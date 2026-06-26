ETV Bharat / bharat

रेलवे ट्रैक पर बिना इजाजत घुसने से ट्रेनें होती हैं लेट, रेल ऑपरेशन के लिए खतरनाक

अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति से टकरा जाती है, तो ट्रेन आगे बढ़ने के लिए फंसी रहती है, जिससे देरी हो जाती है.

Unauthorized entry onto railway tracks delays trains
रेलवे ट्रैक पर बिना इजाजत घुसने से ट्रेनें होती हैं लेट (प्रतीकात्मक फोटो-AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 2:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पिछले छह महीनों में, 20 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पर बिना इजाजत ट्रैक पार करना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके बाद गैर-कानूनी तरीके से ट्रैक पार करते पाए गए 973 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.

इस तरह बिना इजाजत घुसने से ट्रेनों में देरी होती है और ऑपरेशन में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक ट्रेन के लेट होने का असर पीछे आने वाली ट्रेनों पर पड़ता है, जिससे ट्रेनें 10 मिनट से 30 मिनट तक लेट हो जाती हैं.

इस खतरे को रोकने के लिए, रेलवे ने रेल नेटवर्क में अलग-अलग जगहों पर बाउंड्री वॉल, फुट ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाने शुरू किए हैं.

यह गैर-कानूनी काम न सिर्फ अतिक्रमियों (trespassers) की जान को खतरे में डालता है, बल्कि ट्रेनों के आसान मूवमेंट पर भी असर डालता है. जब भी कोई व्यक्ति ट्रैक पर दिखता है, तो ट्रेन ड्राइवर को गाड़ी धीमी करनी पड़ती है या इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे समय पर चलने में दिक्कत होती है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, एक पल की भी लापरवाही के बुरे नतीजे हो सकते हैं.

इस खतरे को रोकने के लिए, रेलवे ने स्टेशन स्टाफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और सीसीटीवी मॉनिटरिंग के ज़रिए निगरानी बढ़ा दी है.

पिछले छह महीनों में गैर-कानूनी तरीके से ट्रैक पार करते हुए पाए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि अनधिकृत ट्रैक क्रॉसिंग से न केवल जान का खतरा होता है, बल्कि रेलवे परिचालन में भी बाधा आती है.

अगर लोको पायलट किसी को ट्रैक पार करते हुए देखता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अलर्ट करने के लिए बार-बार हॉर्न बजाता है. अगर व्यक्ति दूर नहीं हटता है, तो ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है.

अधिकारी ने कहा, "हालांकि, ट्रेन तुरंत नहीं रुक सकती और उसे रुकने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है. कई मामलों में, ड्राइवर की कोशिशों के बावजूद, व्यक्ति को टक्कर लग सकती है."

ऐसी घटना के बाद, ट्रेन क्रू रुकता है और अतिक्रमियों (trespassers) की हालत देखता है. अगर व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया जाता है.

किसी की मौत होने पर, ट्रेन तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) मौके पर पहुंचकर जरूरी औपचारिकता पूरी न कर ले. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, ट्रेन फंसी रहती है, जिसके कारण 10 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा देरी हो जाती है.

अधिकारी ने कहा, "इस रुकावट से उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ता है, जिससे पंक्चुएलिटी पर बुरा असर पड़ता है."

सीमा दीवारें
ट्रेसपासिंग को रोकने और ट्रैक पर लोगों या जानवरों के ट्रेन से टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए, रेलवे ने मेन रेलवे लाइनों के किनारे बाउंड्री वॉल बनाने का काम तेज कर दिया है. अधिकारी ने बताया कि फेंसिंग का मकसद पटरियों तक बिना इजाजत के लोगों की पहुंच को रोकना है, ताकि ट्रेनें अपनी तय स्पीड बनाए रख सकें और टक्कर का खतरा कम हो.

रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कदम से न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बिना इजाजत घुसने की घटनाओं से होने वाली दिक्कतों को कम करके पंक्चुएलिटी में भी सुधार होगा.

सुरक्षा की आधारभूत संरचना पर अपडेट देते हुए रेलवे अधिकारी ने कहा कि व्यस्त रेल कॉरिडोर पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम तेजी से चल रहा है.

दिल्ली-प्रयागराज रूट पर बाउंड्री वॉल का काम लगभग पूरा होने वाला है. दिल्ली-आगरा रूट पर झांसी की ओर मथुरा तक निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है. इसके अलावा, दूसरी मेन रेलवे लाइनों के किनारे बाउंड्री वॉल बनाने के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है. अधिकारी ने कहा, "इसी तरह, यात्रियों को सुरक्षित क्रॉसिंग की सुविधा देने और ट्रैक पर बिना इजाजत घुसने से रोकने के लिए पूरे रेल नेटवर्क पर फुट ओवर ब्रिज (FOBs) और रोड अंडर ब्रिज (RUBs) बनाने को मंजूरी दी गई है."

रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना
रेलवे एक्ट के तहत, बिना इजाजत के रेलवे ट्रैक पार करना सजा का अपराध है. इस अपराध में 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जुर्माना न भरने पर तीन महीने तक की कैद, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या सक्षम अदालत के आदेशानुसार दोनों हो सकते हैं.

यात्रियों से अपील
रेलवे प्रशासन यात्रियों और आम लोगों से अपील करता है कि वे किसी भी हालत में रेलवे ट्रैक पार न करें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सिर्फ फुट-ओवर ब्रिज, सबवे या तय सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करें. एक पल की जल्दबाजी से बड़ा हादसा हो सकता है.

जनवरी से जून तक दर्ज मामले
इस साल 1 जनवरी से 21 जून के बीच लगभग 973 लोगों को बिना इजाजत घुसने के लिए गिरफ्तार किया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई.

  • जनवरीः 131 लोग गिरफ्तार
  • फरवरीः 109 लोग गिरफ्तार
  • मार्चः 259 लोग गिरफ्तार
  • अप्रैलः 164 लोग गिरफ्तार
  • मईः 227 लोग गिरफ्तार
  • जूनः 83 लोग गिरफ्तार

जनवरी से 21 जून तक स्टेशन के हिसाब से गिरफ्तारियां

  • प्रयागराज जंक्शन: 124
  • कानपुर सेंट्रल: 107
  • चुनार: 99
  • प्रयागराज छिवकी: 70
  • फतेहपुर: 64
  • नैनी: 54
  • कानपुर अनवरगंज: 49
  • फफूंद: 47
  • अलीगढ़: 47
  • पनकी धाम: 46
  • फिरोजाबाद: 45
  • टूंडला: 42
  • जीएमसी: 35
  • मानिकपुर: 32
  • खुर्जा: 28
  • मिर्ज़ापुर: 27
  • इटावा: 24
  • सूबेदारगंज: 15
  • शिकोहाबाद: 9
  • दादरी: 8
  • हाथरस: 1

ये भी पढ़ें- IRCTC Tatkal Booking: चंद सेकंड में बुक होगी कन्फर्म तत्काल टिकट, बस रेलवे के इस नए नियम का रखना होगा ध्यान

TAGGED:

INDIAN RAILWAY
भारतीय रेलवे
TRACKS TRESPASSING TO DELAY TRAINS
IMPACT ON TRAIN PUNCTUALITY
RAILWAY TRACKS TRESPASSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.