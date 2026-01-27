ETV Bharat / bharat

रेलवे ट्रैक मौत का शॉर्टकट: दिल्ली-एनसीआर में सख्ती के बाद भी नहीं थम रहे हादसे, जानिए चौंकाने वाले आंकड़े

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में रेलवे ट्रैक पार करना लगातार जानलेवा साबित हो रहा है. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के आंकड़े बताते हैं कि सख्त निगरानी व कानूनी कार्रवाई के बावजूद रोजाना 6 से अधिक लोगों की मौत हो रही है और हालात अब भी बेहद चिंताजनक हैं. वर्ष 2024 में ट्रैक पार करने के दौरान या ट्रेन की चपेट में आने से 2562 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2025 में यह आंकड़ा घटकर 2402 पर आया है. ट्रेन में चपेट में आने से घायलों की संख्या भी 666 से घटकर 582 हुई है. ये गिरावट जरूर दिखाती है, लेकिन समस्या की गंभीरता को कम नहीं करती है.

दिल्ली के आनंद विहार से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कॉलोनियां हैं. ईटीवी भारत ने मौके पर पहुंचकर स्थिति जानी तो नजारा भयावह था. इस रूट पर सबसे अधिक ट्रेनें चलती हैं बावजूद इसके रेलवे ट्रैक पर लोग आते जाते दिखे मानों सड़क पर चल रहे हों. साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास अंडर पास होने के बावजूद भी लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर से आते जाते दिखे. कुछ लोग तो साइकिल और गैस सिलेंडर लेकर ट्रैक पार करते दिखाई दिए. लोगों से कारण पूछने पर कुछ भी बोलने से बचते हुए निकल गए.

रेलवे ट्रैक को लेकर आरपीएफ के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर का बयान (ETV Bharat)

रोजाना जा रही छह लोगों की जान:

साल 2024 में रेलवे ट्रैक पार करने पर 2210 मामले दर्ज किए गए थे, इसके साथ ही 2206 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई. वहीं, ट्रेन से कटकर 2562 मौतें हुईं और 666 लोग घायल हुए. वहीं, साल 2025 में ट्रैक पार करने पर 4260 केस दर्ज किए गए और 4260 गिरफ्तारियां हुई थीं. ट्रेन की चपेट में आने से 2402 मौतें हुई और 582 घायल हुए. आरपीएफ के आंकड़ों से साफ है कि आरपीएफ की सख्ती व निगरानी बढ़ने के बाद 2025 में मौतों में थोड़ी कमी आई है, जबकि घायलों की संख्या भी 666 से घटकर 582 रह गई है, लेकिन रोजाना औसतन 6 से अधिक लोगों की जान जाना दर्शाता है कि समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई है.

आरपीएफ के आंकड़े (GFX ETV Bharat)

‘डेथ हॉटस्पॉट’ बन चुके हैं ये इलाके: