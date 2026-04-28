पंजाब: रेल लाइन पर जोरदार धमाका, ट्रैक डैमेज, घटनास्थल से शव मिला
पंजाब में साजिश की बड़ी आशंका है. राजपुरा-शंभू लाइन पर जोरदार धमाका हुआ. धमाके में रेलवे ट्रैक डैमेज हो गया.
Published : April 28, 2026 at 11:03 AM IST
पटियाला: पंजाब के पटियाला में शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक पर बीती देर रात धमाके की खबर है. बताया जा रहा है कि धमाका रात करीब 10:00 बजे हुआ. इस धमाके के चलते ट्रैक डैमेज हो गया. वहीं घटनास्थल से एक शव मिला है. उसकी पहचान की जा रही है. विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना की जांच में जुट गए हैं. वहीं रेलवे की ओर से पटरी को दुरूस्त कराने का काम किया गया.
पटियाला रेलवे ट्रैक पर धमाका, जांच जारी
पुलिस शंभू-राजपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर हुए कम इंटेंसिटी वाले धमाके की रिपोर्ट की जांच कर रही है. एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने लेटेस्ट जानकारी देते हुए कहा, 'शुरुआती जांच से पता चला है कि यह लो इंटेंसिटी वाला धमाका नहीं था, बल्कि धमाके की कोशिश थी. जो आदमी इसे कर रहा था, उसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी मौके से मिली है. कोई और हताहत नहीं हुआ है. हमें मौके से सिमकार्ड वगैरह भी मिले हैं. पुलिस ने मौके पर मिले सबूतों की जांच शुरू कर दी है और मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
Strongly condemn the serious intelligence failure that led to a cowardly #blast attempt on the Delhi-Rajpura railway track near Shambhu last night.— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) April 28, 2026
It is clear that no preventive action was taken despite a specific threat being received days earlier.
This comes after multiple… pic.twitter.com/YXeGbF6EKn
रेलवे ट्रैक डैमेज हुआ
इससे पहले रात में पटियाला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वरुण शर्मा ने कहा, 'ब्लास्ट से ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा. यह घटना रात करीब 10 बजे मालगाड़ियों के लिए बने रेलवे ट्रैक के पास हुई. ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही पटियाला के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एसएसपी समेत सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए.
गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स के अधिकारी भी मौके पर पहुँचे. वरुण शर्मा ने कहा, 'सैंपल इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम को मौके पर बुलाया गया है. गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में डेडिकेटेड गुड्स कॉरिडोर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट में एक ट्रेन का इंजन डैमेज हो गया था और एक लोको पायलट घायल हो गया था.