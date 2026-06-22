ETV Bharat / bharat

रेलवे के कर्मचारी 24 जून को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या है मांग

रेलवे के कर्मचारी 24 जून को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या है मांग ( File Photo / ANI )

नई दिल्ली: रेलवे के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन कर्मचारी (S&T employees) अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर 24 जून को "डिमांड डे" के तौर पर पूरे रेल नेटवर्क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

S&T कर्मचारियों ने चिंता जताई है कि उनके दावों के मुताबिक, हर साल लेवल क्रॉसिंग (LC) गेट की मरम्मत के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए S&T डिपार्टमेंट के दो दर्जन से अधिक कर्मचारी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं. इतना ही नहीं, जब भी सिग्नल फेल होता है, तो कर्मचारियों को बिना किसी ड्यूटी रोस्टर के या उनके काम के घंटों के बाद बुलाया जाता है, जो कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम (HOER 2005) का उल्लंघन है, जिससे S&T डिपार्टमेंट के साथ-साथ ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में है.

S&T स्टाफ यूनियन पहले ही रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से संपर्क कर चुकी है और कई बार अपनी मांगें उठा चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी मांग का समाधान नहीं हुआ है.

इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के जनरल सेक्रेटरी आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा, "स्टाफ ने अपनी बात पहुंचाने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमा लिया है. पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और संबंधित डिपार्टमेंट को कई पत्र और ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है."

उन्होंने कहा, "अधिकारियों की तरफ से कोई सही जवाब न मिलने पर, कर्मचारियों के पास पूरे रेलवे नेटवर्क पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन 'डिमांड डे' करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह हजारों मेंटेनर्स की एक साथ अपील है, जिसमें सम्मान, सही स्टाफ और कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दोनों पर असर डालने वाले लंबे समय से लंबित मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की गई है."

प्रकाश ने चेतावनी दी कि बार-बार अपील करने के बाद भी रेलवे अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने से कर्मचारियों का सब्र जवाब दे रहा है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को नजरअंदाज किया जाता रहा, तो कर्मचारी 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक "टूल डाउन" प्रदर्शन के जरिये अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे.

उन्होंने कहा, "कर्मचारियों ने हर स्तर पर संयम दिखाया है और बातचीत जारी रखी है. हालांकि, अगर प्रशासन कोई जवाब नहीं देता है, तो कर्मचारियों के पास दो घंटे के लिए काम रोकने और मिलकर अपनी शिकायतें उठाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा."

स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि सिग्नल और टेलीकॉम स्टाफ पर बढ़ता दबाव न सिर्फ उनके काम के बोझ में दिखता है, बल्कि उन पर होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई में भी दिखता है. यूनियन के आंकड़ों के मुताबिक, S&T डिपार्टमेंट में जारी होने वाली लगभग 70 प्रतिशत चार्जशीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर्स (ESMs) को दी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वर्कर्स के हिसाब से फ्रंटलाइन मेंटेनेंस स्टाफ पर बहुत अधिक बोझ है.