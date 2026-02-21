ETV Bharat / bharat

खुशखबरी: होली पर ट्रेन में मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

नई दिल्लीः होली के त्योहार के दौरान रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए, यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली को केंद्र में रखते हुए कई विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. ये ट्रेनें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल जैसे प्रमुख स्टेशनों से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए संचालित की जाएंगी. इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी. वह अपने घर पहुंचकर अपनों के बीच होली का पर्व मना सकेंगे.

दिल्ली से चलने वाली प्रमुख होली स्पेशल ट्रेनें



1. नई दिल्ली – हावड़ा – नई दिल्ली आरक्षित होली स्पेशल (04052/04051) ट्रेन दिल्ली और बंगाल के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है. नई दिल्ली से यह ट्रेन 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक चलेगी. हावड़ा से इसकी वापसी 27 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक होगी. गाड़ी संख्या 04052 नई दिल्ली से शाम 18:15 बजे प्रस्थान करेगी अगले दिन रात 23:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04051 हावड़ा से रात 01:40 बजे चलकर सुबह 08:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. रास्ते में ये ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर (गोविंदपुरी), प्रयागराज, पटना व आसनसोल रेलवे स्टेशन पर रुकेगी.



2. नई दिल्ली – दादर – नई दिल्ली आरक्षित होली स्पेशल (04002/04001) ट्रेन मुंबई की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है. नई दिल्ली से ये ट्रेन 25 फरवरी और 4 मार्च को चलेगी. दादर से वापसी 27 फरवरी व 6 मार्च 2026 को होगी. गाड़ी संख्या 04002 नई दिल्ली से रात 22:40 बजे प्रस्थान करेगी. अगले दिन रात 22:40 बजे दादर पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04001 दादर से रात 00:05 बजे प्रस्थान कर रात 21:05 बजे नई दिल्ली लौटेगी.



3. इंदौर – हजरत निज़ामुद्दीन – इंदौर होली स्पेशल (09309/09310) इंदौर से यह ट्रेन 22 फरवरी से 27 मार्च 2026 के बीच विभिन्न तिथियों पर कुल 10 फेरे लगाएगी. हजरत निज़ामुद्दीन से इसकी वापसी 23 फरवरी से 28 मार्च 2026 के बीच होगी. गाड़ी संख्या 09310 हजरत निज़ामुद्दीन से सुबह 08:20 बजे प्रस्थान करेगी रात 21:00 बजे इंदौर पहुंचेगी. वापसी में यह इंदौर से शाम 17:00 बजे चलकर सुबह 05:00 बजे निज़ामुद्दीन पहुंचेगी.



4. आनंद विहार टर्मिनल – लोकहा बाजार – आनंद विहार टर्मिनल (04014/04013) बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए इस ट्रेन के फेरों में वृद्धि की गई है. आनंद विहार से अब यह ट्रेन 22 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक कुल 13 फेरे लगाएगी. वापसी में लोकहा बाजार से यह 23 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चलेगी.





5. दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) से अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें

जोधपुर – दिल्ली जंक्शन – गोरखपुर (04829/04830): यह ट्रेन 5 मार्च से 26 मार्च के बीच प्रत्येक गुरुवार को जोधपुर से चलेगी. यह दिल्ली जंक्शन पर सुबह 04:30 बजे पहुंचकर 04:45 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होगी. वापसी में यह दिल्ली जंक्शन पर दोपहर 12:50 बजे पहुंचेगी.



श्री गंगानगर – दिल्ली जंक्शन – समस्तीपुर (04731/04732): यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को श्री गंगानगर से चलेगी. दिल्ली जंक्शन पर इसका समय रात 00:25 बजे आगमन व 00:35 बजे प्रस्थान है.

