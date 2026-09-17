नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों पर सुरक्षा बढ़ाने की कवायद, रेलवे ने कहा- 'नियमों में जरूरी बदलाव करें'
रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों को लेकर नियमों में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...
Published : September 17, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे ने जोनल रेलवे से कहा है कि वे नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों (मैनुअल लेवल क्रॉसिंग) को कंट्रोल करने वाले सहायक नियम, स्टेशन कार्य नियम और गेट कार्य नियम में जरूरी बदलाव करें. इसका मकसद ट्रेनों के चलते समय बिना इजाजत के रेलवे ट्रैक पार करने से होने वाले हादसों को रोकना है.
रेलवे के सीनियर अधिकारी ने बताया कि बोर्ड में नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों को खोलने और बंद करने के मुद्दे की जांच की गई और गेट्स को खोलने और बंद करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके के बारे में बताया गया, चाहे वे रोड ट्रैफिक के लिए खुले हों (OTRT) या रोड ट्रैफिक के करीब (CTRT).
ईटीवी भारत से बात करते हुए एक रेलवे स्टेशन निदेशक ने (नाम न बताने की शर्त पर) कहा कि अभी क्या किया जाएगा और इसे कैसे लागू किया जाएगा, यह बाद में साफ हो जाएगा. फिलहाल, ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी फाइनल हुआ है. फिलहाल, वे कह रहे हैं कि जरूरी काम किया जाएगा और सेफ्टी को बेहतर किया जाएगा.
“एक गैर-इंटरलॉक्ड गेट का मूल रूप से मतलब है कि गेट रेलवे सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं है. यह स्टेशन मास्टर के इंटरलॉकिंग पैनल से भी जुड़ा नहीं होता है. ऐसे गेट पर एक खास प्रक्रिया का पालन किया जाता है. उन्होंने कहा, "एक प्राइवेट नंबर जारी किया जाता है और एक तय रजिस्टर में दर्ज किया जाता है. स्टेशन मास्टर इस प्रक्रिया से जरूरी कन्फर्मेशन लेता है और फिर गेट खोलने या बंद करने की इजाजत देता है."
उन्होंने आगे कहा कि अगर इन गेटों पर सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग की सुविधा दी जाए तो सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है. उदाहरण के लिए, अगर गलती से कोई गेट खुला भी रह जाए, तो उससे जुड़ा रेलवे सिग्नल लाल ही रहेगा.
इस वजह से, आने वाली ट्रेन क्रॉसिंग से आगे बढ़ने के बजाय रुक जाती थी. इसके अलावा, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज के लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं, और रेलवे सुरक्षा और आधारभूत संरचना में सुधार के हिस्से के तौर पर इनका निर्माण जारी है.
ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कंथाराजू ए.वी ने ईटीवी भारत को बताया, 'जब ट्रेनें एलसी फाटक पार करती हैं, तो गेटमैन स्टेशन मास्टर को दो बार कॉल करता है. गेट बंद होने के बाद करीब पांच-दस मिनट तक इंतजार करना पड़ता है. उसके बाद एक और कॉल करना होता है और एक प्राइवेट नंबर जारी करना होता है.”
हर ट्रेन के लिए अलग-अलग इस प्रक्रिया को फॉलो करना स्टेशन मास्टर के लिए मुश्किल हो जाता है. यही एक कारण है कि भारतीय रेलवे में, स्टेशन मास्टर कभी-कभी गेट बंद होने के लिए जरूरी प्राइवेट नंबर या कन्फर्मेशन तय तरीके से नहीं देते हैं. कंथाराजू ने आरोप लगाया, "रेलवे बोर्ड ने इस प्रक्रिया के बारे में बार-बार निर्देश और पाबंदियां जारी की हैं. यह उन जगहों पर खास तौर पर मुश्किल हो जाता है जहां ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है."
