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बिहार से बाल मजदूरी के लिए केरल लाए गए नौ लड़कों को RPF ने बचाया, दो गिरफ्तार

बाल मजदूरी के लिए लाए गए बिहार के नौ लड़कों को आरपीएफ ने बचाया. ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

एर्नाकुलम (केरल): कथित तौर पर बाल मजदूरी के लिए बिहार से केरल लाए गए नौ नाबालिग लड़कों को अलुवा रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने पकड़ा है. इस मामले में बिहार के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान डबलू नाथ और सुनील मंडल के तौर पर हुई है.

पुलिस के अनुसार, बच्चों को पेरुंबवूर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था. आरोपी उन्हें ट्रेन से अलुवा लाए थे और मानव तस्करी और गैर-कानूनी श्रम भर्ती को रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी के दौरान वे शक के घेरे में आ गए.

पूछताछ के दौरान, आरपीएफ को पता चला कि ये सभी लड़के बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थे, और उन्हें कथित तौर पर काम का वादा करके केरल ले जाया गया था. जांच करने वालों को शक है कि उन्हें प्लाईवुड इंडस्ट्री में मजदूरी के लिए तस्करी करके लाया जा रहा था.

जांच में केरल के एक एजेंट थॉमस के शामिल होने का भी पता चला है, माना जाता है कि उसी ने आरोपियों को बच्चों को पेरुंबवूर लाने के लिए कहा था. पुलिस ने थॉमस की तलाश शुरू कर दी है और यह पता लगा रही है कि क्या वह किसी बड़े इंटरस्टेट अंतरराज्यीय बाल तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है.