बिहार में पोलिंग बूथ बना रेलवे स्टेशन, वोटर बोले-मजा आ गया!

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जिले की 11 विधानसभा सीटों के 4,186 मतदान केंद्रों पर इस बार लगभग 32.98 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कस्बा मध्य विद्यालय परिसर में स्थित मतदान केंद्र को इस बार अनोखे 'रेलवे स्टेशन मॉडल बूथ' के रूप में सजाया गया है, जो मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है.

थीम आधारित बूथ का अनोखा अंदाज: मुजफ्फरपुर में कई खास बूथ बनाए गए हैं. प्रत्येक विधानसभा में 5 पिंक बूथ और 1 दिव्यांग अनुकूल बूथ संचालित हो रहे हैं. इस प्रकार जिले में कुल 55 पिंक बूथ और 11 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं. वहीं कस्बा मध्य विद्यालय परिसर में विशेष बूथ पर दो मतदान कक्षों को ट्रेन की बोगियों के रूप में डिजाइन किया गया है. एक बोगी को 'शिक्षा एक्सप्रेस' और दूसरी को 'संस्कार एक्सप्रेस' नाम दिया गया है.

एंट्री से ही रेलवे स्टेशन का एहसास: दीवारों पर रंगीन पेंटिंग और चुनावी जागरूकता के संदेश लगाए गए हैं, जो मतदाताओं को ट्रेन यात्रा का एहसास करा रहे हैं. बूथ पर पहुंचते ही एंट्री गेट से रेलवे स्टेशन की थीम शुरू हो जाती है. प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और सिग्नल जैसी सजावट ने इसे जीवंत बना दिया है. मतदाता वोट डालते हुए सेल्फी और वीडियो ले रहे हैं, जिससे यह बूथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सुबह से महिलाओं-पुरुषों की लंबी कतारें: मतदान केंद्र पर सुबह से ही महिला और पुरुष मतदाताओं की भारी भीड़ लगी हुई है. सुरक्षा बल और मतदान कर्मी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं. प्रशासन की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से अधिक हो. उधर मुजफ्फरपुर की पहचान लीची को थीम बनाते हुए बूथ को लीची के फल की आकृतियों से सजाया गया है.