नॉन-इंटरलॉकिंग फाटकों पर लगाए गए नए डिवाइस के बारे में बताते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, दीपक राउत ने ईटीवी भारत को बताया कि अभी यह तरीका है कि इसमें प्राइवेट नंबर का लेन-देन होता है.
गेट केबिन में रैंडम नंबरों का एक सेट रखा जाता है, जबकि स्टेशन मास्टर के पास रैंडम नंबरों वाली एक डायरी या रिकॉर्ड होता है. गेट ठीक से बंद होने के बाद, स्टेशन मास्टर को एक रैंडम प्राइवेट नंबर बताया जाता है. स्टेशन मास्टर उस नंबर को डायरी में लिख लेता है.
इस प्राइवेट नंबर का लेन-देन इस बात की पुष्टि करता है कि सही बातचीत हुई है और स्टेशन मास्टर को गेट की स्थिति के बारे में बता दिया गया है. लेकिन, अगर कोई यह पक्का किए बिना कि गेट ठीक से बंद है, प्राइवेट नंबर दे दे, तो दिक्कत हो सकती है. रेलवे ने यह भी एक दिक्कत पहचानी. अब, इस डिवाइस को ‘ऑटो-पीएम एक्शन डिवाइस’ कहा जाता है. यह मॉडर्न डिवाइस असल में एक एडिशनल सिस्टम है जो स्टेशन मास्टर को यह पता लगाने में मदद करता है कि लेवल-क्रॉसिंग गेट असल में बंद है या खुला है.”
नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों पर ऑटो-पीएम एक्शन डिवाइस
रेलवे ने कुछ नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों पर ऑटो-पीएम एक्शन डिवाइस लगाया है. आम तौर पर, एक सिस्टम होता है जो बताता है कि गेट ठीक से बंद हुआ है या नहीं. गेट बंद होने पर, स्टेशन मास्टर को जानकारी भेज दी जाती है. यह अतिरिक्त डिवाइस सीधे रेलवे सिग्नल पर असर नहीं डालता, लेकिन यह स्टेशन मास्टर को इंडिकेशन या इमेज-लॉगिंग सिस्टम से यह वेरिफाई करने में मदद करता है कि गेट असल में बंद है या खुला है. रेलवे ने अभी कुछ लेवल-क्रॉसिंग गेट पर यह सिस्टम लगाया है, और इसका इस्तेमाल और बढ़ाने की योजना बना रहा है.
लेवल क्रॉसिंग गेट पर गेटमैन की भूमिका
रेलवे के निर्देश के अनुसार, उन सभी ट्रेनों के पिछला तख्ता (tail board) और लैंप को पक्का करने के बाद जिनके प्राइवेट नंबर पहले गेट बंद करने के लिए बदले गए थे. गेटमैन, गेट खोलने के लिए प्राइवेट नंबर के बदले कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर से प्राधिकार लेगा.
कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर, सेक्शन में कोई ट्रेन न होने की पुष्टि करने के बाद, प्राइवेट नंबरों के लेन-देन के साथ गेटमैन को गेट खोलने का अधिकार देगा. लेवल क्रॉसिंग गेट खुलने से पहले, गेटमैन अप और डाउन दोनों लाइनों पर या कई लाइनों पर ट्रेन की दिशा में बैनर झंडा या लाल बत्ती लगाएगा.
लेवल क्रॉसिंग गेट बंद करना
रेलवे अथॉरिटी ने निर्देश दिया कि गेट बंद करने के लिए, स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से जुड़े गेटमैन को प्राइवेट नंबर के एक्सचेंज के तहत सेक्शन में भेजी जाने वाली ट्रेनों (ट्रेन नंबर और दिशा) के बारे में बताएगा. गेटमैन सड़क पर ट्रैफिक के सामने गेट बंद कर देगा और बैनर झंडा या लाल बत्ती हटा देगा. गेटमैन प्राइवेट नंबरों के लेन-देन के तहत स्टेशन मास्टर को गेट बंद होने की जानकारी देगा.
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