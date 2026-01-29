ETV Bharat / bharat

रेलवे ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए NFR जोन में 202 नए स्टॉपेज को मंजूरी दी

इस पहल का मकसद यात्रियों को आराम, बेहतर कनेक्टिविटी और सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ देना है.

सर्दियों की ठंडी सुबह कोहरे से गुजरती एक ट्रेन (सांकेतिक तस्वीर) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 1:56 PM IST

नई दिल्ली: रेल यात्रियों, खासकर छोटे शहरों और बढ़ते इलाकों के यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर अब और आसान होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने 150 से अधिक स्टेशनों पर 310 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेन स्टॉपेज को मंजूरी दी है. इससे लोकल लोगों की बेहतर रेल सेवा की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सीधे तौर पर पूरा किया जा सकेगा.

नए मंजूर किए गए हॉल्ट से पैसेंजर घर के पास से गुजरने वाली ट्रेनों में चढ़ और उतर सकेंगे. इससे दूर के स्टेशनों तक लंबी सड़क यात्रा कम हो जाएगी और स्टूडेंट, वर्कर्स, परिवारों और सीनियर सिटिज के लिए यात्रा ज्यादा आसान हो जाएगी.

इस पहल का मकसद पैसेंजर को आराम, बेहतर कनेक्टिविटी और सबको साथ लेकर चलने वाली प्रगति देना है. इन स्टॉपेज को धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि यह पक्का हो सके कि वे पैसेंजर की जरूरतों को पूरा करते हुए ट्रेन का ऑपरेशन आसान बनाए रखें. पैसेंजर के रिस्पॉन्स के आधार पर सफल हॉल्ट जारी रखे जा सकते हैं, जिससे पूरे नेटवर्क में यात्रियों को लंबे समय तक राहत और बेहतर गतिशीलता मिलेगी.

इन स्टॉपेज के लिए जिन स्टेशनों का चयन किया गया है, वे हैं कोविलपट्टी, त्रिवल्लूर, पेरंबूर, तुतिमेलूर, पेरंबूर, मेलपट्टी, अंबत्तूर, अधिरामपट्टिनम, अंबालापुझा, वडकारा, जोलारपेट्टई, नागरकोइल टाउन, नांगुनेरी, मनापराई, बसुगांव, डांगताल, कोकराझार, न्यू कोबरा, बेहार टाउन, अलीभार्दू धेमाजी, लंका, होजाई और न्यू माल जंक्शन.

नए मंजूर किए गए हॉल्ट से दूर-दराज के इलाकों के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, जिससे उन्हें दूर के बड़े जंक्शनों तक आने-जाने की जरूरत कम करके कीमती यात्रा समय बचाने में मदद मिलेगी. लंबी दूरी और एक्सप्रेस ट्रेनों तक बेहतर पहुंच के साथ, यात्रियों को आसान इंटरचेंज, यात्रा के ज्यादा ऑप्शन और काम, पढ़ाई, मेडिकल जरूरतों और परिवार के साथ यात्रा के लिए ज्यादा आसान कनेक्शन मिलेंगे.

नई स्टॉपेज सुविधा के बारे में बताते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर नरेश पाल सिंह ने कहा, 'बहुत ज्यादा भीड़ वाले रूट पर अपने यात्रियों को बेहतर सर्विस देने के लिए रेलवे ने 18 नई ट्रेनें शुरू की है और भीड़ के समय यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए 38 नए स्टॉपेज जोड़े हैं.'

इसी तरह ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेनों को और स्टॉपेज दिए हैं. लोइसिंघा, नोरला रोड, बोलागढ़ टाउन पीएच, सनापदार पीएच, ताराबोई पीएच, सखीगोपाल, नाराज मार्थापुर, मंचेश्वर, भुसंदपुर, बोइंदा, थेरुबली, अंबोडाला, देवगांव रोड, तालचेर रोड और नेरगुंडी समेत अलग-अलग स्टेशनों पर 56 ट्रेनों को और स्टॉपेज देकर यात्रियों की पहुंच को और बेहतर बनाया गया.

लेकिन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी देने के मकसद से 24 एक्सपेरिमेंटल स्टॉपेज शुरू किए हैं. इस पहल के तहत कई जरूरी और प्रीमियम ट्रेनें शामिल की गई है. खास बदलावों में न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस अब रंगिया में रुकेगी, जिससे इस इलाके के यात्रियों को प्रीमियम, हाई-स्पीड सर्विस आसानी से मिल सकेगी.

आनंद विहार-अगरतला-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस को न्यू हाफलोंग और न्यू कूचबिहार में स्टॉपेज दिया गया है, जिससे इन इलाकों के यात्रियों को लंबी दूरी की कनेक्टिविटी और भी तेज हो गई है. इसी तरह कोलकाता-सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस और गुवाहाटी-सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस अब एक के बाद एक कटखाल और कटलीचेरा में रुकेंगी, जिससे आस-पास के शहरों के यात्रियों के लिए रेल एक्सेस बेहतर होगा.

इन नई सुविधाओं से उत्तर बंगाल, बिहार और असम में यात्रा के ऑप्शन और शेड्यूलिंग की सुविधा काफी बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों के लिए लंबी दूरी और एक इलाके से दूसरे इलाके की यात्राएं और भी आसान हो जाएंगी.

सस्ता ट्रांसपोर्टेशन

सरकारी डेटा के मुताबिक रेलवे देश में सस्ते मोबिलिटी की रीढ़ बना हुआ है, जो हर साल 720 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सस्ता ट्रांसपोर्टेशन देता है. दुनिया में सबसे कम किराए के साथ रेलवे यह पक्का करता है कि सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा हर तरह के लोगों की पहुंच में रहे. यात्रा को सस्ता बनाए रखने के लिए, रेलवे यात्रियों को काफी मदद करता है.

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पैसेंजर ट्रैवल पर सब्सिडी का प्रोविजनल अनुमान 60,466 करोड़ रुपये था जो ट्रैवल की असली लागत का लगभग 45 परसेंट था. यह मदद रोजाना आने-जाने वालों, प्रवासी मजदूरों, स्टूडेंट्स और परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने में अहम भूमिका निभाती है.

जनरल क्लास ट्रैवल की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने जनरल क्लास ट्रैवल की मांग करने वाले पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई हैं. अकेले पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान, अलग-अलग लंबी दूरी की ट्रेनों में 1250 जनरल कोच का इस्तेमाल किया गया है.

जनरल कैटेगरी

जनरल और नॉन-एसी स्लीपर क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर के लिए ज्यादा जगह और बेहतर अवेलेबिलिटी पक्का करने के लिए, रेलवे ने एक कोच कंपोजिशन पॉलिसी अपनाई है जो इन सेगमेंट को प्रायोरिटी देती है. मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, जो 22 कोच वाली ट्रेन हैं, में 12 जनरल और नॉन-एसी स्लीपर कोच के साथ-साथ 8 एसी कोच भी शामिल हैं, जिससे उन पैसेंजर के लिए जगह काफी बढ़ जाती है जो सस्ते ट्रैवल ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं.

इस यात्री-केंद्रित संरचना से रोजाना सफर करने वालों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रैवल क्लास में ज्यादा सीटें और बर्थ देता है साथ ही सभी कैटेगरी में आराम का संतुलन बनाए रखता है, ऐसा कहा गया है.

