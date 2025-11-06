बिहार में पोलिंग बूथ बना रेलवे स्टेशन, वोटर बोले-मजा आ गया!
मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन मॉडल बूथ ‘शिक्षा एक्सप्रेस’ और ‘संस्कार एक्सप्रेस’ आकर्षण का केंद्र बना है. सुबह से भारी मतदान, युवा-महिलाएं उत्साहित. देखें वीडियो.
Published : November 6, 2025 at 11:13 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जिले की 11 विधानसभा सीटों के 4,186 मतदान केंद्रों पर इस बार लगभग 32.98 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कस्बा मध्य विद्यालय परिसर में स्थित मतदान केंद्र को इस बार अनोखे 'रेलवे स्टेशन मॉडल बूथ' के रूप में सजाया गया है, जो मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है.
थीम आधारित बूथ का अनोखा अंदाज: मुजफ्फरपुर में कई खास बूथ बनाए गए हैं. प्रत्येक विधानसभा में 5 पिंक बूथ और 1 दिव्यांग अनुकूल बूथ संचालित हो रहे हैं. इस प्रकार जिले में कुल 55 पिंक बूथ और 11 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं. वहीं कस्बा मध्य विद्यालय परिसर में विशेष बूथ पर दो मतदान कक्षों को ट्रेन की बोगियों के रूप में डिजाइन किया गया है. एक बोगी को 'शिक्षा एक्सप्रेस' और दूसरी को 'संस्कार एक्सप्रेस' नाम दिया गया है.
एंट्री से ही रेलवे स्टेशन का एहसास: दीवारों पर रंगीन पेंटिंग और चुनावी जागरूकता के संदेश लगाए गए हैं, जो मतदाताओं को ट्रेन यात्रा का एहसास करा रहे हैं. बूथ पर पहुंचते ही एंट्री गेट से रेलवे स्टेशन की थीम शुरू हो जाती है. प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और सिग्नल जैसी सजावट ने इसे जीवंत बना दिया है. मतदाता वोट डालते हुए सेल्फी और वीडियो ले रहे हैं, जिससे यह बूथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सुबह से महिलाओं-पुरुषों की लंबी कतारें: मतदान केंद्र पर सुबह से ही महिला और पुरुष मतदाताओं की भारी भीड़ लगी हुई है. सुरक्षा बल और मतदान कर्मी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं. प्रशासन की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से अधिक हो. उधर मुजफ्फरपुर की पहचान लीची को थीम बनाते हुए बूथ को लीची के फल की आकृतियों से सजाया गया है.
अजीत कुमार बनाम इसराइल मंसूरी: कांटी सीट पर एनडीए के इंजीनियर अजीत कुमार और महागठबंधन के मंत्री इसराइल मंसूरी के बीच कड़ा मुकाबला है. दोनों उम्मीदवारों ने प्रचार में विकास, रोजगार और शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया. मतदाताओं की सोच पर इन मुद्दों का गहरा असर दिख रहा है.
युवाओं की प्राथमिकता- रोजगार और शिक्षा: मतदान करने आए युवा रोजगार और बेहतर शिक्षा को तरजीह दे रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाली एक छात्रा ने कहा, “हमारे क्षेत्र में अच्छे कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलने चाहिए.” एक अन्य युवा ने कहा, “वोट हमारा अधिकार है, सही नेता चुनकर विकास चाहते हैं.”
दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम: दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, रैंप और स्वयंसेवकों की व्यवस्था की गई है. एक दिव्यांग वोटर ने खुशी जाहिर की, “पहली बार इतनी अच्छी सुविधा देखी, गर्व से वोट डाला.” प्रशासन की यह पहल सराहनीय है.
कांटी में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है. चुनाव आयोग के अधिकारी उच्च मतदान प्रतिशत की उम्मीद कर रहे हैं. यह मॉडल बूथ न केवल वोटिंग को मजेदार बना रहा है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक भी बन गया है.
