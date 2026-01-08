ETV Bharat / bharat

जनवरी, फरवरी में होगी परेशानी, 250 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल या डायवर्ट

जनवरी, फरवरी में यात्रियों को होगी परेशानी, 250 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल या डायवर्ट ( ETV Bharat )

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: आने वाले दिनों में उत्तरी रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है. दरअसल, बड़े पैमाने पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किए जाने हैं, जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है. ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम चल रहा है, इसलिए रेलवे इन क्षेत्रों के रूट की 250 से ज्यादा ट्रेनों के ट्रिप कैंसिल या डायवर्ट करेगा.

पहले ही कन्फर्म टिकट बुक कर चुके यात्रियों को अब अपने यात्रा कार्यक्रम पर दोबारा सोचना पड़ सकता है. वहीं जो लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे घर से निकलने से पहले नवीनतम ट्रेन शेड्यूल देख लें.

27 जनवरी से 16 फरवरी तक ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगने के बाद, ट्रेनों के ट्रिप कैंसिल, आंशिक रूप से रद्द, डायवर्ट और डीरेगुलेट किए जाएंगे.

सैकड़ों की संख्या में ट्रेन ट्रिप में व्यवधान पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए, दिल्ली के एक यात्री ऋषि कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का स्वागत है, लेकिन बड़ी संख्या में ट्रेनों का रद्द होना निराशाजनक है. यह अच्छी बात है कि ट्रेन यात्रियों के लिए आधुनिक विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर, मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है कि रेलवे ऐसे क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन ट्रिप को रद्द या डायवर्ट कर देगा."

उन्होंने कहा, "अधिकारियों को एक सही राहत प्लान बनाना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. यात्रियों, खासकर लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों को, जो हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते, इन दिक्कतों की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए."

एक अन्य यात्री श्रीकांत शर्मा ने रेलवे के ऑटोमैटिक सिग्नलिंग ब्लॉक सिस्टम बनाने के कदम की तारीफ की और कहा कि इससे यात्रियों की सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, शर्मा ने कहा, "इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट से रेलवे और यात्रियों दोनों को फायदा होगा, लेकिन अधिकारियों को ध्यान से प्लानिंग करने की जरूरत है. कंस्ट्रक्शन कार्य उन महीनों में किया जाना चाहिए जब यात्रियों की संख्या सबसे कम हो, ताकि यात्रियों को बेवजह की परेशानी से बचाया जा सके."

रेलवे बीकानेर डिवीजन के भिवानी-रोहतक खंड पर डोभ भाली-लाहली-कलानौर कलां स्टेशनों के बीच डबलिंग प्रोजेक्ट के तहत ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम करेगा. इस काम की वजह से रेल ट्रैफिक पर असर पड़ेगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने कहा, "टेक्निकल काम की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पर चलने वाली कुछ ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ेगा."

उत्तरी रेलवे के अनुसार, बीकानेर डिवीजन में ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पैच डबलिंग का काम शुरू होने की वजह से कुछ ट्रेनें कुछ समय के लिए डायवर्ट रहेंगी.

रद्द होने वाली ट्रेनें (शुरुआती स्टेशन से):