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पंजाब: रेल लाइन पर जोरदार धमाका, ट्रैक डैमेज, घटनास्थल से शव मिला

पटियाला: पंजाब के पटियाला में शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक पर बीती देर रात धमाके की खबर है. बताया जा रहा है कि धमाका रात करीब 10:00 बजे हुआ. इस धमाके के चलते ट्रैक डैमेज हो गया. वहीं घटनास्थल से एक शव मिला है. उसकी पहचान की जा रही है. विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना की जांच में जुट गए हैं. वहीं रेलवे की ओर से पटरी को दुरूस्त कराने का काम किया गया.

पटियाला रेलवे ट्रैक पर धमाका, जांच जारी

पुलिस शंभू-राजपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर हुए कम इंटेंसिटी वाले धमाके की रिपोर्ट की जांच कर रही है. एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने लेटेस्ट जानकारी देते हुए कहा, 'शुरुआती जांच से पता चला है कि यह लो इंटेंसिटी वाला धमाका नहीं था, बल्कि धमाके की कोशिश थी. जो आदमी इसे कर रहा था, उसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी मौके से मिली है. कोई और हताहत नहीं हुआ है. हमें मौके से सिमकार्ड वगैरह भी मिले हैं. पुलिस ने मौके पर मिले सबूतों की जांच शुरू कर दी है और मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.