माघ मेले के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, करोड़ों श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने की बनाई योजना
रेलवे ने माघ मेला-2027 के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने की योजना बनाई है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : August 7, 2026 at 3:51 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे को उम्मीद है कि 15 जनवरी से 6 मार्च, 2027 तक होने वाले माघ मेला-2027 में देश भर से 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे. श्रद्धालुओं की आने वाली भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने इस माघ मेला के दौरान सुरक्षित, कुशल और आरामदायक यात्रा पक्का करने के लिए बड़े इंतजामों की समीक्षा और तैयारी शुरू कर दी है.
इस समीक्षा में अनुमानित यात्रियों की भीड़, बड़े स्नान त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन, स्पेशल मेला ट्रेनों का संचालन, यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी, सुरक्षा इंतजाम, चिकित्सा सेवा, सफाई, पीने के पानी की उपलब्धता, लाइटिंग, कई भाषाओं वाले पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और असरदार अंतर-विभागीय समन्वय जैसे खास पहलू शामिल हैं.
हालात का सही समीक्षा करने के बाद, सभी संबंधित विभाग को तय समय के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने और धार्मिक आयोजन के सफल प्रबंधन के लिए सभी जरूरी इंतजामों को समय पर लागू करने के लिए जरूरी प्रस्ताव जल्दी जमा करने के निर्देश दिए जाएंगे.
तैयारियों के लिए पहली आंतरिक समीक्षा बैठक हाल ही में डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) रजनीश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई. सीनियर रेलवे अधिकारियों ने दो महीने के धार्मिक आयोजन के दौरान यात्री सेवा और भीड़ प्रबंधन को मजबूत करने के मकसद से विभाग के हिसाब से प्लान की समीक्षा की.
इंतजामों के बारे में बताते हुए, अधिकारी ने कहा कि तैयारी का मुख्य फोकस प्रयागराज जंक्शन, नैनी, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाना है. प्लान में टेम्पररी पैसेंजर शेल्टर बनाना, अतिरिक्त टिकट काउंटर और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) लगाना, बेहतर मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट सिस्टम, साफ रास्ता दिखाने वाले साइन, CCTV सर्विलांस, मेडिकल एड सेंटर, साफ-सफाई की सुविधाएं, पीने का साफ पानी और तीर्थयात्रियों के लिए आसान यात्रा पक्का करने के लिए बेहतर लाइटिंग का इंतजाम शामिल है.
रेलवे बड़े स्नान त्योहारों के लिए भीड़ प्रबंधन के बड़े उपायों, यात्रियों की उम्मीद की जा रही बढ़ोतरी को संभालने के लिए स्पेशल मेला ट्रेनों के ऑपरेशन और समन्वित आपदा प्रबंधन इंतजाम पर भी विचार कर रहा है. मेला प्रशासन और राज्य सरकार के विभाग के साथ मजबूत आपसी तालमेल से भारी भीड़ के दौरान भक्तों की बिना रुकावट आवाजाही पक्का करने में मदद मिलेगी.
माघ मेला 15 जनवरी से 6 मार्च तक लगेगा, जिसमें मकर संक्रांति (15 जनवरी), पौष पूर्णिमा (22 जनवरी), मौनी अमावस्या (6 फरवरी), बसंत पंचमी (11 फरवरी), माघी पूर्णिमा (20 फरवरी) और महाशिवरात्रि (6 मार्च) जैसे बड़े स्नान के मौके शामिल हैं, जब प्रयागराज में करोड़ों भक्तों के आने की उम्मीद है.
अग्रवाल ने सभी विभाग को एडवांस प्लानिंग, अच्छे तालमेल और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर भक्त को सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली रेल सेवा देना रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और नियमित समीक्षा बैठक से यह पक्का किया जा सकता है कि मेला शुरू होने से पहले सभी इंतजाम पूरे हो जाएं.
भक्त क्या कहते हैं
बिहार की रहने वाली नेहा कुमारी ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे अधिकारियों को माघ मेले के दौरान बेहतर सुरक्षा और पैसेंजर की सुविधा पक्का करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए. अगर रेलवे माघ मेले के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए पहले से तैयारी कर रहा है, तो उसे रेलवे स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं देने पर भी ध्यान देना चाहिए. यात्रियों के लिए खाने-पीने के स्टॉल, पीने का पानी, आराम करने की जगह और होल्डिंग की सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी उपायों की जरूरत पर ज़ोर देना चाहिए."
दिल्ली के रहने वाले सचिन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं रेलवे से त्योहार के दौरान स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का आग्रह करना चाहता हूं ताकि भक्त पवित्र स्नान के लिए समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकें. उन्होंने रेलवे स्टेशनों के अंदर और बाहर एक असरदार क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के महत्व पर जोर दिया ताकि भीड़भाड़ को रोका जा सके और यात्रियों की आसान आवाजाही सुनिश्चित हो सके."
रेलवे अधिकारी ने कहा
एक सीनियर रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "माघ मेले के दौरान नॉर्थ सेंट्रल जोन में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसलिए रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, आरामदायक और बिना किसी परेशानी के यात्रा का अनुभव पक्का करने पर जोर देते हुए, पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है."
मेले का पिछले सालों का अनुभव
माघ मेले को सहकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए, पिछले साल लागू किए गए सैनिटेशन मॉडल से न सिर्फ सफाई बेहतर हुई, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और तीर्थयात्रियों की आदतों पर भी अच्छा असर पड़ा. 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा देते हुए, लोकल महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) कपड़े के बैग और दूसरे इको-फ्रेंडली ऑप्शन बांटने में लगे हुए थे, जिससे मेले में सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी कम हो गया.
मेला प्रशासन ने लगभग 5,000 स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा किया. बेहतर साफ-सफाई और बेहतर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की वजह से पिछले सालों के मुकाबले विदेशी सैलानी ज्यादा आए.
शून्य पशु क्षेत्र
पिछले साल, पूरे माघ मेला एरिया को पहली बार 'जीरो एनिमल जोन' घोषित किया गया था, जिससे सड़कों और घाटों पर जानवरों के मल की समस्या खत्म हो गई. इस पहल से पूरे मेला ग्राउंड में साफ-सफाई और स्वच्छता में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए ज्यादा साफ-सुथरा माहौल बना.
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