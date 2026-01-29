ETV Bharat / bharat

रेलवे ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए NFR जोन में 202 नए स्टॉपेज को मंजूरी दी

नई दिल्ली: रेल यात्रियों, खासकर छोटे शहरों और बढ़ते इलाकों के यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर अब और आसान होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने 150 से अधिक स्टेशनों पर 310 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेन स्टॉपेज को मंजूरी दी है. इससे लोकल लोगों की बेहतर रेल सेवा की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सीधे तौर पर पूरा किया जा सकेगा.

नए मंजूर किए गए हॉल्ट से पैसेंजर घर के पास से गुजरने वाली ट्रेनों में चढ़ और उतर सकेंगे. इससे दूर के स्टेशनों तक लंबी सड़क यात्रा कम हो जाएगी और स्टूडेंट, वर्कर्स, परिवारों और सीनियर सिटिज के लिए यात्रा ज्यादा आसान हो जाएगी.

इस पहल का मकसद पैसेंजर को आराम, बेहतर कनेक्टिविटी और सबको साथ लेकर चलने वाली प्रगति देना है. इन स्टॉपेज को धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि यह पक्का हो सके कि वे पैसेंजर की जरूरतों को पूरा करते हुए ट्रेन का ऑपरेशन आसान बनाए रखें. पैसेंजर के रिस्पॉन्स के आधार पर सफल हॉल्ट जारी रखे जा सकते हैं, जिससे पूरे नेटवर्क में यात्रियों को लंबे समय तक राहत और बेहतर गतिशीलता मिलेगी.

इन स्टॉपेज के लिए जिन स्टेशनों का चयन किया गया है, वे हैं कोविलपट्टी, त्रिवल्लूर, पेरंबूर, तुतिमेलूर, पेरंबूर, मेलपट्टी, अंबत्तूर, अधिरामपट्टिनम, अंबालापुझा, वडकारा, जोलारपेट्टई, नागरकोइल टाउन, नांगुनेरी, मनापराई, बसुगांव, डांगताल, कोकराझार, न्यू कोबरा, बेहार टाउन, अलीभार्दू धेमाजी, लंका, होजाई और न्यू माल जंक्शन.

नए मंजूर किए गए हॉल्ट से दूर-दराज के इलाकों के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, जिससे उन्हें दूर के बड़े जंक्शनों तक आने-जाने की जरूरत कम करके कीमती यात्रा समय बचाने में मदद मिलेगी. लंबी दूरी और एक्सप्रेस ट्रेनों तक बेहतर पहुंच के साथ, यात्रियों को आसान इंटरचेंज, यात्रा के ज्यादा ऑप्शन और काम, पढ़ाई, मेडिकल जरूरतों और परिवार के साथ यात्रा के लिए ज्यादा आसान कनेक्शन मिलेंगे.

नई स्टॉपेज सुविधा के बारे में बताते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर नरेश पाल सिंह ने कहा, 'बहुत ज्यादा भीड़ वाले रूट पर अपने यात्रियों को बेहतर सर्विस देने के लिए रेलवे ने 18 नई ट्रेनें शुरू की है और भीड़ के समय यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए 38 नए स्टॉपेज जोड़े हैं.'

इसी तरह ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेनों को और स्टॉपेज दिए हैं. लोइसिंघा, नोरला रोड, बोलागढ़ टाउन पीएच, सनापदार पीएच, ताराबोई पीएच, सखीगोपाल, नाराज मार्थापुर, मंचेश्वर, भुसंदपुर, बोइंदा, थेरुबली, अंबोडाला, देवगांव रोड, तालचेर रोड और नेरगुंडी समेत अलग-अलग स्टेशनों पर 56 ट्रेनों को और स्टॉपेज देकर यात्रियों की पहुंच को और बेहतर बनाया गया.

लेकिन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी देने के मकसद से 24 एक्सपेरिमेंटल स्टॉपेज शुरू किए हैं. इस पहल के तहत कई जरूरी और प्रीमियम ट्रेनें शामिल की गई है. खास बदलावों में न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस अब रंगिया में रुकेगी, जिससे इस इलाके के यात्रियों को प्रीमियम, हाई-स्पीड सर्विस आसानी से मिल सकेगी.

आनंद विहार-अगरतला-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस को न्यू हाफलोंग और न्यू कूचबिहार में स्टॉपेज दिया गया है, जिससे इन इलाकों के यात्रियों को लंबी दूरी की कनेक्टिविटी और भी तेज हो गई है. इसी तरह कोलकाता-सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस और गुवाहाटी-सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस अब एक के बाद एक कटखाल और कटलीचेरा में रुकेंगी, जिससे आस-पास के शहरों के यात्रियों के लिए रेल एक्सेस बेहतर होगा.