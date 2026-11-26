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रेलवे टेंडर घोटाला केस: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट से लालू परिवार को झटका. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच को ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब ट्रायल कोर्ट में इस मामले की नियमित सुनवाई और मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है.

बता दें कि 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. तीनों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.