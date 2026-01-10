ETV Bharat / bharat

तत्काल बुकिंग में कैंसिल टिकटों से रेलवे को करोड़ों का मुनाफा, 'नो रिफंड' पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि रेलवे प्रशासन तत्काल टिकट बुकिंग में आम यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब तत्काल में बुक किया गया टिकट कैंसिल किया जाता है, तो रेलवे प्रशासन उसी टिकट को उसी कीमत पर किसी और को बेचकर टिकट का दोगुना पैसा कमाता है.

याचिका में क्या - वकील सचिन तिवारी ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग सेवा में 'नो रिफंड' पॉलिसी मनमानी और अवैध है.

अगर तत्काल में बुक किया गया टिकट किसी जरूरी वजह से कैंसल करना पड़े, तो उपभोक्ता को एक भी रुपया रिफंड न करना सही नहीं है.

क्योंकि रेलवे प्रशासन तुरंत वही टिकट उसी कीमत पर इंतजार कर रहे दूसरे पैसेंजर को बेच देता है. यानी एक टिकट को दो बार बेचने पर रेलवे प्रशासन को दोगुना लाभ होता है. इसलिए तत्काल में टिकट कैंसल करने से सिर्फ रेलवे प्रशासन को फायदा होता है और उपभोक्ता को नुकसान होता है.

सूचना के अधिकार से मिली चौंकाने वाली जानकारी - याचिका में आरोप लगाया गया है कि बुक किए गए टिकट को कैंसिल करते समय पूरा पैसा काट लेना भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 (समानता का अधिकार) और आर्टिकल 21 (जीवन का अधिकार) के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि सिर्फ कैंसल की गई बुकिंग से ही करोड़ों रुपये का मुनाफ़ा होता है.