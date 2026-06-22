ETV Bharat / bharat

रेलवे के कर्मचारी 24 जून को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या है मांग

रेलवे के S&T कर्मचारियों ने 24 जून को पूरे रेल नेटवर्क पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. दिल्ली से चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Railway staff to hold nationwide Demand Day protest against long-pending issues on June 24
रेलवे के कर्मचारी 24 जून को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या है मांग (File Photo / ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 4:31 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: रेलवे के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन कर्मचारी (S&T employees) अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर 24 जून को "डिमांड डे" के तौर पर पूरे रेल नेटवर्क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

S&T कर्मचारियों ने चिंता जताई है कि उनके दावों के मुताबिक, हर साल लेवल क्रॉसिंग (LC) गेट की मरम्मत के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए S&T डिपार्टमेंट के दो दर्जन से अधिक कर्मचारी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं. इतना ही नहीं, जब भी सिग्नल फेल होता है, तो कर्मचारियों को बिना किसी ड्यूटी रोस्टर के या उनके काम के घंटों के बाद बुलाया जाता है, जो कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम (HOER 2005) का उल्लंघन है, जिससे S&T डिपार्टमेंट के साथ-साथ ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में है.

S&T स्टाफ यूनियन पहले ही रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से संपर्क कर चुकी है और कई बार अपनी मांगें उठा चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी मांग का समाधान नहीं हुआ है.

इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के जनरल सेक्रेटरी आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा, "स्टाफ ने अपनी बात पहुंचाने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमा लिया है. पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और संबंधित डिपार्टमेंट को कई पत्र और ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है."

उन्होंने कहा, "अधिकारियों की तरफ से कोई सही जवाब न मिलने पर, कर्मचारियों के पास पूरे रेलवे नेटवर्क पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन 'डिमांड डे' करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह हजारों मेंटेनर्स की एक साथ अपील है, जिसमें सम्मान, सही स्टाफ और कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दोनों पर असर डालने वाले लंबे समय से लंबित मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की गई है."

प्रकाश ने चेतावनी दी कि बार-बार अपील करने के बाद भी रेलवे अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने से कर्मचारियों का सब्र जवाब दे रहा है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को नजरअंदाज किया जाता रहा, तो कर्मचारी 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक "टूल डाउन" प्रदर्शन के जरिये अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे.

उन्होंने कहा, "कर्मचारियों ने हर स्तर पर संयम दिखाया है और बातचीत जारी रखी है. हालांकि, अगर प्रशासन कोई जवाब नहीं देता है, तो कर्मचारियों के पास दो घंटे के लिए काम रोकने और मिलकर अपनी शिकायतें उठाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा."

स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि सिग्नल और टेलीकॉम स्टाफ पर बढ़ता दबाव न सिर्फ उनके काम के बोझ में दिखता है, बल्कि उन पर होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई में भी दिखता है. यूनियन के आंकड़ों के मुताबिक, S&T डिपार्टमेंट में जारी होने वाली लगभग 70 प्रतिशत चार्जशीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर्स (ESMs) को दी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वर्कर्स के हिसाब से फ्रंटलाइन मेंटेनेंस स्टाफ पर बहुत अधिक बोझ है.

कर्मचारी यह भी बताते हैं कि काम के घंटे अनियमित होने और ड्यूटी रोस्टर तय न होने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है. उनका कहना है कि कई कर्मचारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और तनाव जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कठिन कार्य-शेड्यूल को संतुलित करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं.

यूनियन ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि इन चिंताओं को दूर करने में प्रशासन की नाकामी से कर्मचारियों में निराशा और बढ़ गई है.

IRSTMU के नेशनल प्रेसिडेंट नवीन कुमार ने कहा कि कर्मचारी लंबे टकराव के बजाय अधिकारियों से सही समाधान की उम्मीद कर रहे हैं. कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी हमारी मांगों को गंभीरता से लेंगे और ईमानदारी से उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे."

पहले के एक आंदोलन को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि S&T कर्मचारियों ने अपनी चिंताओं की ओर ध्यान खींचने के लिए 9 फरवरी, 2019 को "ब्लैक डे" मनाया था. इस विरोध प्रदर्शन के बाद मुश्किल और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हालात में काम करने वाले मेंटेनर्स के लिए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस की मांग की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई.

कुमार के मुताबिक, कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेज दी हैं. हालांकि, वर्षों बाद भी, कर्मचारी अभी भी आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "रिपोर्ट पहले ही मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. हमें उम्मीद है कि सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देगी और उन मुश्किल हालातों को मानेगी जिनमें S&T स्टाफ हर दिन अपनी ड्यूटी करते हैं."

S&T स्टाफ की शिकायत और मांग

  • सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को रिस्क और हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया जा रहा है.
  • सभी SSE यूनिट्स में 'नाइट ड्यूटी फेलियर रेक्टिफिकेशन गैंग' नहीं बनाए जा रहे हैं.
  • HOER, 2005 के नियमों का उल्लंघन जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए
  • SEM पैरा 3.8.2 (b) और 3.8.5 (a) में बदलाव करके 'Technician (Signal)" की जगह "The on duty technician (signal)" तुरंत लागू किया जाना चाहिए.
  • रेलवे की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, S&T डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू की जानी चाहिए.
  • सिग्नलिंग फेलियर होने पर कर्मचारियों को घर से फोन पर बुलाने का तरीका तुरंत बंद किया जाना चाहिए.
  • S&T डिपार्टमेंट में सभी रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए.
  • 8वें वेतन आयोग में, सिग्नल डिपार्टमेंट की तीन टेक्नीशियन कैटेगरी (टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड-l, ग्रेड-ll और ग्रेड-III) को एक ही कैटेगरी "सिग्नल इंटरलॉकिंग मैनेजर" में मिलाया जाए.
  • टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तीन टेक्नीशियन कैटेगरी (टेक्नीशियन टेलीकॉम ग्रेड-l, ग्रेड-ll और ग्रेड-III) को एक सिग्नल कैटेगरी "टेलीकम्युनिकेशन मैनेजर" में मिलाया जाए.
  • 8वें वेतन आयोग में, सभी JE (सिग्नल और टेलीकॉम) की शुरुआती बेसिक सैलरी लेवल-7 और सभी SSE की लेवल-8 होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ा झटका! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा डबल जुर्माना, ₹250 की जगह कटेंगे ₹500

TAGGED:

RAILWAY STAFF DEMAND DAY PROTEST
LONG PENDING ISSUES
SIGNAL TELECOMMUNICATION STAFF
DEMAND DAY PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.