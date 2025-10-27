ETV Bharat / bharat

क्या है रेलवे का केंद्रीय सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम, जानें इसके फायदे

सतर्कता विभाग को विभागीय मामलों की जांच करनी होती है और नियम व विनियम के अनुसार रिपोर्ट तैयार करनी होती है.

Railway Vigilance department
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 2:59 PM IST

नई दिल्ली: रेलवे अधिकारियों में सटीक, वेल डॉक्यूमेंट और व्यापक आरोपपत्र तैयार करने के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से, रेलवे केंद्रीय सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सत्र आयोजित कर रहा है. यह सत्र 2 नवंबर तक चलेगा.

इस दौरान रेलवे बोर्ड के अधिकारी जांच पद्धतियों और उस पर प्रभावी रिपोर्ट लेखन के बारे में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि साझा करेंगे. कौशल बढ़ाने के लिए सत्रों की आवश्यकता के बारे में बताते हुए, रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (सतर्कता) अजय कुमार शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि मजबूत जांच, रिपोर्ट लेखन और चार्जशीट तैयार करने के लिए विशिष्ट कौशल प्रदान करना निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है.

वह इसलिए क्योंकि अधिकारी अक्सर विभाग में आते हैं और स्थानांतरण प्राप्त करते हैं फिर नए अधिकारी दो-तीन साल बाद कार्यभार संभालते हैं, इसलिए नए अधिकारियों को जांच के इस विशाल क्षेत्र और चार्जशीट तैयार करने के विशिष्ट कौशल हासिल करने की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि यह सत्र उन्हें तकनीकी ज्ञान देने में मदद करता है.

उन्होंने आगे कहा कि, कुछ मामलों में, भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की बेहतर जांच और रिपोर्ट लिखने के लिए अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) (पूर्ववर्ती आईपीसी धाराएं) की कुछ धाराओं की जानकारी होना आवश्यक है. ये सत्र नए अधिकारियों को बीएनएस की धाराओं को सीखने और किसी मामले में सही आरोपपत्र तैयार करने के लिए बेहतर ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं.

शर्मा ने आगे बताया कि, सतर्कता विभाग को विभागीय मामलों की जांच करनी होती है और नियम व विनियम के अनुसार रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसके अनुसार जांचकर्ता को बिना कोई गलती के जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए शुरू से ही मामले की जांच करनी होती है, क्योंकि कुछ मामलों में उन्हें अदालतों में अपने आरोपपत्र का बचाव भी करना होता है.

सतर्कता विभाग ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए परिश्रम, सटीकता और सतर्कता सिद्धांतों के पालन के महत्व पर जोर दिया. वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन सत्रों में, प्रतिभागियों को सतर्कता संबंधी प्रक्रियाओं में ईमानदारी बनाए रखने के व्यावहारिक तरीकों की गहन समझ के साथ ज्ञान प्रदान किया जाता है.

रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी इन संगोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. संवादात्मक चर्चाओं और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से, वे सतर्कता जांच और दस्तावेज़ीकरण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने के बारे में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं.

सत्र का संचालन शर्मा ने किया, जिन्होंने जांच पद्धतियों, प्रभावी रिपोर्ट लेखन, व्यवस्थित आरोपपत्र तैयार करने और आरोपपत्र तैयार करते समय बचने वाली सामान्य त्रुटियों पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि साझा की.

सतर्कता कार्यशालाओं की जानकारी देते हुए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा, "सत्रों और कार्यशालाओं का उद्देश्य रेलवे कार्यप्रणाली के सभी स्तरों पर ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को मज़बूत करना है." पूरे जोन में, सभी मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अपने-अपने मंडलों में ईमानदारी की शपथ दिलाएंगे, जिससे हर विभाग और स्तर के रेल कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी.

उन्होंने कहा, "रेलवे ने अपने सभी कर्मचारियों, हितधारकों और जनता से सामूहिक ज़िम्मेदारी और नैतिक ईमानदारी के इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है, जिससे रोज़मर्रा के जीवन में नैतिक आचरण और सतर्कता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जा सके." ये प्रयास ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने, शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

