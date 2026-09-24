जम्मू-कश्मीर: 201 किमी लंबी सड़कों को लेकर सरकार और रेलवे के बीच गतिरोध
जम्मू-कश्मीर सरकार ने रेलवे से सड़कों के रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की है. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 6:08 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार और उत्तर रेलवे के बीच उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन (USBRL) के कटरा और बनिहाल खंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे द्वारा बनाई गई 201 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के रखरखाव को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है.
उत्तर रेलवे चाहता है कि जम्मू-कश्मीर सरकार अधिक पैसे की मांग किए बिना उन सभी 29 पहुंच सड़कों (approach roads) को अपने अधिकार में ले ले, जो ट्रैक तक पहुंचने के लिए इस खंड पर समय-समय पर अलग-अलग क्षेत्रों में बनाई गई हैं. मगर रेलवे सूत्रों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार चाहती है कि सड़कों को अच्छी स्थिति में सौंपा जाए या फिर उनके रखरखाव की लागत का भुगतान किया जाए.
एक सूत्र ने बताया, "जम्मू-कश्मीर सरकार सभी सड़कों को अपने अधिकार में लेने से पहले रेलवे से 200 करोड़ रुपये से अधिक की मांग कर रही है, जबकि रेलवे इतना भुगतान नहीं करना चाहता और इस राशि का आधा से भी कम देना चाहता है. उन्होंने एक आंतरिक सर्वे किया था कि इन सड़कों की पूरी मरम्मत, रखरखाव और इन्हें वाहनों के चलने लायक बनाने में कितना खर्च आएगा, और पाया कि इन कार्यों के लिए सड़कों पर सिर्फ 100 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक की जरूरत हो सकती है."
इस बारे में जम्मू डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) विवेक कुमार ने सितंबर के पहले हफ्ते में श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके, लेकिन बैठक बिना किसी अंतिम फैसले पर पहुंचे खत्म हो गई.
सूत्र ने आगे कहा, "DRM बिना किसी निष्कर्ष के जम्मू लौट आए, जिसके बाद इस बात की संभावना है कि रेलवे इन सभी सड़कों को जम्मू-कश्मीर सरकार के सड़क और भवन (R&B) विभाग को सौंपने से पहले अपने स्तर पर इनका रखरखाव और मरम्मत करा सकता है."
USBRL का 111 किलोमीटर लंबा कटरा-बनिहाल खंड रेलवे के लिए निर्माण करने का सबसे कठिन हिस्सा था, जहां 97 प्रतिशत ट्रैक सुरंगों के अंदर से गुजरता है. इस खंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज (चिनाब ब्रिज) और देश का पहला तारों पर टिका हुआ अंजी खाद ब्रिज भी स्थित है. इस ट्रैक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, कोंकण रेलवे और IRCON को अलग-अलग जगहों पर करीब 215 किलोमीटर लंबी 29 पहुंच सड़कें बनानी पड़ीं. इन सड़कों को पहाड़ियों को काटकर, वाहन गुजरने योग्य पुल बनाकर और कई बार अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करके तैयार किया गया था.
पिछले साल जब इस खंड को रेल नेटवर्क के लिए खोला गया और 6 जून, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया, तो रेलवे को अब पहुंच सड़कों की जरूरत नहीं है. लेकिन इन सड़कों का इस्तेमाल आस-पास रहने वाले लोग आने-जाने के लिए कर रहे हैं. इनमें से कुछ सड़कें भूस्खलन के कारण अवरुध हो गई थीं, लेकिन उन्हें फिर से बहाल नहीं किया जा सका क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि रखरखाव का खर्च कौन उठाएगा.
लोगों की मांग पर रामबन जिला प्रशासन ने गर्मियों में ऐसी कुछ सड़कों को साफ कर दिया था, लेकिन ज्यादातर सड़कें रखरखाव न होने के कारण बदहाल हैं.
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सड़कों को लेकर उत्तर रेलवे और तत्कालीन राज्य सरकार के बीच कोई समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित नहीं हुआ था, जिस वजह से आज यह गतिरोध बन गया है. अधिकारी ने कहा, "अब, दोनों पक्ष अपने हितों का समझौता किए बिना MoU पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं."
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