इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने दी बड़ी राहत: दिल्ली से कई शहरों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनें, जानिए शेड्यूल

इंडिगो संकट के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों को तत्काल राहत देने के लिए विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की बड़ी श्रृंखला की घोषणा की

फ्लाइट कैंसिल होने से हजारों यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे
फ्लाइट कैंसिल होने से हजारों यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 12:03 PM IST

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने से हजारों यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे रह गए. यात्रियों की इस असुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को तत्काल राहत देने के लिए विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की बड़ी श्रृंखला की घोषणा की है.

उत्तर रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से देश के कई राज्यों जैसे बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के लिए सीमित अवधि की 20 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

शुक्रवार रात से जारी है स्पेशल ट्रेनों का संचालन
शुक्रवार रात से जारी है स्पेशल ट्रेनों का संचालन

अन्य एयरलाइन के टिकट के रेट 4 से 5 गुना बढ़े : इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद दुनिया के तमाम देशों से दिल्ली पहुंचे यात्री अपने गंतव्य पर नहीं जा सके. इंडिगो एयरलाइन का संचालन बंद होने के बाद अन्य एयरलाइन के टिकट के रेट 4 से 5 गुना बढ़ गए थे. ऐसे में यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ गया था लेकिन रेलवे ने यात्रियों की समस्या और भारी डिमांड को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया.

शुक्रवार रात से जारी है स्पेशल ट्रेनों का संचालन : उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक दिल्ली से कई राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. नियमित चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को राहत दी जा सके. शुक्रवार रात से ही स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.

अन्य एयरलाइन के टिकट के रेट 4 से 5 गुना बढ़े
अन्य एयरलाइन के टिकट के रेट 4 से 5 गुना बढ़े
मुख्य स्पेशल ट्रेनें जो दिल्ली से आज और कल चलेंगी: 1. ट्रेन नंबर 030 10 नई दिल्ली हावड़ा जंक्शन का संचालन 8 दिसंबर को सुबह 7:00 बजे किया जाएगा. यह विशेष ट्रेन टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए गंतव्य को जाएगी.


2. ट्रेन नंबर 01020 हजरत निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष ट्रेन रविवार को शाम 5:30 हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलेगी जो मथुरा, सवाई, माधोपुर, कोटा, नागदा, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत, बसई रोड, थाने व दादर रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए गंतव्य को जाएगी.

3. ट्रेन नंबर 01409/01410 पुणे –हजरत निजामुद्दीन – पुणे स्पेशल ट्रेन, रविवार रात 8:20 बजे पुणे से चलेगी और मंगलवार को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन सुबह 5:00 बजे पुणे के लिए वापस रवाना होगी. इस ट्रेन को दौड़ कार्ड लाइन, अहिल्या नगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना, लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टॉप दिया गया है.

4. ट्रेन नंबर 06259 और 06260 यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस ट्रेन के दोपहर चलाए जाएंगे. यह ट्रेन यशवंतपुर से रविवार को सुबह 7:00 बजे प्रस्थान की है. मंगलवार को यह ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रात 11:50 बजेचलेगी. इस ट्रेन को रास्ते में अनंतपुर, डोन, काचीगुड़ा, काजीपेट, नागपुर, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, आगरा और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्टॉप दिया गया है.

5. ट्रेन नंबर 02417/ 02418 प्रयागराज जंक्शन नई दिल्ली को प्रयागराज से सोमवार रात 11:20 बजे चलाया जाएगा और दिल्ली से इस ट्रेन को रविवार और मंगलवार को दोपहर 2:00 बजे चलाया जाएगा. फतेहपुर गोविंदपुरी इटावा टूंडला और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को ठहराव दियागया है.

6. ट्रेन नंबर 02275 और 02276 प्रयागराज जंक्शन नई दिल्ली ट्रेन का संचालन रविवार को प्रयागराज से रात 23: 20 किया जाएगा और सोमवार को नई दिल्ली से दोपहर 2:00 बजे इस ट्रेन का संचालन प्रयागराज के लिए होगा.

7. ट्रेन नंबर 04004/04003 नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली आरक्षित सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष ट्रेन का संचालन नई दिल्ली से आज रात 10:40 किया जाएगा और मुंबई सेंट्रल से सोमवार का इस ट्रेन का संचालन रात 11:30 बजे किया जाएगा. मथुरा कोटा नगद रतलाम बड़ोदरा सूरत और बोरीवली रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को ठहराव दिया गया है.

8. ट्रेन नंबर 04462 और 04461 नई दिल्ली हावड़ा जंक्शन नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन नई दिल्ली से आज रविवार को शाम 6:15 बजे किया जाएगा. हावड़ा जंक्शन से इस ट्रेन का संचालन मंगलवार को रात 1:30 बजे किया जाएगा. गाजियाबाद अलीगढ़ टूंडला इटावा गोविंदपुरी प्रयागराज वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भभुआ सासाराम गया जंक्शन आसनसोल दुर्गापुर समेत अन्य रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को ठहरा दिया गया है.

9. ट्रेन नंबर 04206 और 04205 वाराणसी नई दिल्ली वाराणसी आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन आज रविवार को वाराणसी से दोपहर 2:50 बजे किया जाएगा और नई दिल्ली से सोमवार को इसका संचालन सुबह 10:55 बजे किया जाएगा. इस ट्रेन को मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, बरेली जंक्शन लखनऊ जंक्शन बरेली मुरादाबाद और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है.

10. ट्रेन नंबर 08403 और 08404 पूरी दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का संचालन सोमवार को पुरी से सुबह 11:45 बजे किया जाएगा और पुरानी दिल्ली से मंगलवार को शाम 6:30 बजे किया जाएगा. इस ट्रेन को अलीगढ़ टूंडला कानपुर सेंट्रल फतेहपुर प्रयागराज मिर्जापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सासाराम आसनसोल समेत अन्य रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है.

11. ट्रेन नंबर 08760 और 08761 दुर्ग हजरत निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का संचालन रविवार को दुर्ग से 10:45 बजे किया गया है और सोमवार को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन दोपहर 12:30 किया जाएगा. स्ट्रेन को रायपुर उसलापुर अनूपपुर उमरिया कटनी मुरवारा दमोह सागर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और आगरा कैंट स्टेशन पर ठहराव दिया गया है.

12. ट्रेन नंबर 02559 और 025560 बनारस आनंद विहार टर्मिनल बनारस स्पेशल ट्रेन का संचालन रविवार को बनारस से रात 8:15 बजे किया जाएगा और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से सोमवार को दोपहर 12:20 बजे किया जाएगा. इस ट्रेन को रास्ते में ज्ञानपुर रोड प्रयागराज जंक्शन गोविंदपुरी और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध व किफायती यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. सभी ट्रेनों की वास्तविक समय-सारणी व सीट उपलब्धता NTES और IRCTC पर अपडेट कर दी गई है, जिससे यात्री बिना परेशानी अपनी यात्रा की योजना बना सकें.

संपादक की पसंद

