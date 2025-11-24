ETV Bharat / bharat

डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की खराबी का डेटा रिकार्ड में रखा जाए: रेलवे का सभी जोन को निर्देश

रेलवे ने निर्देश दिया, “यह पक्का किया जाना चाहिए कि जब कोई DV अलग-थलग मिले, तो वैगन को रेक टेस्ट रिग (RTR) का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से चेक किया जाए. DV में खराबी या अनियमित व्यवहार के मामलों में इसे ओवरहॉल्ड DV से बदल दिया जाना चाहिए या वैगन को आगे की देखभाल के लिए सिक लाइन पर भेज दिया जाना चाहिए. जिन मामलों में DV को यार्ड में बदला गया है, वैगन को फिर से RTR चेक किया जाना चाहिए.”

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यार्ड जांच के दौरान अलग-अलग DV वाले आने वाले वैगनों को संभालने का मौजूदा तरीका यह है कि DV में खराबी होने पर, खराब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को ओवरहॉल्ड या नए, पूरी तरह से काम करने वाले और टेस्ट किए गए यूनिट से बदलने के लिए वैगन को सिक लाइन अटेंशन के लिए मार्क किया जाए. हालांकि, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के खराब होने या खराब होने के असली कारणों की केस-बाय-केस आधार पर जांच नहीं की जाती है.

एक्सपर्ट्स ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, जो सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) मामलों को रोकने और दुर्घटनाओं के खतरे को कम करके सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है.

नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के खराब होने का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है. यह वाल्व ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है. उन्हें हर महीने रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) के साथ डेटा शेयर करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि पूरी जांच हो सके.

रेलवे का जोन को निर्देश

जोनल रेलवे को DV में खराबी के हर मामले की जांच करनी होगी और सभी खराब DV का डेटा रखना होगा, जिसमें खराबी के कारण भी शामिल हों. डेटा हर महीने RDSO के साथ शेयर किया जाएगा और RDSO के वैगन डायरेक्टरेट को डेटा का डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा ताकि खराबी का कारण और पैटर्न पता चल सके. एनालिसिस के आधार पर RDSO को रास्ते में DV की खराबी को कम करने के लिए एक एक्शन प्लान सुझाना चाहिए.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के जोनल एडवाइजर तपस चट्टराज ने ईटीवी भारत को बताया, "डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ब्रेकिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा है जो एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है. इसके न होने पर ब्रेक सिस्टम में एयर लीकेज की दिक्कतें आएंगी और ब्रेक पावर कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी. यह एक जरूरी सेफ्टी डिवाइस है जो ट्रेन की स्पीड और कंट्रोल बनाए रखता है, जिससे SPAD केस और एक्सीडेंट नहीं होते."

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट राम चरण ने ईटीवी भारत को बताया, "यह डिवाइस ब्रेकिंग सिस्टम को आसानी से चलाने के लिए एयर प्रेशर बांटता है. अगर यह फेल हो जाता है तो ट्रेनें ओवरशूट (सिग्नल जंप) कर जाएंगी. DV फेल होने पर SPAD केस होगा जो रेलवे सेफ्टी के साथ-साथ पैसेंजर्स के लिए भी सेफ नहीं है. इस डिवाइस के बिना चलती ट्रेन चलाना उतना ही मुश्किल है जितना बिना ब्रेक वाली कोई भी गाड़ी चलाना."

डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सिस्टम क्या है?

रेलवे मैनुअल के अनुसार DV एयर ब्रेक सिस्टम का सबसे जरूरी फंक्शनल हिस्सा है और इसे अक्सर सिस्टम का दिल कहा जाता है. यह ब्रेक पाइप से मिली कम्प्रेस्ड हवा को ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर और कंट्रोल रिजर्वॉयर तक पहुंचाता है और यह ब्रेक पाइप के प्रेशर में कमी और बढ़ोतरी को भी महसूस करता है ताकि उसी हिसाब से ब्रेक लगाए या छोड़े जा सकें.

