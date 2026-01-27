ETV Bharat / bharat

रेलवे ट्रैक मौत का शॉर्टकट: दिल्ली-एनसीआर में सख्ती के बाद भी नहीं थम रहे हादसे, जानिए चौंकाने वाले आंकड़े

दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद, शाहदरा, आदर्श नगर और साहिबाबाद – दिल्ली-एनसीआर के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है. विस्तार से जानें

रेलवे ट्रैक मौत का शॉर्टकट
रेलवे ट्रैक बने मौत के रास्ते (GFX ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 3:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में रेलवे ट्रैक पार करना लगातार जानलेवा साबित हो रहा है. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के आंकड़े बताते हैं कि सख्त निगरानी व कानूनी कार्रवाई के बावजूद रोजाना 6 से अधिक लोगों की मौत हो रही है और हालात अब भी बेहद चिंताजनक हैं. वर्ष 2024 में ट्रैक पार करने के दौरान या ट्रेन की चपेट में आने से 2562 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2025 में यह आंकड़ा घटकर 2402 पर आया है. ट्रेन में चपेट में आने से घायलों की संख्या भी 666 से घटकर 582 हुई है. ये गिरावट जरूर दिखाती है, लेकिन समस्या की गंभीरता को कम नहीं करती है.

दिल्ली के आनंद विहार से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कॉलोनियां हैं. ईटीवी भारत ने मौके पर पहुंचकर स्थिति जानी तो नजारा भयावह था. इस रूट पर सबसे अधिक ट्रेनें चलती हैं बावजूद इसके रेलवे ट्रैक पर लोग आते जाते दिखे मानों सड़क पर चल रहे हों. साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास अंडर पास होने के बावजूद भी लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर से आते जाते दिखे. कुछ लोग तो साइकिल और गैस सिलेंडर लेकर ट्रैक पार करते दिखाई दिए. लोगों से कारण पूछने पर कुछ भी बोलने से बचते हुए निकल गए.

रेलवे ट्रैक को लेकर आरपीएफ के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर का बयान (ETV Bharat)

रोजाना जा रही छह लोगों की जान:

साल 2024 में रेलवे ट्रैक पार करने पर 2210 मामले दर्ज किए गए थे, इसके साथ ही 2206 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई. वहीं, ट्रेन से कटकर 2562 मौतें हुईं और 666 लोग घायल हुए. वहीं, साल 2025 में ट्रैक पार करने पर 4260 केस दर्ज किए गए और 4260 गिरफ्तारियां हुई थीं. ट्रेन की चपेट में आने से 2402 मौतें हुई और 582 घायल हुए. आरपीएफ के आंकड़ों से साफ है कि आरपीएफ की सख्ती व निगरानी बढ़ने के बाद 2025 में मौतों में थोड़ी कमी आई है, जबकि घायलों की संख्या भी 666 से घटकर 582 रह गई है, लेकिन रोजाना औसतन 6 से अधिक लोगों की जान जाना दर्शाता है कि समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई है.

आरपीएफ के आंकड़े
आरपीएफ के आंकड़े (GFX ETV Bharat)

‘डेथ हॉटस्पॉट’ बन चुके हैं ये इलाके:

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में शाहदरा, फरीदाबाद, आजादपुर सब्जी मंडी, आदर्श नगर और गाजियाबाद-साहिबाबाद सेक्शन जैसे इलाके ‘डेथ हॉटस्पॉट’ बन चुके हैं, जहां शॉर्टकट, अवैध रास्ते व सुरक्षित पारगमन की कमी बड़ी वजह हैं. आरपीएफ जागरूकता अभियान, फेंसिंग व सख्ती बढ़ा रही है, फिर भी रोज औसतन कई लोग जान गंवा रहे हैं. ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि लोगों की जोखिम भरी आदतों का भी संकट है.

दिल्ली में डेथ हॉटस्पॉट
दिल्ली में डेथ हॉटस्पॉट (ETV Bharat)

मौतों को रोकने के लिए आरपीएफ के प्रयास:

आरपीएफ के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आशुतोष पांडेय का कहना है कि संवेदनशील इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग, स्कूलों व कॉलोनियों में जागरूकता अभियान, पोस्टर, उद्घोषणाएं व कई जगह फेंसिंग व दीवारें बनाई जा रही हैं. सीसीटीवी निगरानी बढ़ी है. ट्रैक पार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई व जुर्माना लगाया जा रहा है. आशुतोष पांडेय का कहना है कि लोगों को समझना होगा कि रेलवे ट्रैक सड़क नहीं है. कुछ मिनट बचाने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है. हमने निगरानी, जागरूकता व कानूनी कार्रवाई तीनों स्तर पर सख्ती बढ़ाई है, लेकिन जब तक लोग खुद जोखिम लेना बंद नहीं करेंगे, हादसे पूरी तरह रुकना मुश्किल है.

मौतों को रोकने के लिए आरपीएफ के प्रयास
मौतों को रोकने के लिए आरपीएफ के प्रयास (ETV Bharat)
दिल्ली में हादसे की मुख्य वजह
दिल्ली में हादसे की मुख्य वजह (ETV Bharat)

हादसों की मुख्य वजह

  • शॉर्टकट के लिए पटरियां पार करना.
  • चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने की कोशिश.
  • स्टेशन परिसर में अवैध रास्ते.
  • फुटओवर ब्रिज या अंडरपास की कमी.
  • चेतावनी संकेतों की अनदेखी करना.

समाधान की दिशा में परियोजनाएं:

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में कई फुटओवर ब्रिज, अंडरपास और रेलवे ओवर ब्रिज निर्माणाधीन हैं, जिनमें सराय काले खां–हजरत निजामुद्दीन के बीच ट्रैवेलैटर युक्त फुटओवर ब्रिज, आनंद विहार क्षेत्र में नए पुल और नरेला-किराड़ी जैसे इलाकों में आरओबी/अंडरपास शामिल हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय (ETV Bharat)

आरपीएफ की सख्ती से आंकड़ों में गिरावट आई है, पर हर साल दो हजार से अधिक मौतें बताती हैं कि यह केवल कानून का नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार का संकट है. जब तक लोग शॉर्टकट छोड़कर सुरक्षित रास्ता नहीं अपनाते है तब तक रेलवे ट्रैक ऐसे ही मौत का रास्ता बने रहेंगे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

INDIAN RAILWAY
DEATH ON RAILWAY TRACK IN DELHI
RAILWAY TRACK IN DELHI NCR
दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर हादसा
RAILWAY TRACK ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.