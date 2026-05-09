भारतीय रेलवे में यात्री सुरक्षा, चोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय, तुरंत समीक्षा की जरूरत
देश में रेलवे से जुड़े अपराध के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए. आईपीएस अरुण कुमार ने तुरंत समीक्षा की जरूरत पर बल दिया.
Published : May 9, 2026 at 4:53 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के 2024 के लिए जारी नए डेटा में भारतीय रेलवे में यात्री सुरक्षा, चोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर लगातार चिंताएं सामने आई हैं. रेलवे सुरक्षा के जानकारों ने रेलवे में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की जरूरत पर बल दिया.
रेलवे सुरक्षा बल(RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) दोनों के तहत देश में रेलवे से जुड़े अपराध के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए. रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने कहा कि, रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की तुरंत समीक्षा की जरूरत है.
NCRB के डेटा के मुताबिक, महाराष्ट्र में 2024 में आरपीएफ द्वारा रजिस्टर किए गए 1,57,418 केस रिपोर्ट किए गए, जो 2023 में 1,58,364 से थोड़ा कम है. हालांकि, 2022 में रिकॉर्ड किए गए 1,46,621 केस से काफी ज्यादा है. गुजरात में 2024 में 95,607 केस दर्ज किए गए, जो 2023 में 94,795 और 2022 में 80,346 से ज्यादा हैं.
पश्चिम बंगाल में भी रेलवे से जुड़े अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई. यहां 2024 में 99,457 केस दर्ज किए गए, जबकि 2023 में 71,735 और 2022 में 56,775 केस दर्ज किए गए. दूसरे बड़े राज्यों में, मध्य प्रदेश में 2024 में 72,228 RPF केस दर्ज किए गए, जबकि बिहार में उसी साल 79,815 केस दर्ज किए गए.
GRP डेटा में भी चिंताजनक ट्रेंड दिखे. महाराष्ट्र 2024 में 20,519 केस के साथ फिर से लिस्ट में सबसे ऊपर रहा. हालांकि यह 2023 के 23,439 से थोड़ा कम है. राज्य में 2022 में 19,860 केस दर्ज हुए थे. मध्य प्रदेश में 2022 में 7,611 केस से लगातार बढ़ोतरी हुई और यह 2023 में 11,551 और 2024 में 12,931 हो गए. बिहार में 2024 में 6,950 केस दर्ज हुए, जबकि 2023 में 7,498 और 2022 में 6,630 केस दर्ज हुए थे. गुजरात में 2024 में 8,220 GRP केस दर्ज हुए.
डेटा के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का एक बड़ा विषय बना हुआ है. GRP अधिकार क्षेत्र में महिला यात्रियों के खिलाफ हमले और यौन उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जहां 2024 में क्रमशः 61 और 45 मामले दर्ज किए गए. केरल में हमले के 29 और यौन उत्पीड़न के 27 मामले दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में हमले के 5 और यौन उत्पीड़न के 22 मामले दर्ज किए गए.
"मौजूदा व्यवस्था एक पुराना प्रशासनिक संरचना है, जिसे अब बदलती सुरक्षा चुनौतियों और देश भर में रेलवे ऑपरेशन के बढ़ते स्केल को देखते हुए तुरंत समीक्षा करने की जरूरत है." NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे क्राइम के आंकड़ों में चोरी के मामले सबसे ज्यादा रही. 2024 में महाराष्ट्र में चोरी के 19,266 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद मध्य प्रदेश में 11,983 मामले और उत्तर प्रदेश में 5,118 मामले दर्ज किए गए.
NCRB के डेटा से यह भी पता चला कि 2024 में रेलवे परिसर में हत्या के सबसे ज्यादा 29 मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए, इसके बाद हरियाणा में 24 और बिहार में 16 मामले दर्ज किए गए. पूरे देश में GRP ने साल भर में 173 हत्या के मामले दर्ज किए. "GRP को अलग ब्यूरोक्रेटिक चेन (नौकरशाही श्रृंखला) बनाए रखने के बजाय सीधे जिला एसपी के अधीन लाया जाना चाहिए. ऐसे सिस्टम में समन्वय काफी बेहतर होगा."
शनिवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए, रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व डायरेक्टर जनरल, अरुण कुमार ने कहा कि रेलवे में क्राइम कंट्रोल एक "मल्टी-लेयर्ड प्रॉब्लम" बनी हुई है क्योंकि जिम्मेदारियां कई एजेंसियों के बीच बंटी हुई हैं, जिससे अक्सर तालमेल में कमी आती है.
कुमार ने कहा, "रेलवे में क्राइम कंट्रोल तीन लेयर्स में बंटा हुआ है. दो रेलवे सिग्नल के बीच का अधिकार क्षेत्र गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के पास है. एक बार जब कोई अपराध रेलवे सिग्नल क्षेत्र से बाहर होता है, तो यह स्थानीय जिला पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है, जिसके हेड पुलिस अधीक्षक (SP) होते हैं. साथ ही, यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा आरपीएफ की जिम्मेदारी है."
उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था एक पुराना प्रशासनिक संरचना है जिसे अब बदलती सुरक्षा चुनौतियों और देश भर में रेलवे ऑपरेशन के बढ़ते पैमाने को देखते हुए तुरंत समीक्षा करने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, "यह तीन-लेयर वाला सिस्टम रेलवे पर असरदार क्राइम कंट्रोल (अपराध नियंत्रण) में समस्याएं पैदा करता है. पिछले कुछ सालों में स्थिति बहुत बदल गई है, और अब समय आ गया है कि सुरक्षा संरचना की समीक्षा की जाए. कुमार ने सुझाव दिया कि मौजूदा सिस्टम को आसान बनाकर दो लेयर वाला संरचना बनाया जाना चाहिए, जिसमें सिर्फ राज्य पुलिस और आरपीएफ शामिल हों.
उन्होंने कहा कि, जीआरपी को अलग ब्यूरोक्रेटिक चेन बनाए रखने के बजाय सीधे जिले के एसपी के अधीन लाया जाना चाहिए. ऐसे सिस्टम में तालमेल काफी बेहतर होगा. कुमार के मुताबिक, जीआरपी को बिना किसी बीच की सुपरविजन लेयर (पर्यवेक्षण परत) के सीधे संबंधित जिले के पुलिस अधिक्षक को रिपोर्ट करना चाहिए.
कुमार ने आगे कहा, "अभी, जीआरपी एक अलग पदानुक्रम के जरिए रिपोर्ट करती है, जिसमें फोर्स के एसपी, डीआईजी और आईजीपी होते हैं. जीआरपी के लिए कोई स्वतंत्र नौकरशाही संरचना नहीं होना चाहिए. इसे सीधे जिला पुलिस प्रशासनके अंडर या अधीन लाने से तेजी से जवाब, बेहतर जवाबदेही और स्थानीय पुलिस और RPF के साथ ज़्यादा असरदार तालमेल पक्का होगा.”
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज रेलवे क्राइम सिर्फ छोटी-मोटी चोरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठित गिरोह, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर से लैस धोखाधड़ी और हिंसक अपराध भी शामिल हैं, जिनके लिए रेलवे परिसर में काम करने वाली एजेंसियों और स्थानीय कानून प्रवर्तन इकाइयों के बीच आसान तालमेल की जरूरत होती है.
बढ़ते अपराध को देखते हुए, रेल मंत्रालय ने कई सुरक्षा पहलों को बढ़ाया है, जिसमें अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए 'मेरी सहेल' प्रोग्राम, आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों द्वारा तेज जॉइंट पेट्रोलिंग, AI-इनेबल्ड CCTV सर्विलांस और रेल मदद हेल्पलाइन और कंप्लेंट प्लेटफॉर्म शामिल हैं. भारतीय रेलवे ने चोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए हजारों कोच और स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी कदम उठाया है.
केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे से जुड़े अपराध की बात करें तो, दिल्ली में 2024 में 15,765 मामले दर्ज किए गए, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा हैं, जो 2023 में 14,467 मामलों से ज़्यादा हैं. दिल्ली में रेलवे क्राइम चंडीगढ़ से बहुत आगे हैं, जहां 748 मामले दर्ज किए गए, और पुडुचेरी, जहां साल के दौरान 128 मामले दर्ज किए गए.
रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि यह डेटा भारत के बढ़ते रेल नेटवर्क पर बढ़ते दबाव, ट्रेनों और स्टेशनों में भीड़भाड़, और राज्यों में सक्रिय संगठित चोरी गिरोहों की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है.
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