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नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों पर सुरक्षा बढ़ाने की कवायद, रेलवे ने कहा- 'नियमों में जरूरी बदलाव करें'

बंद रेलवे क्रॉसिंग. ( प्रतीकात्मक फोटो- ANI )

नई दिल्ली: रेलवे ने जोनल रेलवे से कहा है कि वे नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों (मैनुअल लेवल क्रॉसिंग) को कंट्रोल करने वाले सहायक नियम, स्टेशन कार्य नियम और गेट कार्य नियम में जरूरी बदलाव करें. इसका मकसद ट्रेनों के चलते समय बिना इजाजत के रेलवे ट्रैक पार करने से होने वाले हादसों को रोकना है. रेलवे के सीनियर अधिकारी ने बताया कि बोर्ड में नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटकों को खोलने और बंद करने के मुद्दे की जांच की गई और गेट्स को खोलने और बंद करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके के बारे में बताया गया, चाहे वे रोड ट्रैफिक के लिए खुले हों (OTRT) या रोड ट्रैफिक के करीब (CTRT). ईटीवी भारत से बात करते हुए एक रेलवे स्टेशन निदेशक ने (नाम न बताने की शर्त पर) कहा कि अभी क्या किया जाएगा और इसे कैसे लागू किया जाएगा, यह बाद में साफ हो जाएगा. फिलहाल, ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी फाइनल हुआ है. फिलहाल, वे कह रहे हैं कि जरूरी काम किया जाएगा और सेफ्टी को बेहतर किया जाएगा. “एक गैर-इंटरलॉक्ड गेट का मूल रूप से मतलब है कि गेट रेलवे सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं है. यह स्टेशन मास्टर के इंटरलॉकिंग पैनल से भी जुड़ा नहीं होता है. ऐसे गेट पर एक खास प्रक्रिया का पालन किया जाता है. उन्होंने कहा, "एक प्राइवेट नंबर जारी किया जाता है और एक तय रजिस्टर में दर्ज किया जाता है. स्टेशन मास्टर इस प्रक्रिया से जरूरी कन्फर्मेशन लेता है और फिर गेट खोलने या बंद करने की इजाजत देता है." उन्होंने आगे कहा कि अगर इन गेटों पर सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग की सुविधा दी जाए तो सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है. उदाहरण के लिए, अगर गलती से कोई गेट खुला भी रह जाए, तो उससे जुड़ा रेलवे सिग्नल लाल ही रहेगा. इस वजह से, आने वाली ट्रेन क्रॉसिंग से आगे बढ़ने के बजाय रुक जाती थी. इसके अलावा, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज के लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं, और रेलवे सुरक्षा और आधारभूत संरचना में सुधार के हिस्से के तौर पर इनका निर्माण जारी है. ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कंथाराजू ए.वी ने ईटीवी भारत को बताया, 'जब ट्रेनें एलसी फाटक पार करती हैं, तो गेटमैन स्टेशन मास्टर को दो बार कॉल करता है. गेट बंद होने के बाद करीब पांच-दस मिनट तक इंतजार करना पड़ता है. उसके बाद एक और कॉल करना होता है और एक प्राइवेट नंबर जारी करना होता है.” हर ट्रेन के लिए अलग-अलग इस प्रक्रिया को फॉलो करना स्टेशन मास्टर के लिए मुश्किल हो जाता है. यही एक कारण है कि भारतीय रेलवे में, स्टेशन मास्टर कभी-कभी गेट बंद होने के लिए जरूरी प्राइवेट नंबर या कन्फर्मेशन तय तरीके से नहीं देते हैं. कंथाराजू ने आरोप लगाया, "रेलवे बोर्ड ने इस प्रक्रिया के बारे में बार-बार निर्देश और पाबंदियां जारी की हैं. यह उन जगहों पर खास तौर पर मुश्किल हो जाता है जहां ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है."