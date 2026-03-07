ETV Bharat / bharat

क्रिकेट प्रेमियों के लिए रेलवे का तोहफा, टी-20 फाइनल मुकाबले के लिए आज रात नई दिल्ली से साबरमती जाएगी स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली: रविवार को अहमदाबाद में होने जा रहे टी-20 फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. बड़ी संख्या में लोग मैच देखने के लिए अहमदाबाद जाने की तैयारी भी कर रहे हैं. इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है. फ्लाइट टिकटों के बढ़ते दाम व ट्रेनों में टिकटों की कमी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये विशेष ट्रेन संख्या 04062 शनिवार रात 11:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी. यह ट्रेन रास्ते में दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और जयपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए रविवार को दोपहर 2:30 बजे साबरमती स्टेशन पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से दिल्ली और आसपास के इलाकों से अहमदाबाद जाने वाले क्रिकेट प्रशंसकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए हैं, जिनमें यात्रियों की सुविधा के लिए थर्ड एसी व सेकेंड एसी श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं. इस ट्रेन में पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकें.