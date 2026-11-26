रेलवे टेंडर घोटाला केस: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया.
Published : November 26, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच को ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब ट्रायल कोर्ट में इस मामले की नियमित सुनवाई और मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें कि 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. तीनों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई: CBI
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है.
आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत: CBI
लालू यादव की दलीलों का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. 28 जनवरी 2019 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.
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लालू यादव समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.
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