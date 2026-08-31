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रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के संचालन को लेकर जारी किया विशेष निर्देश

रेलवे कर्मचारी सूरज कौशिक ने ईटीवी भारत को बताया, "हालांकि रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर विभिन्न सुरक्षा और परिचालन मामलों पर आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अधिकारी ट्रेन परिचालन का प्रबंधन करते समय कथित तौर पर इन निर्देशों को दरकिनार कर देते हैं."

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य ट्रैफिक एडवांस एडवाइस तैयार करने में सक्षम बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि क्रू सदस्यों की बुकिंग कड़ाई से उसी ट्रेन की श्रेणी के अनुसार की जाए जिसे उन्हें संचालित करना है. ये निर्देश बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रेलवे बोर्ड सीतारामपुर घटना के बाद यात्री सेवाओं, विशेष रूप से प्रीमियम ट्रेनों के लिए उपयुक्त श्रेणियों के प्रशिक्षित और अनुभवी LPs की तैनाती सुनिश्चित करना चाहता है.

उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि एक मेल/एक्सप्रेस LP पहले से ही 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चला रहा है. बेहतर होगा कि उन्हें और ड्यूटी के लिए न भेजा जाए, लेकिन सभी जानते हैं कि रेलवे में स्टाफ की कितनी कमी है. हमने बार-बार यह मुद्दा उठाया है कि हर श्रेणी में असल में कितने स्टाफ मौजूद हैं और उन्हें कितनी ट्रेनें दी जा रही हैं. कुछ मामलों में, एक लोको पायलट को 12 या 13 ट्रेन ड्यूटी भी दी जा रही हैं."

उन्होंने कहा कि यह कमी खास तौर पर मुश्किल हो गई है क्योंकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए रखे गए LPs पर भी परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए जोर डाला जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि उदाहरण के लिए, अगर LPs (P) की कमी है, तो रेलवे एक गुड्स लोको पायलट LP (G) को पैसेंजर लोको पायलट की ड्यूटी करने के लिए अस्थायी व्यवस्था कर सकता है. हालांकि, कर्मचारी को उच्च श्रेणी में काम करने के लिए तय आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए. अगर कोई उच्च श्रेणी में काम कर रहा है, तो उसे उन ड्यूटी को करने के लिए फायदे मिलते रहेंगे.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के सेंट्रल प्रेसिडेंट राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, "लोको पायलटों की कमी किसी खास श्रेणी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोको पायलट (मालगाड़ी) और लोको पायलट (पैसेंजर) समेत अलग-अलग श्रेणी में महसूस की जा रही है. जब LPs (P) की कमी होती है, तो रेलवे अक्सर अस्थायी व्यवस्था (officiating arrangement) का सहारा लेता है, जिसके तहत निम्न श्रेणी के लोको पायलटों को अस्थायी रूप से उच्च श्रेणी की ड्यूटी दी जाती है."

इस अभ्यास को रोकने के लिए, अधिकारियों से मौजूदा क्रू-बुकिंग सिस्टम की समीक्षा करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों को खास तौर पर क्रू मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) के जरिये ट्रेन ऑपरेटिंग ड्यूटी (TODs) की बुकिंग की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संबंधित क्रू लॉबी को पहले से जानकारी मिल जाए.

रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया कि अगर नियमित लोको पायलट उपलब्ध नहीं हैं, तो इन प्रीमियम ट्रेन सेवाओं को LP(G) देने के बजाय, नियमित लोको पायलट को उनके निर्धारित लिंक से हटाकर क्रू का इंतजाम किया जाना चाहिए. बोर्ड ने इस बात पर भी जोर दिया कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, जिनमें डायवर्ट की गई मेल और एक्सप्रेस सेवाएं भी शामिल हैं, आम तौर पर लोको पायलट (मेल/पैसेंजर) द्वारा चलाई जानी चाहिए.

नई दिल्ली: रेलवे ने निर्देश दिया है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों को किसी भी हालत में लोको पायलट (मालगाड़ी) नहीं चलाएंगे. रेलवे बोर्ड ने हाल ही में पूर्वी रेलवे ज़ोन के सीतारामपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों के 'सिग्नल पास्ड एट डेंजर' (SPAD) से गुजरने की घटना के बाद यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए लोको पायलट (मालगाड़ी) की तैनाती पर चिंता जताई है.

उन्होंने कहा, "ये रेलवे के आदेश हैं, लेकिन अधिकारी अक्सर अपने तरीके से काम करते रहते हैं और सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. उदाहरण के लिए, रेलवे ड्राइवरों या लोको पायलटों की पूरी स्क्रीनिंग के लिए आदेश जारी कर सकता है, और ऐसे निर्देश जारी होते रहते हैं. लेकिन कभी-कभी जमीनी स्तर पर पालन किए जा रहे निर्देश रेलवे के निर्देशों से अलग होते हैं."

