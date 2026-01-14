ETV Bharat / bharat

रेलवे टेंडर घोटाला: लालू-तेजस्वी यादव बोले- चार्जशीट दाखिल करने से पहले नहीं ली गई जरूरी अनुमति

नई दिल्ली: रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने से पहले जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी. लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने हाई कोर्ट के समक्ष ये दलीलें रखीं. इस मामले की अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई ने इस मामले में दो लेनदेन की जांच करने में लापरवाही की जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में नहीं आता. ये दोनों लेनदेन सरकारी नीति के तहत किए गए थे. ऐसे में उन लेनदेन को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इससे पहले 6 जनवरी को कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. लालू यादव की याचिका पर 5 जनवरी को नोटिस किया गया था.

बता दें कि 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है.