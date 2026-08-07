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माघ मेले के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, करोड़ों श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने की बनाई योजना

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे को उम्मीद है कि 15 जनवरी से 6 मार्च, 2027 तक होने वाले माघ मेला-2027 में देश भर से 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे. श्रद्धालुओं की आने वाली भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने इस माघ मेला के दौरान सुरक्षित, कुशल और आरामदायक यात्रा पक्का करने के लिए बड़े इंतजामों की समीक्षा और तैयारी शुरू कर दी है.

इस समीक्षा में अनुमानित यात्रियों की भीड़, बड़े स्नान त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन, स्पेशल मेला ट्रेनों का संचालन, यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी, सुरक्षा इंतजाम, चिकित्सा सेवा, सफाई, पीने के पानी की उपलब्धता, लाइटिंग, कई भाषाओं वाले पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और असरदार अंतर-विभागीय समन्वय जैसे खास पहलू शामिल हैं.

हालात का सही समीक्षा करने के बाद, सभी संबंधित विभाग को तय समय के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने और धार्मिक आयोजन के सफल प्रबंधन के लिए सभी जरूरी इंतजामों को समय पर लागू करने के लिए जरूरी प्रस्ताव जल्दी जमा करने के निर्देश दिए जाएंगे.

तैयारियों के लिए पहली आंतरिक समीक्षा बैठक हाल ही में डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) रजनीश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई. सीनियर रेलवे अधिकारियों ने दो महीने के धार्मिक आयोजन के दौरान यात्री सेवा और भीड़ प्रबंधन को मजबूत करने के मकसद से विभाग के हिसाब से प्लान की समीक्षा की.

इंतजामों के बारे में बताते हुए, अधिकारी ने कहा कि तैयारी का मुख्य फोकस प्रयागराज जंक्शन, नैनी, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाना है. प्लान में टेम्पररी पैसेंजर शेल्टर बनाना, अतिरिक्त टिकट काउंटर और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) लगाना, बेहतर मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट सिस्टम, साफ रास्ता दिखाने वाले साइन, CCTV सर्विलांस, मेडिकल एड सेंटर, साफ-सफाई की सुविधाएं, पीने का साफ पानी और तीर्थयात्रियों के लिए आसान यात्रा पक्का करने के लिए बेहतर लाइटिंग का इंतजाम शामिल है.

रेलवे बड़े स्नान त्योहारों के लिए भीड़ प्रबंधन के बड़े उपायों, यात्रियों की उम्मीद की जा रही बढ़ोतरी को संभालने के लिए स्पेशल मेला ट्रेनों के ऑपरेशन और समन्वित आपदा प्रबंधन इंतजाम पर भी विचार कर रहा है. मेला प्रशासन और राज्य सरकार के विभाग के साथ मजबूत आपसी तालमेल से भारी भीड़ के दौरान भक्तों की बिना रुकावट आवाजाही पक्का करने में मदद मिलेगी.

माघ मेला 15 जनवरी से 6 मार्च तक लगेगा, जिसमें मकर संक्रांति (15 जनवरी), पौष पूर्णिमा (22 जनवरी), मौनी अमावस्या (6 फरवरी), बसंत पंचमी (11 फरवरी), माघी पूर्णिमा (20 फरवरी) और महाशिवरात्रि (6 मार्च) जैसे बड़े स्नान के मौके शामिल हैं, जब प्रयागराज में करोड़ों भक्तों के आने की उम्मीद है.

अग्रवाल ने सभी विभाग को एडवांस प्लानिंग, अच्छे तालमेल और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर भक्त को सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली रेल सेवा देना रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और नियमित समीक्षा बैठक से यह पक्का किया जा सकता है कि मेला शुरू होने से पहले सभी इंतजाम पूरे हो जाएं.