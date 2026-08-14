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स्टेशनों पर रियल-टाइम निगरानी के लिए रेलवे का AI-पावर्ड 'वॉर रूम'

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम के बारे में मंत्री किरेन रिजिजू और मनसुख मंडाविया को जानकारी दी.

Railway Minister Ashwini Vaishnaw
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 4:07 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: नई दिल्ली के रेल भवन में बनाए गए एक खास “वॉर रूम” में, रियल-टाइम सर्विलांस, एआई-पावर्ड मॉनिटरिंग और तेजी से तालमेल से रेलवे अधिकारियों को स्टेशन के सबसे ज़्यादा व्यस्त होने पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत टूल मिल रहा है.

लाखों यात्रियों के लिए, भीड़-भाड़ वाला स्टेशन रोमांचक और परेशान करने वाला दोनों हो सकता है. त्योहारों, छुट्टियों और दूसरे ज़्यादा भीड़ वाले मौकों पर, प्लेटफॉर्म, फुटबाल मैच और एंट्री पॉइंट जल्दी ही लोगों से भर जाते हैं, जिससे यात्रियों की बचाव और सुरक्षा एक बड़ी ऑपरेशनल चुनौती बन जाती है.

अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, रेलवे ने एक खास “वॉर रूम” बनाया है, जो एक टेक्नोलॉजी से चलने वाला कमांड और मॉनिटरिंग सेंटर है, जिसे रेल नेटवर्क पर रियल टाइम में स्टेशन की एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखने के लिए बनाया गया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वॉर रूम पूरे साल चौबीसों घंटे काम करता है, जिससे अधिकारी लगातार निगरानी रख सकते हैं और रेलवे नेटवर्क के स्टेशनों पर होने वाली अजीब गतिविधियों पर कड़ी नजर रख सकते हैं.

अधिकारी ने कहा, "यह वॉर रूम पूरे साल चौबीसों घंटे काम करता है ताकि रेल नेटवर्क के स्टेशनों पर असामान्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सके."

अधिकारी ने कहा कि टेक्नोलॉजी वाली मॉनिटरिंग सुविधा से रेलवे अधिकारी स्टेशनों पर होने वाली घटनाओं की बारीकी से जांच कर सकते हैं और समय पर बचाव के उपाय कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, "यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला मॉनिटरिंग रूम स्टेशन पर होने वाली किसी भी घटना की डिटेल में जांच कर सकता है और समय पर बचाव के उपाय करने में मदद कर सकता है."

त्योहारों और दूसरे ज़्यादा भीड़ वाले मौकों पर लगातार मॉनिटरिंग और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अचानक यात्रियों की आवाजाही बढ़ने से भीड़ मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

लाइव स्टेशन फीड, टेक्नोलॉजी से मदद वाली निगरानी और ऑपरेशनल इनपुट को मिलाकर, वॉर रूम रेलवे अधिकारियों को हालात की बेहतर जानकारी देता है और जरूरत पड़ने पर जल्दी दखल देने में मदद करता है. सिर्फ जमीन पर तैनात लोगों पर निर्भर रहने के बजाय, वॉर रूम कई तरह की जानकारी को एक साथ लाता है, जिससे अधिकारियों को स्टेशनों पर क्या हो रहा है, इसकी ज़्यादा बड़ी और तुरंत तस्वीर बनाने में मदद मिलती है.

एआई-बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल इस निगरानी को और मजबूत करता है. टेक्नोलॉजी अधिकारियों को अजीब हालात पहचानने, भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने और उन घटनाओं पर ध्यान खींचने में मदद कर सकती है जिनमें दखल देने की जरूरत हो सकती है.

केंद्रीय मंत्रियों ने वॉर रूम का दौरा किया
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को “रेलवे वॉर रूम” के कामकाज के बारे में बताया.

वैष्णव ने दिखाया कि कैसे वॉर रूम रेलवे की गतिविधियों पर नजर रखने और समय पर कार्रवाई में मदद करने के लिए लाइव रेलवे स्टेशन फ़ीड, एआई-बेस्ड सिस्टम और ऑपरेशनल डेटा का इस्तेमाल कर रहा है.

केंद्रीय मंत्रियों को खुद यह देखने का मौका मिला कि रेलवे वॉर रूम रेलवे ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए लाइव स्टेशन फीड, एआई-बेस्ड एनालिसिस और ट्रेन मूवमेंट डेटा का इस्तेमाल कैसे करता है.

एडवांस्ड वॉर रूम सुविधाएं

  • वॉर रूम रेलवे स्टेशनों, जिनमें प्लेटफार्म, फुटओवर ब्रिज और स्टेशन के बाहर के क्षेत्र शामिल हैं, का लाइव फीड उपलब्ध कराता है.
  • नई दिल्ली, हजरत निज़ामुद्दीन और अन्य स्टेशनों से लाइव फीड की निगरानी एक केंद्रीय स्थान से की जा सकती है.
  • अधिकारी किसी विशेष स्थान की अधिक विस्तार से जांच करने के लिए व्यक्तिगत कैमरा फीड को ज़ूम भी कर सकते हैं.
  • यह प्रणाली संकेतों का जवाब दे सकती है और किसी विशेष स्थान पर क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है, जिससे अधिकारियों को घटनाओं को अधिक तेजी से समझने में मदद मिलती है.
  • भीड़-भाड़ वाले समय, त्योहारों और यात्रियों की अधिक भीड़ वाले मौकों पर, वॉर रूम का उपयोग स्टेशनों पर गतिविधि की निगरानी करने और यात्रियों की बदलती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है.
  • यह प्रणाली ट्रेनों की आवाजाही और देरी पर भी नजर रखती है, जिससे अधिकारियों को यह पहचानने में मदद मिलती है कि कौन सी ट्रेनें देरी से चल रही हैं और देरी का कारण समझने में मदद मिलती है.
  • यह जानकारी रेलवे टीमों को स्थिति का आकलन करने और यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि आगे की देरी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की आवश्यकता है.

पहले से सेट अप वॉर रूम
महाकुंभ 2025 की तैयारी के तहत रेलवे ने प्रयागराज क्षेत्र के नौ रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए ‘वॉर रूम’ बनाया था. रेलवे ने मेला क्षेत्र में कुल नौ स्टेशनों पर 1,186 सीसीटीवी कैमरे लगाए. इसमें 764 नए कैमरे शामिल हैं, जिनमें से 116 चेहरे की पहचान के लिए लगे हैं.

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