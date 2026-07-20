बिहार से बाल मजदूरी के लिए केरल लाए गए नौ लड़कों को RPF ने बचाया, दो गिरफ्तार
जांच में केरल के एक एजेंट थॉमस के शामिल होने का पता चला है. मामले में कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है.
Published : July 20, 2026 at 4:51 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): कथित तौर पर बाल मजदूरी के लिए बिहार से केरल लाए गए नौ नाबालिग लड़कों को अलुवा रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने पकड़ा है. इस मामले में बिहार के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान डबलू नाथ और सुनील मंडल के तौर पर हुई है.
पुलिस के अनुसार, बच्चों को पेरुंबवूर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था. आरोपी उन्हें ट्रेन से अलुवा लाए थे और मानव तस्करी और गैर-कानूनी श्रम भर्ती को रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी के दौरान वे शक के घेरे में आ गए.
पूछताछ के दौरान, आरपीएफ को पता चला कि ये सभी लड़के बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थे, और उन्हें कथित तौर पर काम का वादा करके केरल ले जाया गया था. जांच करने वालों को शक है कि उन्हें प्लाईवुड इंडस्ट्री में मजदूरी के लिए तस्करी करके लाया जा रहा था.
जांच में केरल के एक एजेंट थॉमस के शामिल होने का भी पता चला है, माना जाता है कि उसी ने आरोपियों को बच्चों को पेरुंबवूर लाने के लिए कहा था. पुलिस ने थॉमस की तलाश शुरू कर दी है और यह पता लगा रही है कि क्या वह किसी बड़े इंटरस्टेट अंतरराज्यीय बाल तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है.
अधिकारियों ने कहा कि पेरुंबवूर में चल रही प्लाईवुड यूनिट्स में बाल मजदूरी की शिकायतें पहले भी मिली हैं, जिसके कारण श्रम विभाग समय-समय पर निरीक्षण करता है. बचाए गए लड़कों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के सामने पेश किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हैं.
कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, केरल के अधिकारी उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए बिहार बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय करेंगे. इस बीच, एर्नाकुलम में पुलिस ने भी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट और बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं. अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
आरपीएफ और श्रम विभाग ने पेरुंबवूर में इंडस्ट्रियल यूनिट्स के तेज निरीक्षण की भी घोषणा की है, ताकि इस इलाके में चल रहे बाल श्रम और ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान की जा सके और उन्हें रोका जा सके.
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