जब उनसे पूछा गया कि क्या लोको पायलट या उनके प्रतिनिधियों ने कभी अधिकारियों को लिखा है या ऐसे तरीकों के खिलाफ विरोध किया है, तो उन्होंने बताया कि नियम कुछ अलग बताते हैं, उन्होंने कहा कि कर्मचारी जब भी अपनी सेवा में समस्याओं का सामना करते हैं तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं.

क्या कहते हैं रेलवे के नियम

सिर्फ चालक दल की कमी होने पर ही किसी लोको पायलट (मालगाड़ी) को नियमित रूप से मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता. उस श्रेणी के लिए उनकी पदोन्नति, अधिकृत और प्रमाणित होना अनिवार्य है.

ज़ोनल रेलवे से कहा गया है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस को किसी भी परिस्थिति में एलपी (मालगाड़ी) द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए. अगर जरूरी हो, तो नियमित लोको पायलट को उनके निर्धारित लिंक से हटाकर इन ट्रेनों को चलाया जाना चाहिए. आम तौर पर, मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों और डायवर्ट मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को लोको पायलट (मेल/पैसेंजर) द्वारा चलाया जाना चाहिए. अगर इन ट्रेनों को चलाने के लिए एलपी (मेल/पैसेंजर) उपलब्ध नहीं हैं, तो सभी डिवीजनों (मंडलों) को 'A' ग्रेड वाले पर्याप्त संख्या में एलपी (मालगाड़ी) का एक पैनल तैयार करना चाहिए. इसके बाद, ट्रैक्शन और सेफ्टी अधिकारियों (ऑपरेटिंग विंग) द्वारा उचित रूप से जांच करने के बाद ही ऐसे एलपी (मालगाड़ी) के पैनल से चालकों को लिया जाना चाहिए.

रेलवे एक्सपर्ट्स की टिप्पणी

सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी और विशेषज्ञ बीसी शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "लोको पायलटों की कमी के कारण ट्रेनों की आवाजाही को यूं ही नहीं रोका जा सकता है और रेलवे को अपना संचालन जारी रखना ही होगा. जहां तक मालगाड़ी के लोको पायलटों का सवाल है, उन्हें मुख्य रूप से मालगाड़ियों के लिए ही तैनात किया जाता है, हालांकि, ऐसे समय भी आते हैं जब उनसे अन्य सेवाओं के लिए भी काम लिया जाता है. असाधारण परिस्थितियों में, जब निर्धारित मेल/पैसेंजर लोको पायलट उपलब्ध नहीं होता है, तो किसी गुड्स लोको पायलट को सीधे मेल/एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए तैनात किया जा सकता है, खासकर तब जब किसी विशेष खंड में पायलटों की कमी हो."

उन्होंने कहा, "ऐसा सिर्फ कुछ विशेष मामलों में होता है. अगर किसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जरूरी लोको पायलट उपलब्ध नहीं है, या किसी विशेष खंड में कोई उपयुक्त क्रू उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध लोको पायलट को ड्यूटी सौंपी जा सकती है ताकि ट्रेन का संचालन न रुके."

रेलवे में सुपरिटेंडेंट पद से रिटायर हुए सोमनाथ मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "जब कोई लोको पायलट खतरे के संकेत को पार करता है, तो उस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है. हालांकि, इस तरह की घटनाएं यात्रियों और रेलवे संचालन को भी खतरे में डाल सकती हैं. लोको पायलट को सजा का सामना करना पड़ता है. लेकिन यह मुद्दा सिर्फ उस व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है. इससे यात्रियों के साथ-साथ ट्रेन और पूरा रेलवे संचालन भी खतरे में पड़ जाता है. इसका दीर्घकालिक समाधान स्वीकृत पदों को वर्षों तक खाली रखने के बजाय नियमित रूप से रिक्तियों को भरना है. रेलवे कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि जब भी रिक्तियां हों, नियमित रूप से भर्ती की जानी चाहिए. हर साल लगभग 20,000 से 40,000 पद खाली होते हैं, और इन पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए."

मलिक ने दावा किया, "पिछले पांच से छह वर्षों में करीब 1.5 लाख ऑपरेशनल पोस्ट खाली पड़ी हैं. ये वैकेंसी कई महत्वपूर्ण श्रेणी में फैली हुई हैं, जिनमें लोको पायलट, गार्ड, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और दूसरे ऑपरेशनल स्टाफ शामिल हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पोस्ट हैं जिनके बिना रेलवे ऑपरेशन ठीक से नहीं चल सकता."

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