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ऑनलाइन ड्यूटी पास से रेलवे कर्मचारियों की समस्या बढ़ी, नए सिस्टम में सुधार की मांग

नई दिल्ली: सरकारी कामकाज से यात्रा करने वाले एक लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले ड्यूटी पास में 'ब्रेक-जर्नी' की सुविधा न मिलना ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों के बीच एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. इस संबंध में कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड से संपर्क कर सुधार की मांग की है.

कर्मचारियों ने बताया कि जब ड्यूटी पास मैन्युअल रूप से जारी किए जाते थे, तो यात्रा में ब्रेक लेने की सुविधा मिलती थी. इससे उन कर्मचारियों को मदद मिलती थी जिन्हें बाहर ड्यूटी पर भेजा जाता था और उनके शुरुआती स्टेशन से गंतव्य के लिए कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध न होने पर वे टुकड़ों में रिजर्वेशन करा लेते थे. हालांकि, ऑनलाइन ड्यूटी पास मोड शुरू होने के बाद, कहा जा रहा है कि पास में ब्रेक-जर्नी का प्रावधान दिख नहीं रहा है, जिससे आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले लाखों कर्मचारियों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

हाल ही में रेलवे के एक निर्देश के बाद यह मुद्दा अहम हो गया है, जिसके तहत आधिकारिक ड्यूटी पूरी करने के बाद यात्रा करने वाले किसी कर्मचारी के पास अगर वैलिड ड्यूटी पास नहीं पाया जाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा.

वैलिड ब्रेक-जर्नी प्रावधान चाहते हैं कर्मचारी

ईटीवी भारत से बात करते हुए, इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के नेशनल प्रेसिडेंट नवीन कुमार ने कहा, "रेलवे स्टाफ को आधिकारिक ड्यूटी, जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम या दूसरे कार्य के सिलसिले में कई जगहों की यात्रा करनी पड़ती है. अगर उनके पास में यात्रा के दौरान रुकने (break in journey) की अनुमति नहीं है, तो वे एक जगह रुककर उसी पास का उपयोग करके दूसरी जगह के लिए यात्रा जारी नहीं रख सकते. इसके कारण, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है और उन्हें अलग से यात्रा करने की स्वीकृति की जरूरत पड़ सकती है."

उन्होंने आगे कहा कि रेलवे कर्मचारी वैलिड ब्रेक-जर्नी के प्रावधान चाहते हैं ताकि वे अलग-अलग जगहों पर आधिकारिक काम से जा सकें और उन्हें हर यात्रा के लिए अलग से पास न लेना पड़े.

दशकों से, रेलवे कर्मचारी आधिकारिक कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के लिए मैनुअल ड्यूटी-पास प्रणाली पर निर्भर थे. कर्मचारियों के अनुसार, इस प्रणाली से अधिक लचीलापन मिलता था और किसी अन्य गंतव्य पर जाने से पहले यात्रा बीच में बाधित होने पर कोई बड़ी कठिनाई नहीं होती थी.

हालांकि, कुछ रेलवे ज़ोन में ऑनलाइन ड्यूटी पास शुरू होने से नई चुनौती सामने आ गई है - वैध ब्रेक-जर्नी प्रावधान का न होना.

रेलवे कर्मचारी चंडी प्रसाद ने कहा कि दशकों से चली आ रही मैनुअल ड्यूटी-पास प्रणाली के तहत यह समस्या नहीं थी. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "दशकों से चली आ रही मैनुअल ड्यूटी पास व्यवस्था में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से कुछ ज़ोन में ऑनलाइन मोड शुरू हुआ है, ब्रेक जर्नी ड्यूटी पास को लेकर यह समस्या सामने आई है."

यह समस्या केवल प्रशासनिक मामलों से नहीं है. कर्मचारियों ने बताया कि कई बार उन्हें आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा करते समय वैध टिकट के बिना पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी जेब से टिकट खरीदने पड़े हैं. कर्मचारियों के अनुसार, यह समस्या अलग-अलग रेलवे विभागों से जुड़ी है और इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं जो अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के तहत अक्सर यात्रा पर रहते हैं.