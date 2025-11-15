सुरक्षित रेल परिचालन के लिए लोको रनिंग स्टाफ को बिना किसी टेंशन के गाड़ी चलाने की सलाह
सुरक्षित रेल परिचालन के लिए लोको रनिंग स्टाफ को पूर्ण विश्राम और एकाग्रता के साथ गाड़ी चलाने की सलाह दी गई.
Published : November 15, 2025 at 3:54 PM IST
नई दिल्ली: ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के अलावा ड्यूटी के समय लोको रनिंग स्टाफ में जिम्मेदारियों को लेकर रेलवे के अफसरों के द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इस दौरान उन्हें अपने पिछले अनुभवों का आदान-प्रदान करने और कार्यस्थल, सुरक्षा, प्रशिक्षण, मानसिक सशक्तिकरण और परिचालन सुधार के साथ-साथ लोको पायलटों की सुरक्षा, चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों को साझा करने का अवसर दिया जाता है.
रनिंग स्टाफ को हाल की घटनाओं के वीडियो व्यावहारिक तरीके से दिखाकर तथा उन्हें सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाकर, क्षणिक त्रुटियों के कारण होने वाली महत्वपूर्ण हानि को रोका जा सकता है.
लोको पायलट (मेल/यात्री), लोको पायलट (मालगाड़ी) और सहायक लोको पायलट ने भी चर्चा में अपने अनुभव साझा किए. सुरक्षित रेल परिचालन में रनिंग क्रू की भूमिका के महत्व को समझाते हुए, प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर यतेन्द्र कुमार ने रनिंग स्टाफ को पूर्ण विश्राम और एकाग्रता के साथ गाड़ी चलाने की सलाह दी.
सिग्नल कॉल-आउट का उदाहरण देते हुए, कुमार ने एक लोको पायलट की मानसिक स्थिति पर चर्चा की और उन्हें सलाह दी कि वे कैब में प्रवेश करने से पहले सभी घरेलू चिंताओं को लोको कैब के बाहर छोड़ दें.
रेलवे के अनुसार, लॉबी सेमिनार चर्चा का आयोजन ड्यूटी के दौरान सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता और अनुपालन पर जोर देने तथा दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों के दौरान ड्यूटी के महत्व पर चर्चा करने के लिए किया गया था.
ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि रेलवे अक्सर लोको रनिंग स्टाफ के साथ ड्यूटी के दौरान उनकी जिम्मेदारियों को लेकर इस प्रकार की बैठकें और सेमिनार आयोजित करता है और उन्हें सुरक्षा के बारे में जागरूक करता है.
सीपीआरओ त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल सुरक्षा, प्रशिक्षण, मानसिक सशक्तिकरण और परिचालन सुधार के साथ-साथ लोको पायलटों की सुरक्षा, ड्यूटी के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के रनिंग स्टाफ ने चर्चा में उत्साहपूर्वक भाग लिया और कोहरे के मौसम के दौरान अपने पिछले अनुभवों को साझा किया तथा भविष्य में सुरक्षित संचालन करने का संकल्प लिया.
एनसीआर के मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने सिग्नल कॉल-आउट को प्राथमिकता देने और अन्य समस्याओं की सूचना सीएमएस के माध्यम से देने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा, “लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों को मानसिक और शारीरिक रूप से इंजन में मौजूद रहना होगा." अग्रवाल ने परिचालन को पायलट और सहायक लोको पायलट की साझा जिम्मेदारी बताया और कहा कि एक-दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखें.
रनिंग स्टाफ को सिग्नल कॉल-आउट की महत्वपूर्ण भूमिका समझाते हुए वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर प्रदीप शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि, "मानवीय त्रुटि से बचने के लिए सिग्नल का पालन करना, प्रभावी ढंग से सिग्नल कॉल करना और अंतिम क्षण तक सिग्नल पर कड़ी निगरानी बनाए रखना महत्वपूर्ण है."
रेलवे अधिकारियों ने सिग्नल कॉल आउट को परिचालन का मूल मंत्र बताया, नियमों के अनुसार परिचालन पर जोर दिया और पूर्वानुमान से परहेज किया.
कोहरे के दिनों में मुख्य लोको निरीक्षकों को कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए नियमों के अनुसार कदम उठाने की सलाह दी जाती है ताकि सुचारू रेल परिचालन बनाए रखा जा सके.
अधिकारियों ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे लॉबी द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा पूर्ण आराम करने के बाद ही काम करें तथा रनिंग रूम में मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग न करें.
