ट्रेन हादसों की जांच समय पर पूरी की जाए, रेलवे ने अधिकारियों को दिए निर्देश
यह फैसला तब लिया गया जब समीक्षा में पाया गया कि कई दुर्घटना मामलों में विभागीय जांच निश्चित समय सीमा में पूरी नहीं हो रही थी. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : August 11, 2026 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: रेल प्राधिकरण ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि ट्रेन हादसों की विभागीय जांच तय डी प्लस 10 दिन (D+10 days) के समय सीमा में पूरी हो जाए. इससे हादसों के लिए जिम्मेदार वजहों की तेजी से जांच और समय पर पहचान की जरूरत पर जोर दिया गया है.
यह फैसला रेलवे बोर्ड द्वारा दुर्घटना की जांच की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें पाया गया कि कई दुर्घटना के मामलों में विभागीय जांच निश्चित समय सीमा में पूरी नहीं हो रही थी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, जांच कमेटियों के गठन में देरी और जांच अधिकारियों का नियमित प्रशासनिक कामों में लगना, जांच लंबित होने के संभावित कारणों में से हैं.
रेलवे अधिकारियों के निर्देश के तहत, अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे दुर्घटना के तुरंत बाद हादसे वाली जगह के पास एक सही जगह पहचानें, ताकि जांच कमिटी सिर्फ इस्तेमाल कर सके. यह खास जगह कमिटी के सदस्यों को एक साथ काम करने, बिना देर किए सबूतों की जांच करने और अपने नतीजों को असरदार तरीके से तालमेल करने में मदद करेगी.
इस कदम का मकसद है कि जांच कमिटी को, जहां तक हो सके, लगातार बैठकों में कार्रवाई करने और तय समय में जांच रिपोर्ट को फाइनल करने की इजाजत मिले. अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों से सभी लंबित दुर्घटना संबंधी जांचों का रिव्यू करने और तय समय में उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को भी कहा है. हर दुर्घटना जांच की मौजूदा स्थिति और दूसरी जरूरी डिटेल्स का रिव्यू किया जाएगा और उन्हें हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा.
इस निर्देश का मकसद दुर्घटना जांच में होने वाली देरी को रोकना है और यह पक्का करना है कि जांच से मिले नतीजे और सुझाव तय समय में मिलें, जिससे रेलवे को ऑपरेशनल सेफ्टी को मजबूत करने के लिए समय पर सुधार और बचाव के उपाय करने में मदद मिले.
खास तौर पर, रेलवे बोर्ड ने 2019 में कहा था कि जांच को देखते हुए, यह तय किया गया था कि ट्रेन एक्सीडेंट की जांच पर विचार-विमर्श के दौरान, दुर्घटना की असली वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत अध्ययन और जांच भी की जाए ताकि उन अंदरूनी प्रणालीगत और इंसानी कमियों की पहचान की जा सके जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ हो.
इन अध्ययन के नतीजे दुर्घटना जांच रिपोर्ट का पार्ट 'B' बनेंगे, जिसका टाइटल यानी कि, शीर्षक 'डिटेल एक्सीडेंट स्टडी एंड एनालिसिस रिपोर्ट' होगा. रिपोर्ट में ऐसी नाकामियों को दोबारा होने से रोकने और रेलवे सेफ्टी को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा. रेलवे ने विस्तृत विश्लेषण पूरा करने के लिए एक अलग टाइमलाइन भी तय की है. इस कदम का मकसद एक्सीडेंट की जांच को और ज्यादा बड़ा बनाना है और यह सिर्फ यह पता लगाने पर फोकस नहीं करेगा कि क्या गलत हुआ, बल्कि यह भी समझना है कि नाकामी क्यों हुई और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन से प्रणालीगत या प्रक्रियात्मक बदलाव जरूरी हैं.
पहले के ऑर्डर के मुताबिक, डीआरएम, जीएम जांच करवाने का फैसला कर सकते हैं, भले ही कोई खास विभाग एक्सीडेंट में शामिल जुड़े सिस्टम के रिव्यू के जरिए इसे मुमकिन बनाने की जिम्मेदारी लेता हो. रेलवे प्रशासन उन मामलों में भी औपचारिक दुर्घटना जांच जारी रख सकता है, जहां कोई खास विभाग घटना की जिम्मेदारी लेता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि असल सेफ्टी मामलों की पूरी तरह से जांच की गई है.
अधिकारियों ने पहले कहा था कि यह तरीका तुरंत होने वाले कारणों से आगे देखने और एक प्रमुख सुरक्षा मूल्यांकन करने के महत्व को दिखाता है, ताकि हर दुर्घटना से मिले सबक को पूरे रेल नेटवर्क में बचाव के तरीकों में बदला जा सके.
नोट: (D+10 days का मतलब: किसी निश्चित घटना या मुख्य तिथि (Date 'D') के पूरा होने या बीतने के बाद के 10 अतिरिक्त दिन)
ये भी पढ़ें: ट्रेन में अब RAC टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सुविधा, रेलवे बोर्ड का आदेश