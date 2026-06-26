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रेलवे ट्रैक पर बिना इजाजत घुसने से ट्रेनें होती हैं लेट, रेल ऑपरेशन के लिए खतरनाक

रेलवे ट्रैक पर बिना इजाजत घुसने से ट्रेनें होती हैं लेट ( प्रतीकात्मक फोटो-AFP )

नई दिल्ली: पिछले छह महीनों में, 20 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पर बिना इजाजत ट्रैक पार करना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके बाद गैर-कानूनी तरीके से ट्रैक पार करते पाए गए 973 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. इस तरह बिना इजाजत घुसने से ट्रेनों में देरी होती है और ऑपरेशन में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक ट्रेन के लेट होने का असर पीछे आने वाली ट्रेनों पर पड़ता है, जिससे ट्रेनें 10 मिनट से 30 मिनट तक लेट हो जाती हैं. इस खतरे को रोकने के लिए, रेलवे ने रेल नेटवर्क में अलग-अलग जगहों पर बाउंड्री वॉल, फुट ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाने शुरू किए हैं. यह गैर-कानूनी काम न सिर्फ अतिक्रमियों (trespassers) की जान को खतरे में डालता है, बल्कि ट्रेनों के आसान मूवमेंट पर भी असर डालता है. जब भी कोई व्यक्ति ट्रैक पर दिखता है, तो ट्रेन ड्राइवर को गाड़ी धीमी करनी पड़ती है या इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे समय पर चलने में दिक्कत होती है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, एक पल की भी लापरवाही के बुरे नतीजे हो सकते हैं. इस खतरे को रोकने के लिए, रेलवे ने स्टेशन स्टाफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और सीसीटीवी मॉनिटरिंग के ज़रिए निगरानी बढ़ा दी है. पिछले छह महीनों में गैर-कानूनी तरीके से ट्रैक पार करते हुए पाए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि अनधिकृत ट्रैक क्रॉसिंग से न केवल जान का खतरा होता है, बल्कि रेलवे परिचालन में भी बाधा आती है. अगर लोको पायलट किसी को ट्रैक पार करते हुए देखता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अलर्ट करने के लिए बार-बार हॉर्न बजाता है. अगर व्यक्ति दूर नहीं हटता है, तो ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है. अधिकारी ने कहा, "हालांकि, ट्रेन तुरंत नहीं रुक सकती और उसे रुकने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है. कई मामलों में, ड्राइवर की कोशिशों के बावजूद, व्यक्ति को टक्कर लग सकती है." ऐसी घटना के बाद, ट्रेन क्रू रुकता है और अतिक्रमियों (trespassers) की हालत देखता है. अगर व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया जाता है. किसी की मौत होने पर, ट्रेन तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) मौके पर पहुंचकर जरूरी औपचारिकता पूरी न कर ले. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, ट्रेन फंसी रहती है, जिसके कारण 10 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा देरी हो जाती है.