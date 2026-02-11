ETV Bharat / bharat

रेलवे घोटाला: CBI ने कहा- अभियोजन की अनुमति नहीं मिलना ट्रायल रोकने का आधार नहीं

नई दिल्ली: सीबीआई ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में कहा कि आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को केवल इस आधार पर ट्रायल करने से नहीं रोका जा सकता है कि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी. सीबीआई की ओर से पेश एएसजी डीपी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये दलीलें रखी.

सुनवाई के दौरान डीपी सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 के तहत आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति लेना जरूरी नहीं है. इस संबंध में मार्च 2020 में तत्कालीन अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से भी राय ली गई थी. डीपी सिंह ने कहा कि ये मामला एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो की तरह है. इससे सार्वजनिक धन को काफी नुकसान हुआ.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है. बता दें कि 13 अक्टूबर, 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. तीनों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं है.