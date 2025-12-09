ETV Bharat / bharat

राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की याचिका पर 10 दिसंबर को भी होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज ने दो घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग पर आज दोनों तरफ से आंशिक दलीलें सुनी. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने कल यानि 10 दिसंबर को भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुनवाई कर रहे विशाल गोगने प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं. वे 2026 में किसी भी तरह फैसला सुनाना चाहते हैं. उन्होंने जज विशाल गोगने पर आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने आरोप तय करते समय कोर्ट बुलाया था.

रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाला के केस: याचिका में राबड़ी देवी ने मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व-नियोजित तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने के पास लंबित चार मामलों को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की है. राबड़ी देवी के खिलाफ विशाल गोगने के पास रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाला के केस हैं. 13 अक्टूबर को जज विशाल गोगने ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपियों लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया है.