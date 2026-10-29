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रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली लालू यादव की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी

लालू यादव पर रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर करने और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी करने का आरोप है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2026 at 3:27 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली आरजेडी प्रमुख लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

बता दें कि 10 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत सात लोगों को बरी करने का भी आदेश दिया था.

कोर्ट ने इन तीनों के अलावा जिनके खिलाफ आरोप तय किया है उनमें लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर शामिल हैं. कोर्ट ने जिन लोगों को बरी करने का आदेश दिया है, उनमें राहुल यादव, गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकर्निया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलस्यान, राजीव रेलान और अभिषेक फाइनेंस शामिल हैं.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

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