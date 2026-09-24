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जम्मू-कश्मीर: 201 किमी लंबी सड़कों को लेकर सरकार और रेलवे के बीच गतिरोध

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार और उत्तर रेलवे के बीच उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन (USBRL) के कटरा और बनिहाल खंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे द्वारा बनाई गई 201 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के रखरखाव को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है. उत्तर रेलवे चाहता है कि जम्मू-कश्मीर सरकार अधिक पैसे की मांग किए बिना उन सभी 29 पहुंच सड़कों (approach roads) को अपने अधिकार में ले ले, जो ट्रैक तक पहुंचने के लिए इस खंड पर समय-समय पर अलग-अलग क्षेत्रों में बनाई गई हैं. मगर रेलवे सूत्रों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार चाहती है कि सड़कों को अच्छी स्थिति में सौंपा जाए या फिर उनके रखरखाव की लागत का भुगतान किया जाए. एक सूत्र ने बताया, "जम्मू-कश्मीर सरकार सभी सड़कों को अपने अधिकार में लेने से पहले रेलवे से 200 करोड़ रुपये से अधिक की मांग कर रही है, जबकि रेलवे इतना भुगतान नहीं करना चाहता और इस राशि का आधा से भी कम देना चाहता है. उन्होंने एक आंतरिक सर्वे किया था कि इन सड़कों की पूरी मरम्मत, रखरखाव और इन्हें वाहनों के चलने लायक बनाने में कितना खर्च आएगा, और पाया कि इन कार्यों के लिए सड़कों पर सिर्फ 100 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक की जरूरत हो सकती है." इस बारे में जम्मू डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) विवेक कुमार ने सितंबर के पहले हफ्ते में श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके, लेकिन बैठक बिना किसी अंतिम फैसले पर पहुंचे खत्म हो गई. सूत्र ने आगे कहा, "DRM बिना किसी निष्कर्ष के जम्मू लौट आए, जिसके बाद इस बात की संभावना है कि रेलवे इन सभी सड़कों को जम्मू-कश्मीर सरकार के सड़क और भवन (R&B) विभाग को सौंपने से पहले अपने स्तर पर इनका रखरखाव और मरम्मत करा सकता है."