ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, प्रमुख स्टेशनों पर हाई अलर्ट

इसी तरह उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया, 'आरपीएफ और जीआरपी के जवान सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्टेशन परिसर पर कड़ी निगरानी रखते हैं. अगर सुरक्षा कर्मियों को किसी व्यक्ति पर संदेह होता है तो वे संबंधित व्यक्ति के सामान की जांच करते हैं.'

वे रेलवे और उसके यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों और ट्रेनों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं. सुरक्षा कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में विशेष जांच तेज कर दी है और खोजी कुत्तों को अलर्ट पर रखा गया है.' कुमार ने कहा, 'सुरक्षा कर्मियों के समन्वय में खोजी कुत्तों द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों की जांच की जा रही है.'

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया गया है. रेलवे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (आई एंड पी) दिलीप कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के जवान हाई अलर्ट पर हैं.

नई दिल्ली: लाल किले के पास हुए सोमवार शाम को कार में हुए विस्फोट के बाद भारतीय रेलवे ने स्टेशनों, पटरियों और अपने प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्टेशनों पर कड़ी जाँच की जा रही है.

यात्रियों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों पर संदिग्ध व्यक्तियों और उनके सामान की जाँच के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी पहले ही तैनात किए जा चुके हैं. ट्रेनों और प्लेटफार्मों के अंदर खोजी कुत्तों की बेतरतीब ढंग से जाँच की जा रही है.

सुरक्षाकर्मियों ने सामान की जाँच तेज कर दी है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डॉग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं. साथ ही, स्टेशनों और रेलवे परिसरों में आरपीएफ और जीआरपी कर्मचारियों द्वारा उच्च दृश्यता वाली पुलिसिंग की तैनाती की जा रही है ताकि लोगों को उनकी उपस्थिति दिखाई दे और उनमें विश्वास की भावना पैदा हो.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, क्लॉक रूम, प्रतीक्षालय और लॉबी जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, जहाँ यात्रियों की बड़ी भीड़ होती है, पर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी की जा रही है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेटल डिटेक्टरों के माध्यम से पैकेजों और पार्सल की बेतरतीब जाँच और स्कैनिंग की जा रही है. जीआरपी या स्थानीय पुलिस के समन्वय से ट्रेनों, प्लेटफार्मों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की खोजी कुत्तों द्वारा जाँच की जा रही है. प्रवेश द्वार सीमित हैं ताकि प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की उचित जाँच की जा सके.

संयुक्त जाँच के बाद सभी खाली रेकों की खोजी कुत्तों से सुरक्षा जाँच की जा रही है और रेलवे प्रतिष्ठानों के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने हेतु आरपीएफ विंग द्वारा सुरक्षा उपाय किए गए हैं. सीसीटीवी निगरानी को और अधिक गहन और गहन बनाया जा रहा है.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर कहा, 'दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट से गहरा दुख हुआ है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना. सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया गया है.'

विस्फोट की घटना के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने भी मेट्रो स्टेशनों और IGI हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया पर कहा, 'लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में हुए विस्फोट के बाद, दिल्ली मेट्रो, लाल किला, सरकारी इमारतों और आईजीआई हवाई अड्डे सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षित प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कर्मी तैयार हैं.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विस्फोट के पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है. घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ. प्रभावित लोगों की मदद अधिकारी कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की.'