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ऑनलाइन ड्यूटी पास से रेलवे कर्मचारियों की समस्या बढ़ी, नए सिस्टम में सुधार की मांग

दशकों से, रेलवे कर्मचारी आधिकारिक कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के लिए मैनुअल ड्यूटी-पास प्रणाली पर निर्भर थे. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Railway staff flag issue with break-journey Duty Passes, seek correction in new online system
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 6:31 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: सरकारी कामकाज से यात्रा करने वाले एक लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले ड्यूटी पास में 'ब्रेक-जर्नी' की सुविधा न मिलना ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों के बीच एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. इस संबंध में कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड से संपर्क कर सुधार की मांग की है.

कर्मचारियों ने बताया कि जब ड्यूटी पास मैन्युअल रूप से जारी किए जाते थे, तो यात्रा में ब्रेक लेने की सुविधा मिलती थी. इससे उन कर्मचारियों को मदद मिलती थी जिन्हें बाहर ड्यूटी पर भेजा जाता था और उनके शुरुआती स्टेशन से गंतव्य के लिए कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध न होने पर वे टुकड़ों में रिजर्वेशन करा लेते थे. हालांकि, ऑनलाइन ड्यूटी पास मोड शुरू होने के बाद, कहा जा रहा है कि पास में ब्रेक-जर्नी का प्रावधान दिख नहीं रहा है, जिससे आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले लाखों कर्मचारियों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

हाल ही में रेलवे के एक निर्देश के बाद यह मुद्दा अहम हो गया है, जिसके तहत आधिकारिक ड्यूटी पूरी करने के बाद यात्रा करने वाले किसी कर्मचारी के पास अगर वैलिड ड्यूटी पास नहीं पाया जाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा.

वैलिड ब्रेक-जर्नी प्रावधान चाहते हैं कर्मचारी
ईटीवी भारत से बात करते हुए, इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के नेशनल प्रेसिडेंट नवीन कुमार ने कहा, "रेलवे स्टाफ को आधिकारिक ड्यूटी, जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम या दूसरे कार्य के सिलसिले में कई जगहों की यात्रा करनी पड़ती है. अगर उनके पास में यात्रा के दौरान रुकने (break in journey) की अनुमति नहीं है, तो वे एक जगह रुककर उसी पास का उपयोग करके दूसरी जगह के लिए यात्रा जारी नहीं रख सकते. इसके कारण, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है और उन्हें अलग से यात्रा करने की स्वीकृति की जरूरत पड़ सकती है."

उन्होंने आगे कहा कि रेलवे कर्मचारी वैलिड ब्रेक-जर्नी के प्रावधान चाहते हैं ताकि वे अलग-अलग जगहों पर आधिकारिक काम से जा सकें और उन्हें हर यात्रा के लिए अलग से पास न लेना पड़े.

दशकों से, रेलवे कर्मचारी आधिकारिक कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के लिए मैनुअल ड्यूटी-पास प्रणाली पर निर्भर थे. कर्मचारियों के अनुसार, इस प्रणाली से अधिक लचीलापन मिलता था और किसी अन्य गंतव्य पर जाने से पहले यात्रा बीच में बाधित होने पर कोई बड़ी कठिनाई नहीं होती थी.

हालांकि, कुछ रेलवे ज़ोन में ऑनलाइन ड्यूटी पास शुरू होने से नई चुनौती सामने आ गई है - वैध ब्रेक-जर्नी प्रावधान का न होना.

रेलवे कर्मचारी चंडी प्रसाद ने कहा कि दशकों से चली आ रही मैनुअल ड्यूटी-पास प्रणाली के तहत यह समस्या नहीं थी. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "दशकों से चली आ रही मैनुअल ड्यूटी पास व्यवस्था में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से कुछ ज़ोन में ऑनलाइन मोड शुरू हुआ है, ब्रेक जर्नी ड्यूटी पास को लेकर यह समस्या सामने आई है."

यह समस्या केवल प्रशासनिक मामलों से नहीं है. कर्मचारियों ने बताया कि कई बार उन्हें आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा करते समय वैध टिकट के बिना पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी जेब से टिकट खरीदने पड़े हैं. कर्मचारियों के अनुसार, यह समस्या अलग-अलग रेलवे विभागों से जुड़ी है और इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं जो अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के तहत अक्सर यात्रा पर रहते हैं.

पहले जो काम पुराने कागजी तरीके से आसानी से हो जाता था, वह अब डिजिटल ड्यूटी पास आने से चिंता का विषय बन गया है. कर्मचारी अब चाहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में वही पुरानी छूट मिले, खासकर तब जब सरकारी काम के रास्ते में उन्हें रुककर किसी दूसरी जगह जाना पड़े.

ऑनलाइन ड्यूटी पास में ब्रेक-जर्नी सुविधा की मांग
रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने रेलवे बोर्ड से प्रणाली से जुड़ी कमी को दूर करने और ऑनलाइन ड्यूटी पास में ब्रेक-जर्नी की सुविधा को बहाल करने का आग्रह किया है. उन्होंने तर्क दिया है कि नई डिजिटल प्रणाली को पुरानी मैनुअल प्रणाली के प्रावधानों को बनाए रखना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां ड्यूटी स्टेशन के लिए सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है.

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने और ऑनलाइन मॉड्यूल में जरूरी संशोधन करने की मांग की है, ताकि अधिकृत रेलवे ड्यूटी करते समय सिस्टम की किसी कमी के कारण कर्मचारियों को सजा न मिले.

ईटीवी भारत के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए, IRSTMU के जनरल सेक्रेटरी आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा कि जब कर्मचारी अपने रेलवे जोन के भीतर यात्रा करते हैं, तो उनके पास आम तौर पर ड्यूटी कार्ड पास होता है. हालांकि, जब उनके आधिकारिक कार्यों के लिए उन्हें किसी अन्य जोन में यात्रा करने की जरूरत होती है, तब उन्हें मुश्किल पेश आती है.

दूसरे रेलवे ज़ोन में जाने पर समस्या
उन्होंने कहा, "जब कर्मचारी अपने ही रेलवे ज़ोन में काम करते हैं, तो उनके पास पहले से ही ड्यूटी कार्ड पास होता है. अगर कर्मचारियों को अंतर-क्षेत्रीय या अन्य ज़ोन का दौरा करना पड़े, तो उन्हें ब्रेक जर्नी पास की इस समस्या का सामना करना पड़ता है."

प्रकाश के अनुसार, यह समस्या उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अन्य रेलवे ज़ोन की यात्रा करनी होती है. ऐसे मामलों में, उचित ब्रेक-जर्नी सुविधा का अभाव एक सामान्य आधिकारिक यात्रा को और अधिक जटिल बना सकता है.

उन्होंने कहा, "हमारे विभाग के कर्मचारियों को अन्य ज़ोन में आधिकारिक प्रशिक्षण या अन्य काम के लिए जाने पर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है."

रेलवे कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी उन्हें नियमित रूप से उनके होम जोन से बाहर ले जाती है, उनके लिए यह समस्या सिर्फ एक ऑनलाइन प्रणाली की तकनीकी सीमा से कहीं अधिक है. यह आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभाते समय उनकी सुगम यात्रा की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है.

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