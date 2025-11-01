ETV Bharat / bharat

भ्रष्टाचार मुक्त रेलवे के लिए मुहिम तेज, स्टेशनों पर हुए सर्वे

दिल्ली: भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी रेलवे प्रणाली को बढ़ावा देने और यात्रियों की समस्याओं के समाधान के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से, रेलवे सतर्कता अधिकारियों की टीमों ने प्रमुख स्टेशनों पर सर्वेक्षण किया.

इस सर्वेक्षण का मकसद यात्रियों से उनकी समस्याओं और शिकायतों, विशेष रूप से रेलवे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की घटनाओं के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने का था. यात्रियों की बेहतरी के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार के लिए इन प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सतर्कता अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमों ने नई दिल्ली स्टेशन, दिल्ली स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन सहित प्रमुख स्टेशनों पर सर्वेक्षण किया है, ताकि यात्रियों की चिंताओं और अनुभवों को समझने के लिए उनकी शिकायतों के संबंध में उनसे फीडबैक लिया जा सके. इससे रेलवे सतर्कता विभाग को प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार लाने के लिए समस्या क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सके.

सतर्कता संबंधी शिकायतों के बारे में बताते हुए रेलवे बोर्ड के सतर्कता विभाग के संयुक्त निदेशक अजय कुमार शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "सतर्कता विभाग को अक्सर जोनल स्तर पर विभिन्न प्लेटफार्मों और स्रोतों के माध्यम से यात्रियों की शिकायतों सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है और फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) को भेज दिया जाता है."

उन्होंने कहा, "यात्रियों की शिकायतों के बारे में विशिष्ट शिकायत डेटा प्रदान करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह यात्रियों के भोजन, सेवाओं, रेलवे भर्ती, स्थानांतरण, पोस्टिंग, खरीद और ठेकेदार से संबंधित मुद्दों जैसी विभिन्न प्रकृति की शिकायतों में से एक है. जोनों को विभिन्न प्लेटफार्मों और स्रोतों के माध्यम से यात्रियों की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें वे हल करने का प्रयास करते हैं."

ईटीवी भारत से बात करते हुए, उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "रेलवे को खानपान, सफाई और पोटरिंग सहित सभी प्रकार की शिकायतें मिलती हैं. इन शिकायतों की सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और उन पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं. रेलवे विशेष रूप से यात्रियों का इस तरह का डेटा नहीं रखता है."

उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और व्यवस्था में पारदर्शिता लाना सिर्फ सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर काम करना होगा. इस साझा जिम्मेदारी को निभाने के लिए सभी को अपने-अपने तरीके से योगदान देना होगा.

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, शरत सुधाकर चंद्रायन ने कहा कि साझा जिम्मेदारी व्यक्तिगत सक्रियता से शुरू होनी चाहिए और यह एक आजीवन यात्रा है, और परिवर्तनकारी बदलाव के लिए इसे शीघ्रता से शुरू करना आवश्यक है.

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के निर्देशों के अनुसार, आउटरीच पहल की गई, जिसके तहत विक्रेताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेकेदारों सहित सभी हितधारकों को ग्राम सभाओं और अन्य स्थानों पर जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया.