जनवरी, फरवरी में होगी परेशानी, 250 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल या डायवर्ट
जनवरी और फरवरी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किए जाने की वजह से उत्तरी रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे पर चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी.
Published : January 8, 2026 at 9:38 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: आने वाले दिनों में उत्तरी रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है. दरअसल, बड़े पैमाने पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किए जाने हैं, जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है. ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम चल रहा है, इसलिए रेलवे इन क्षेत्रों के रूट की 250 से ज्यादा ट्रेनों के ट्रिप कैंसिल या डायवर्ट करेगा.
पहले ही कन्फर्म टिकट बुक कर चुके यात्रियों को अब अपने यात्रा कार्यक्रम पर दोबारा सोचना पड़ सकता है. वहीं जो लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे घर से निकलने से पहले नवीनतम ट्रेन शेड्यूल देख लें.
27 जनवरी से 16 फरवरी तक ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगने के बाद, ट्रेनों के ट्रिप कैंसिल, आंशिक रूप से रद्द, डायवर्ट और डीरेगुलेट किए जाएंगे.
सैकड़ों की संख्या में ट्रेन ट्रिप में व्यवधान पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए, दिल्ली के एक यात्री ऋषि कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का स्वागत है, लेकिन बड़ी संख्या में ट्रेनों का रद्द होना निराशाजनक है. यह अच्छी बात है कि ट्रेन यात्रियों के लिए आधुनिक विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर, मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है कि रेलवे ऐसे क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन ट्रिप को रद्द या डायवर्ट कर देगा."
उन्होंने कहा, "अधिकारियों को एक सही राहत प्लान बनाना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. यात्रियों, खासकर लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों को, जो हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते, इन दिक्कतों की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए."
एक अन्य यात्री श्रीकांत शर्मा ने रेलवे के ऑटोमैटिक सिग्नलिंग ब्लॉक सिस्टम बनाने के कदम की तारीफ की और कहा कि इससे यात्रियों की सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, शर्मा ने कहा, "इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट से रेलवे और यात्रियों दोनों को फायदा होगा, लेकिन अधिकारियों को ध्यान से प्लानिंग करने की जरूरत है. कंस्ट्रक्शन कार्य उन महीनों में किया जाना चाहिए जब यात्रियों की संख्या सबसे कम हो, ताकि यात्रियों को बेवजह की परेशानी से बचाया जा सके."
रेलवे बीकानेर डिवीजन के भिवानी-रोहतक खंड पर डोभ भाली-लाहली-कलानौर कलां स्टेशनों के बीच डबलिंग प्रोजेक्ट के तहत ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम करेगा. इस काम की वजह से रेल ट्रैफिक पर असर पड़ेगा.
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने कहा, "टेक्निकल काम की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पर चलने वाली कुछ ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ेगा."
उत्तरी रेलवे के अनुसार, बीकानेर डिवीजन में ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पैच डबलिंग का काम शुरू होने की वजह से कुछ ट्रेनें कुछ समय के लिए डायवर्ट रहेंगी.
रद्द होने वाली ट्रेनें (शुरुआती स्टेशन से):
- भिवानी-रोहतक ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54016) 27 जनवरी से 16 फरवरी (21 ट्रिप) तक कैंसिल रहेगी.
- रोहतक-भिवानी ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54013) 27 जनवरी से 16 फरवरी (21 ट्रिप) तक कैंसिल रहेगी.
- भिवानी-रोहतक ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54018) 27 जनवरी से 16 फरवरी (21 ट्रिप) तक कैंसिल रहेगी.
- रोहतक-भिवानी ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54015) 26 जनवरी से 15 फरवरी (21 ट्रिप) तक कैंसिल रहेगी.
- भिवानी-रोहतक ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54014) 27 जनवरी से 16 फरवरी (21 ट्रिप) तक कैंसिल रहेगी.
- रोहतक-हांसी ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54011) 14 से 16 फरवरी तक (3 ट्रिप) कैंसिल रहेगी.
- हांसी-रोहतक ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54012) 14 से 16 फरवरी तक (3 ट्रिप) कैंसिल रहेगी.
- हिसार-नई दिल्ली ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54424) 14 फरवरी (1 ट्रिप) को कैंसिल रहेगी.
- नई दिल्ली-हिसार ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54423) 14 फरवरी (1 ट्रिप) को कैंसिल रहेगी.
आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेन
दिल्ली-भिवानी रेल सेवा (गाड़ी संख्या 54005) 27 जनवरी से 16 फरवरी तक (21 ट्रिप)- दिल्ली से रवाना होने वाली यह ट्रेन रोहतक तक ही संचालित होगी यानी यह रेल सेवा रोहतक और भिवानी के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.
डायवर्ट की गई ट्रेनें
अगरतला-फिरोजपुर ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 14619), जो 29 जनवरी से 5 और 12 फरवरी (3 ट्रिप) को अगरतला से चलेगी, परिवर्तित मार्ग रोहतक-झज्जर-बठिंडा से चलेगी. परिवर्तित रूट पर, यह ट्रेन सेवा जींद और जाखल स्टेशनों पर रुकेगी.
दिल्ली-बठिंडा ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 14731), जो 27 जनवरी से 12 फरवरी तक (17 ट्रिप) दिल्ली से चलेगी, परिवर्तित मार्ग रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी-हिसार-बठिंडा से चलेगी. परिवर्तित रूट पर, इस ट्रेन सेवा का मेहम स्टेशन पर स्टॉपेज होगा.
दिल्ली-बठिंडा ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 14731), जो 13 से 16 फरवरी तक (4 ट्रिप) दिल्ली से चलेगी, बदले रूट रोहतक-जाखल-बठिंडा से चलेगी. परिवर्तित रूट पर यह ट्रेन सेवा जींद और जाखल स्टेशनों पर रुकेगी.
बठिंडा-दिल्ली रेल सेवा (ट्रेन संख्या 14732), 27 जनवरी से 12 फरवरी तक (17 ट्रिप) बठिंडा से रवाना होगी, जो परिवर्तित मार्ग बठिंडा-हिसार-हांसी-महम-डोभभली-रोहतक होकर संचालित होगी. यह रेल सेवा परिवर्तित मार्ग पर महम स्टेशन पर रुकेगी.
बठिंडा-दिल्ली ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 14732), जो 13 से 16 फरवरी तक (4 ट्रिप) बठिंडा से चलेगी, परिवर्तित रूट: बठिंडा-जाखल-रोहतक से चलेगी. यह ट्रेन बदले हुए रूट पर जाखल और जींद स्टेशनों पर रुकेगी.
हिसार-नई दिल्ली ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54424), जो 15 से 16 फरवरी तक हिसार से चलेगी (2 ट्रिप), परिवर्तित रूट हिसार-हांसी-महम-डोभ भाली-रोहतक से चलेगी. यह ट्रेन सेवा परिवर्तित रूट पर महम स्टेशन पर रुकेगी.
नई दिल्ली-हिसार ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 54423), जो 15 फरवरी को नई दिल्ली से चलेगी (1 ट्रिप), परिवर्तित रूट रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी-हिसार से चलेगी. यह ट्रेन परिवर्तित रूट पर महम स्टेशन पर रुकेगी.
बीकानेर-हरिद्वार ट्रेन सेवा (गाड़ी संख्या 14717) 28, 30 जनवरी, 2, 4, 6, 9, 11, 13 और 16 फरवरी (9 ट्रिप) को बीकानेर से प्रस्थान करने वाली रेल सेवा परिवर्तित मार्ग हिसार-हांसी-महम-डोभ भाली-रोहतक होकर संचालित होगी. यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग पर महम स्टेशन पर ठहराव करेगी.
हरिद्वार-बीकानेर ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 14718), जो 29, 31 जनवरी, 3, 5, 7, 10, 12, और 14 फरवरी (8 ट्रिप) को हरिद्वार से चलेगी, परिवर्तित रूट रोहतक-डोभ भाली-महम-हांसी-हिसार से चलेगी. यह ट्रेन परिवर्तित रूट पर महम स्टेशन पर रुकेगी.
