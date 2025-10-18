ETV Bharat / bharat

सर्दियों में आपकी रेल यात्रा कैसे हो सुरक्षित? रेलवे का विशेष अभियान

रेलवे के अनुसार, एयर-कंडीशनिंग और ट्रेन लाइटिंग कोचों के लिए शीतकालीन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. क्षेत्रीय रेलवे को सलाह दी गयी है कि वे 3 नवंबर तक 20 दिनों के लिए एक विशेष अभियान चलाएं ताकि एसी कोचों और सुरक्षा उपकरणों का उचित संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, सभी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे शीतकालीन अभियान के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करें ताकि एसी कोचों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके. इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 नवंबर तक बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है.

नई दिल्ली: सर्दियों के मौसम में ट्रेनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे विशेष सुरक्षा अभियान चला रहा है. सभी जोन को 3 नवंबर तक विशेष शीतकालीन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि आवश्यक सुरक्षा उपकरण तैयार किए जा सकें. जैसे कि एसी कोचों का उचित तापमान नियंत्रण, यह सुनिश्चित करना कि कोचों में कोई रिसाव न हो और हीटर को कभी भी मैनुअल मोड पर न चलाया जाए.

जैसे कि एसी कोचों का उचित तापमान नियंत्रण, फ़्यूज, एमसीबी/एमपीसीबी की उचित रेटिंग सुनिश्चित करना, कोचों में अर्थ लीकेज न हो, एचओजी अनुपालक ट्रेनों के (हेड-ऑन जनरेशन) एचओजी उपकरणों का उचित संचालन, हीटर को कभी भी मैनुअल मोड पर न चलाना, एसी इकाइयों के उचित रखरखाव और संचालन के लिए एस्कॉर्टिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, और हीटर सर्किट का सही संचालन और कनेक्शन अच्छी स्थिति में होना.

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रेन परिचालन की सुरक्षा पर विस्तृत समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया और यात्रियों तथा ट्रेन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटरियों से रिसाव सामग्री को हटाने के महत्व पर बल दिया गया. श्रीवास्तव ने स्टेशनों पर हिंज्ड स्कॉच ब्लॉकों के परीक्षण कार्यान्वयन की समीक्षा की.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, "रेल परिचालन को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के सुरक्षा अभियान अक्सर जोन में चलाए जाते हैं. कभी-कभी रेलवे बोर्ड जोन को सुरक्षा अभियान चलाने का निर्देश देता है, अन्यथा जोन खुद सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सुरक्षा अभियान चलाता है."

सुरक्षा अभियान के बारे में बताते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने ईटीवी भारत को बताया, "उत्तर पश्चिम रेलवे में शीतकालीन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संबंधित अधिकारी ट्रेनों और उनके संचालन की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटरियों, कोचों में एसी, कोहरे से बचाव उपकरणों और अन्य सुरक्षा उपायों की जांच कर रहे हैं."

