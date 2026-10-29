ETV Bharat / bharat

रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली लालू यादव की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली आरजेडी प्रमुख लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

बता दें कि 10 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत सात लोगों को बरी करने का भी आदेश दिया था.