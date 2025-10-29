ETV Bharat / bharat

रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव डिपो परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी

चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में नवनिर्मित वंदे भारत स्लीपर रेक के साथ रेलवे कर्मचारी ( ANI )

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने अत्याधुनिक स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और कार्यशाला डिपो के निर्माण के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इस विस्तार से भविष्य में जोधपुर में एक ही स्थान पर ट्रेनों का रखरखाव संभव होगा. इससे क्षेत्र में और अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा और रेल संपर्क का विस्तार होगा.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में रखरखाव सुविधाओं में सुधार हेतु बड़े पैमाने पर चल रहे कार्यों के लिए 195 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और यात्रियों को रेल सेवाएँ प्रदान की जा सकें.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के तहत, जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए वंदे भारत रखरखाव डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है. इससे एक ही स्थान पर रखरखाव सुविधाओं का विस्तार होगा. इससे क्षेत्र में अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा और रेल संपर्क का विस्तार होगा.

विकास परियोजना के बारे में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने ईटीवी भारत को बताया कि, 'यह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए पहली परियोजना है जिसे प्रौद्योगिकी भागीदार मोड पर विकसित किया जा रहा है. इसमें भागीदार फर्म मानदंडों के अनुसार इसका विकास और रखरखाव करेंगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई है. इसके चलने के बाद लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधाएँ मिलेंगी. इस उन्नत आधुनिक तकनीक वाले रखरखाव और कार्यशाला डिपो से इसे तेजी से चलाने का काम आसान हो जाएगा.'