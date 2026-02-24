ETV Bharat / bharat

होली पर भीड़ को लेकर रेलवे का बड़ा प्लान: नई दिल्ली स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, स्पेशल व ऑन-डिमांड ट्रेनें भी तैयार

होली पर भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे का बड़ा प्लान
होली पर भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे का बड़ा प्लान (ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 10:11 AM IST

नई दिल्ली: होली के मद्देनज़र यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं. भीड़भाड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 25 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदल दिए गए हैं. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कदम त्योहार के दौरान सुरक्षित व सुचारु यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दूरंतो एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति, श्रमजीवी सुपरफास्ट और इंटरसिटी जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर जरूर जांच लें. समय से पहले स्टेशन पहुंचें.

होली पर भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे का बड़ा प्लान: होली के दौरान अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व जम्मू-कश्मीर रूट पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए इन मार्गों पर अतिरिक्त सेवाएं दी जा रही हैं. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यदि यात्रियों की संख्या अनुमान से अधिक बढ़ती है तो ऑन-डिमांड स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिससे किसी यात्री को परेशानी न हो.

सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी: भीड़ प्रबंधन के लिए सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं, बल्कि पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. इन स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, होल्डिंग एरिया, बैरिकेडिंग व यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश-निकास मार्ग बनाए जा रहे हैं. आरपीएफ व जीआरपी की अतिरिक्त तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस व कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर विशेष टीमों की तैनाती की जाएगी, जिससे किसी तरह की भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति न बने.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारीहिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि होली के दौरान यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि रेलवे ने भीड़ प्रबंधन, अतिरिक्त ट्रेनों, प्लेटफॉर्म बदलाव व सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम किए हैं. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें, अधिकृत सूचना स्रोतों पर भरोसा करें. हेल्पलाइन 139 या रेलवे की वेबसाइट से अपडेट लेते रहें. इन व्यवस्थाओं से त्योहार के दौरान यात्रा अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित व सुगम रहेगी.

