगी स्पेशल ट्रेन
रविवार को अहमदाबाद में होने जा रहे टी-20 फाइनल मुकाबले के लिए शनिवार रात 11:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन
Published : March 7, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: रविवार को अहमदाबाद में होने जा रहे टी-20 फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. बड़ी संख्या में लोग मैच देखने के लिए अहमदाबाद जाने की तैयारी भी कर रहे हैं. इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है. फ्लाइट टिकटों के बढ़ते दाम व ट्रेनों में टिकटों की कमी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये विशेष ट्रेन संख्या 04062 शनिवार रात 11:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी. यह ट्रेन रास्ते में दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और जयपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए रविवार को दोपहर 2:30 बजे साबरमती स्टेशन पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से दिल्ली और आसपास के इलाकों से अहमदाबाद जाने वाले क्रिकेट प्रशंसकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए हैं, जिनमें यात्रियों की सुविधा के लिए थर्ड एसी व सेकेंड एसी श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं. इस ट्रेन में पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
नियमित ट्रेनों में टिकटों की भारी मांग को देखते हुए फैसला
हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि टी-20 फाइनल जैसे बड़े खेल आयोजन के कारण अहमदाबाद जाने वाली नियमित ट्रेनों में टिकटों की भारी मांग देखी जा रही है. इसके अतिरिक्त हवाई यात्रा के किराए में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है. इससे आम क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यात्रा करना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जिससे लोग किफायती व सुविधाजनक तरीके से अहमदाबाद पहुंच सकें.
समय रहते टिकट बुक कर लेने की अपील
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन में यात्रा करने के लिए समय रहते टिकट बुक कर लें. यात्रा के दौरान रेलवे के सभी नियमों का पालन करें. इस ट्रेन के चलने से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी जो मैच देखने के लिए साबरमती जाना चाहते हैं.
